Neuzugänge für den SV Neunkirchen

Denis Demiri und Cem Yildirim schließen sich zur neuen Runde dem SVN an

Denis spielte in der Jugend der SpVgg Neckarelz und des FC Zuzenhausen in der Jugend Ober und- Verbandsliga. Cems Weg und der unseres Co Trainers Oliver Mahrt kreuzte sich bereits in Neckarbischofsheim, somit ist er kein Unbekannter.