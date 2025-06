Neuzugänge, die gar nicht so neu sind: VfB Hallbergmoos verstärkt sich mit Rückkehrern

Wenige Tage vor dem Trainingsauftakt hatte Fußball-Landesligist VfB Hallbergmoos seine Planungen mit zehn neuen Spielern für die kommende Saison abgeschlossen. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Kader“, sagt der Sportliche Leiter Anselm Küchle.

Es gibt allerdings noch zwei weitere Rückkehrer. Johannes Petschner (25) wechselte nicht nur vom TSV Dachau 65 zum VfB, er wohnt künftig auch in Hallbergmoos. Als Außenverteidiger und Sechser kann der ehemalige Bayernliga-Spieler vielseitig eingesetzt werden. Das gilt in der Offensive auch für Simon Werner (24), der nach zwei Spielzeiten wieder vom Bayernligisten SV Heimstetten zurückkommt. Werner absolvierte in Heimstetten 37 Bayernliga-Partien und dürfte nach einer Verletzung erst im August zur Verfügung stehen.

Vom SE Freising wechselten in den vergangenen Jahren immer wieder Spieler nach Hallbergmoos. Diesmal hat der Landesligist den Verteidiger Daniel Müller (26) geholt. Duje Vukman (19) wurde in der Jugend des FC Ismaning groß, konnte sich aber nicht im Bayernliga-Kader durchsetzen. Nun möchte sich der Angreifer in Hallbergmoos versuchen. Gleich zwei Talente kommen vom SV Waldeck Obermenzing, der in der U19-Bayernliga spielt: Verteidiger Valentin Thalmeier (19) und Angreifer Emil Kierdorf (18) wollen sich in der Landesliga etablieren. Ein junger Spieler mit Landesliga-Erfahrung ist der Stürmer Valentin Bamberger (19), der beim VfB Forstinning auf sieben Tore in 23 Einsätzen kam.

Erstes Testspiel am Samstag zuhause

Zum ersten Mal auf dem Platz erleben können die VfB-Fans die Neuzugänge beim ersten Testspiel am Samstag, 14. Juni, ab 11.30 Uhr auf dem Schulsportplatz. Zu Gast ist der SV Aubing.