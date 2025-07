Neuzugänge drei und vier für den SV Lengede

Wie schon seine Vorgänger Hannes Tiebel und Theo Tripler wird auch Sezgin Cikar vom VfB Peine nach Lengede wechseln. Allerdings war der 18-Jährige nicht für die Bezirksliga-Mannschaft unterwegs, sondern für die A-Jugend in der Landesliga. Der schnelle und trickreiche Flügelspieler stand in 18 Spielen der A-Jugend auf dem Feld und erzielte dabei sechs Tore. Cikar war ein absoluter Stammspieler und hatte großen Anteil daran, dass Peine die Saison im gesicherten Mittelfeld auf Platz sieben beenden konnte. Nun wird der junge Neuzugang seine erste Saison im Herrenbereich angehen und direkt den Schritt in die Landesliga wagen.

Der nächste Neuzugang hat schon etwas mehr Jahre auf dem Buckel, ist aber mit seinen 24 Jahren immer noch ein junger Mann, der sich weiterentwickeln kann. William da Silva Meneres kam 2024 aus Salder zu Union Salzgitter und war beim Aufsteiger in der Landesliga ein absoluter Stammspieler. Alle 27 Partien, die er spielte, startete der Offensivmann von Beginn an. Dabei gelangen ihm zwei Tore. Der temporeiche Brasilianer bringt den Flair, wie einst Diego, mit nach Lengede und wird für attraktive Fussball sorgen.