Neuzugänge Nr. 11 & 12: Illertissen holt Fink & Delikaya

Es zeichnet sich immer mehr ab: Der FV Illertissen wird mit einem komplett veränderten Gesicht die Spielzeit 2026/27 in Angriff nehmen. Mit dem Team aus der Vorsaison wird der FVI nicht mehr viel gemein haben. 16 (!) Spieler haben die Schwaben aus dem Landkreis Neu-Ulm verlassen - ein brutaler Aderlass! Allerdings können die Illertaler nun weitere Verstärkungen vermelden - die Zugänge Nummer elf und zwölf.
Mit Jan-Luca Fink kommt der Kapitän des Bayernligisten FC Gundelfingen zum FVI. Der 26-Jährige wurde in der Jugend unter anderem auch beim FC Augsburg ausgebildet. Des Weitern hat Emirhan Delikaya den Weg von Viktoria Aschafffenburg nach Illertissen gefunden. Der 19-Jährige hat ebenfalls in der Defensive seine Stärken, konnte bei der Viktoria schon Regionalliga-Luft schnuppern und wurde bei der TSG Hoffenheim und bei den Offenbacher Kickers ausgebildet.
Am morgigen Samstag wird der FVI am Brauhaus-Cup in Kempten teilnehmen. Coach Walid Khaled sagt vor dem Trip ins benachbarte Allgäu: "Wir befinden uns aktuell in der dritten Vorbereitungswoche. Der Fokus liegt darauf, dass alle Spieler Spielpraxis sammeln und wir als Mannschaft weiter an unseren Abläufen arbeiten. Deshalb werden alle Spieler zum Einsatz kommen.Natürlich wollen wir die Spiele auch erfolgreich gestalten, aber in dieser Phase der Vorbereitung stehen die Weiterentwicklung der Mannschaft und die Belastungssteuerung im Vordergrund."
Die bisherigen Personalbewegungen beim FV Illertissen in der Sommertransferperiode (Stand 03.07.)
Trainer: Walid Khaled (NEU)
Zugänge: Nino Cassaniti (Viktoria Aschaffenburg), Ilkan Atak (FC Ismaning), Jan-Luca Fink (FC Gundelfingen), Odin Redier (TSV Schwaben Augsburg), Constantin Pauly (FC Gießen), Ben Kronenberg (SC Preußen Münster II), Nikola Stojnovic (Türkspor Neu-Ulm), Shaban Veselaj (VfR Mannheim), Elidon Qenaj (VSG Altglienicke), Constantin Pauly (FC Gießen), Daniel Adamczyk (Chemnitzer FC), Emirhan Delikaya (Viktoria Aschaffenburg)
Abgänge: Tobias Rühle (FV Bellenberg), Malik Sama (Stuttgarter Kickers), Luka Petrovic (FC Memmingen), Max Zeller (FC Memmingen), Nico Helbock (SCR Altach II / Österreich), Luis Pfaumann (FC Memmingen), Uros Micic (FC Memmingen), Marco Gölz (SSV Ulm 1846 Fußball), Yannick Glessing (Stuttgarter Kickers), Alexander Kopf (SSV Ulm 1846 Fußball), Lasse Jürgensen (VfR Aalen), Daniel Gerstmayer (1. FC Bocholt), Namrud Embaye (FC Würzburger Kickers), Malwin Zok (VfR Mannheim), Michel Witte (FC-Astoria Walldorf), Peter Reinhardt (VfB Stuttgart II)