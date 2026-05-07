Neuzugänge für TSVgg Plattenhardt: Trio verstärkt den Landesligisten

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Die Kaderplanung der TSVgg Plattenhardt für die kommende Spielzeit nimmt konkrete Formen an. Der Landesligist setzt bei seinen Neuverpflichtungen auf eine Mischung aus bewährter Robustheit, außergewöhnlicher Treffsicherheit und taktischer Flexibilität. Mit der Verpflichtung von drei Akteuren, die sowohl defensive Stabilität als auch offensive Impulse garantieren, rüstet sich der Verein für die künftigen Herausforderungen.

Mit Niklas Nill wechselt ein erfahrener Defensivspieler vom SV Nehren nach Plattenhardt. Der 23-Jährige, der in der laufenden Saison bereits 23-mal in der Landesliga auf dem Platz stand, soll künftig die rechte Außenbahn verstärken. „Mit Niklas Nill kann unser Verein einen weiteren Neuzugang für die kommende Spielzeit präsentieren“, erklärt Abteilungsleiter Sascha Krammer.

Nill bringe trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrung aus der Landesliga (SG Empfingen) und der Bezirksliga (SV Wachendorf) mit, wo er sich zum konstanten Leistungsträger entwickelte. Laut Krammer überzeugte er zuletzt „vor allem durch seine Laufstärke, Zweikampfhärte und seine hohe Einsatzbereitschaft.“ Durch seine Vielseitigkeit in der defensiven Viererkette sowie im Mittelfeld passe er hervorragend in das Profil: „Mit seiner dynamischen Spielweise und seiner Bereitschaft, Verantwortung auf dem Platz zu übernehmen, passt er hervorragend in das Anforderungsprofil unseres Teams.“

Ein Torjäger mit beeindruckender Comeback-Geschichte

In der Offensive setzt die TSVgg auf das „hochveranlagte Offensivtalent“ Eimen Zalloumi. Der Angreifer, der unter anderem beim SSV Reutlingen in der U19-DFB-Nachwuchsliga ausgebildet wurde, wechselt von den Young Boys Reutlingen nach Plattenhardt. Nach einer schweren Verletzung feierte Zalloumi ein bemerkenswertes Comeback: In lediglich 13 Einsätzen in der Kreisliga A erzielte er 26 Treffer.

„Besonders beeindruckend ist dabei nicht nur seine Trefferquote, sondern auch die Art und Weise, wie er nach seiner Verletzung zurückgekommen ist“, betont Krammer. Mit Dynamik, Torinstinkt und einer starken Präsenz im Strafraum soll der „junge, hungrige Offensivspieler“ künftig für Furore sorgen. Zalloumi habe laut Krammer mit „großem Ehrgeiz, hoher Spielfreude und einer enormen Entschlossenheit vor dem Tor“ bewiesen, welches Potenzial in ihm steckt.

Präzise Standards und taktische Flexibilität von links

Der dritte Neuzugang ist der 23-jährige Luca Vochazer vom Bezirksligisten TSV Oberboihingen. „Mit Luca Vochazer verstärken wir uns mit einem vielseitigen und offensivstarken Spieler für die linke Seite“, so Krammer. In der laufenden Spielzeit kam der Linksfuß auf 23 Einsätze, in denen er zwei Tore und fünf Vorlagen beisteuerte. Vochazer, der zuvor bereits für den FV Neuhausen aktiv war, zeichnet sich durch seine technischen Qualitäten und gefährliche Standards aus: „Mit seinem starken linken Fuß sorgt er immer wieder für gefährliche Flanken, präzise Standardsituationen und offensive Impulse.“

Er könne sowohl als linker Verteidiger als auch auf der Außenbahn im Mittelfeld eingesetzt werden. Für den Verein sei er ein „ehrgeiziger und entwicklungsfähiger Spieler“, der zusätzliche Stabilität und Tempo in den Kader bringt. „Wir freuen uns sehr, ihn künftig in unseren Farben auflaufen zu sehen“, heißt es vonseiten der Vereinsführung.