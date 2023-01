Neuzugänge und Rückkehrer Der VfL Meiningen vermeldet in diesem Winter zwei externe Neuzugänge.

Meiningens Trainer Timo Krautwurst bestätigte im FuPa-Gespräch den Transfer der beiden Spieler, betont dabei allerdings direkt, dass man den Kickern die nötige Zeit einräumen wird, um sich im neuen Umfeld einzugewöhnen. „Bei den beiden geht es auch darum, sich im ersten halben Jahr zurechtzufinden. Dazu wollen wir ihnen auch die Zeit geben. Wir sind froh die beiden Jungs bei uns zu haben, die bei uns auch reinwachsen können. Ich freue mich mit ihnen zu arbeiten“, sagt Krautwurst. Neben den beiden externen Neuzugängen, wird künftig auch Ahmad Samimi fest zum Stamm der ersten Mannschaft beim VfL gehören. Bereits in der Hinrunde kam er zu fünf Einsätzen in der Landesklasse, spielte aber verstärkt in der zweiten Mannschaft, wo er seine Fähigkeiten immer wieder unter Beweis stellte. Die Quote von 23 Toren in 14 Spielen belegt das. Apropos zweite Mannschaft des VfL Meiningen: Die muss künftig ohne ihren Keeper Jonas Krauß auskommen. Der wechselt zum Kreisoberligisten SV Jüchsen.