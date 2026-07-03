Neuzugänge Nr. 11 & 12: Illertissen holt Fink & Delikaya

Jan-Luca Fink (in grün) verteidigt ab sofort für den FV Illertissen. – Foto: Charly Becherer

Es zeichnet sich immer mehr ab: Der FV Illertissen wird mit einem komplett veränderten Gesicht die Spielzeit 2026/27 in Angriff nehmen. Mit dem Team aus der Vorsaison wird der FVI nicht mehr viel gemein haben. 16 (!) Spieler haben die Schwaben aus dem Landkreis Neu-Ulm verlassen - ein brutaler Aderlass! Allerdings können die Illertaler nun weitere Verstärkungen vermelden - die Zugänge Nummer elf und zwölf.

Mit Jan-Luca Fink kommt der Kapitän des Bayernligisten FC Gundelfingen zum FVI. Der 26-Jährige wurde in der Jugend unter anderem auch beim FC Augsburg ausgebildet. Des Weitern hat Emirhan Delikaya den Weg von Viktoria Aschafffenburg nach Illertissen gefunden. Der 19-Jährige hat ebenfalls in der Defensive seine Stärken, konnte bei der Viktoria schon Regionalliga-Luft schnuppern und wurde bei der TSG Hoffenheim und bei den Offenbacher Kickers ausgebildet.



Am morgigen Samstag wird der FVI am Brauhaus-Cup in Kempten teilnehmen. Coach Walid Khaled sagt vor dem Trip ins benachbarte Allgäu: "Wir befinden uns aktuell in der dritten Vorbereitungswoche. Der Fokus liegt darauf, dass alle Spieler Spielpraxis sammeln und wir als Mannschaft weiter an unseren Abläufen arbeiten. Deshalb werden alle Spieler zum Einsatz kommen.Natürlich wollen wir die Spiele auch erfolgreich gestalten, aber in dieser Phase der Vorbereitung stehen die Weiterentwicklung der Mannschaft und die Belastungssteuerung im Vordergrund."