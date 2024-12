Neuzugänge in der Winterpause für den FC Steinen-Höllstein

Mit dem 31 jährigen Samuel Wöhrle schließt sich ein erfahrener Spieler dem Verein an. Er spielte früher in Efringen-Kirchen und beim SvO Rieselfeld in Freiburg. Er ist mit seiner Familie nach Steinen gezogen. Ebenfalls neu ist der junge Akram El Wardi, der aus Bayern kommt und dort in Rosenheim gespielt hat.

2 weitere, bereits bekannte, kommen wieder zum FC Steinen-Höllstein zurück.