Neuzugänge überzeugen direkt ‒ BCF steht vor „knackiger Saison“

Mit einem 1:0-Erfolg über den ESV Penzberg sind die Fußballer des BCF Wolfratshausen in eine doch recht lange Vorbereitung gestartet. Losgelöst vom Ergebnis war unstreitig erkennbar, dass für das Erreichen eines Bezirksliga-Niveaus doch noch eine Schippe draufgelegt werden muss. Schon an diesem Dienstag (19 Uhr) gastiert mit der SG Gaißach/Wackersberg ein weiterer Kreisklassist an der Kräuterstraße. Freilich mit besonderer Note: Bei den Isarwinklern steht Wolfratshausens Ex-Trainer Tarkan Demir an der Seitenlinie.

Der freut sich schon auf das Wiedersehen, obgleich er nur noch vier Spieler aus dem von ihm betreuten Kader kennt. „Für uns ist es ein schönes Freundschaftsspiel an meiner alten Wirkungsstätte“, hält der 48-Jährige fest. Nach einer Übungswoche kommt Demir zum Urteil, dass ihm eine „sehr junge Mannschaft mit viel Potenzial“ zur Verfügung stehe. Diese weiter zu entwickeln sei sehr reizvoll. Zum Einstand durfte Demir einen 4:1-Erfolg der SG über die Reserve des SV Miesbach verfolgen.

Vorwärtskommen möchten auch die Farcheter, die sich am Sonntag erstmals runderneut der Öffentlichkeit präsentierten. Erstes Fazit: Muss deutlich besser werden, sonst könnte es in der Liga schnell eng werden. „Es steht noch viel Arbeit vor uns“, bestätigt Rene Stoiber. Vier Wochen verbleiben bis zum Saisonstart – die will und muss man nutzen. „Man hat gesehen, wo wir ansetzen und was wir ändern müssen“, erklärt der Co-Trainer. Gründe um in Panik zu verfallen, wurde dennoch keine offensichtlich. Salopp gesagt, ließen Stoiber und der neue Chefcoach Florian Ächter ihre Schützlinge einfach mal drauf loslaufen. Stoiber betont, man habe bewusst „noch keinen klaren taktischen Plan“ verfolgt, weil man erst einordnen wolle, welche Spieler auf welchen Positionen was leisten können. Je nach Erkenntnissen folgt dann die Detailarbeit.