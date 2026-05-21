Neuzugänge des FC Penzberg lassen erahnen, wohin die Reise gehen soll

Fußball; Saison 2021/22; Bezirksliga Maximilian Berwein vom FC Penzberg im Heimspiel gegen den TSV Großhadern am 6. März 2022 – Foto: Andreas Mayr

Mit Trainer Johannes Franz und Torjäger Maximilian Berwein hat der 1. FC Penzberg namhafte Neuzugänge. Damit ist die Richtung vorgegeben, wohin es für den Verein gehen soll.

Natürlich ist es nur ein Zufall, dass die ersten beiden Neuzugänge des 1. FC Penzberg eine gemeinsame Vergangenheit haben. In der Jugend vor 15 Jahren lieferten sich Johannes Franz, der neue Coach, sowie Maximilian Berwein, der neue Top-Stürmer, heiße Schlachten in der U19-Landesliga. Franz war Kapitän in Starnberg, Berwein beim TuS Geretsried. „Das war wie Krieg. Dass ich mal unter ihm spiele, hätte ich auch nicht gedacht. Wir freuen uns beide darauf“, scherzt Berwein. Bei einem gemeinsamen Telefonat erinnerten sie sich an die alten Tage. Dass sich ihre Wege nun ausgerechnet in Penzberg kreuzen, hatte keiner kommen sehen. Und es ist ja auch kein ganz schlechtes Zeichen, dass sich der künftige Trainer und der wichtigste Zugang des Vereins gleich blendend verstehen.

Penzberg posaunt seine Ziele nicht mehr in die Welt hinaus

An die Ankunft der Beiden ist die große Hoffnung vom Aufstieg in die Landesliga gekettet. Die Penzberger haben gelernt, ihre Träume nicht mehr hinauszuposaunen, um sich nicht dem Spott der Gegnerschaft auszusetzen. Auch Franz hält sich an diese Doktrin der Zurückhaltung. Er sagt immerhin: „Es ist kein Geheimnis, dass ich früher oder später eine Liga höher will.“ Aber einen Aufstieg könne man nicht planen – und schon gar nicht ausrufen. Sie haben auf die harte Tour gelernt, dass es keinen Sinn hat, sich selbst so große Ambitionen aufzubürden. Auch wenn die Sehnsucht nach der Landesliga seit Jahren in Penzberg zu spüren ist. Und um ehrlich zu sein: Wie soll man denn sonst diese beiden ersten Verpflichtungen deuten? Berwein, dieser 1000-Prozentige, sagt: „Ich komme nicht in die Bezirksliga, um zehn Kilo zuzunehmen. Ich will maximalen Erfolg.“

Ich glaube, dass ich einen positiven Einfluss habe.

Maximilian Berwein

Der FCP landet jedenfalls einen Glücksgriff. Sportlich ist der Modellathlet mit dem linken Wunderhaxen ohnehin über jeden Zweifel erhaben. Aber er hat auch diese magische Fähigkeit, ein ganzes Team mitzureißen. Es kann kein Zufall sein, dass die Mannschaften in Penzberg (2016), Garmisch-Partenkirchen (2018) und nun Landsberg bereits kurz nach seiner Ankunft eine Liga höher kletterten. „Ich glaube, dass ich einen positiven Einfluss habe“, sagt Berwein. Sein Arbeitsethos macht ihn zum Vorbild, gerade für jüngere Fußballer. „Ich schaue darauf, dass ich mich nicht vor den 18-Jährigen verstecken muss“, erklärt er. Womöglich ist es genau das, was die Penzberger brauchen, um sie nach Jahren der Mittelmäßigkeit endlich einmal in die nächsthöhere Liga zu befördern: Einer, an dem sich die ganze Mannschaft aufrichten und hochziehen kann.

Berwein angetan von Franz‘ Akribie

Eine ähnliche Rolle nahm Hannes Franz in den vergangenen Jahren in Raisting ein. Als Trainer wie Spieler war er der Schöpfer einer Teamkultur, die stets geprägt war von bedingungslosem Einsatz. In Raisting waren diese Werte schon immer verankert in der Klub-DNA. Aber lassen sich solche Standards auch beim 1. FC Penzberg einziehen? Hannes Franz weiß selbst, dass sein Erfolg beim FCP zu großen Anteilen an seinen Management-Fähigkeiten der diversen Charaktere hängt. Er sagt: „Das wird etwas komplett anderes als in Raisting. Es wird extrem wichtig, dass ich die Kabine hinter mir habe, dass sie mir folgen.“ Das Mittel seiner Wahl ist Kompetenz. Nur wenn die Ansammlung an illustren Fußballern hinter seinen Plänen und Ausführungen steht, „herrscht eine Vertrauensbasis und ein Glaube“, weiß Franz. Maxi Berwein hat er jedenfalls bereits überzeugt. Er war angetan von der Akribie, mit der der Trainer alle Gegner, ihre Stärken und Schwächen im Video auseinanderpflückt. Das erlebe man selbst in der Bayernliga selten.

Vorbilder gibt es einige, auch wenn der FCP zuletzt mehrere Trainer verschlissen hat. Maximilian Bauer, der letzte Trainer, sowie Martin Wagner, gerade als gefeierter Held in Murnau zurückgetreten, bewiesen, dass es mit dem Mix aus Empathie, Lockerheit und Fachwissen geht. Hannes Franz ist ihnen in der Herangehensweise nicht unähnlich. Sein großes Ziel: „Das Team so zu formen, dass man keine elf Individualisten auf dem Platz sieht.“

Der neue Coach Johannes Franz orientiert sich an seinen Vorgängern

Auch fußballerisch orientiert er sich an beiden Vorgängern. Wagner bewies in Murnau, dass selbst eine spielfreudige Truppe am weitesten kommt mit Fokus aufs Verteidigen. Ähnlich handhabte es Bauer in der jüngsten Saison, als er sämtliche Spieler in die Arbeit nach hinten einband. „Wenn man in die Statistik schaut, sind fast immer die besten Defensivreihen aufgestiegen“, hält Hannes Franz fest. Unter ihm werde es weder Eisenketten noch „Hurra-Fußball“ geben. Dafür Leitlinien, an die sich alle halten sollen. Begriffe wie „Grundtugenden“, „Teamgeist“ und „Harmonie“ fallen im Gespräch. Wenn man so will, möchte Franz seinen Raistinger Defensiv-Fußball mit der Penzberger Kunst des Angreifens verheiraten – und drumherum eine Oase der Harmonie errichten. Soweit die Theorie.

Weitere Neuzugänge beim FC Penzberg sind im Gespräch

Was dabei rauskommt, lasse sich nicht planen. Ohnehin ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für solche Spekulationen. Mit Berwein steht gerade ein Neuzugang fest. Von weiteren, wohlklingenden Namen hört man im Umfeld. „Fix ist aber noch nichts“, stellt Klubchef Joachim Plankensteiner klar. Fakt ist auch: Je besser der Kader, desto größer der Druck auf Hannes Franz. Er weiß: „Da warten andere Ambitionen auf mich. Ich bin das nicht gewohnt.“ Aber auch deshalb hat er sich ja für Penzberg entschieden. Er möchte als Trainer weiterkommen, zudem seine kleinen Kinder daheim nicht außer Acht lassen. „Ich hab’ etwas gesucht, das in allen Belangen passt.“ Und das hat er nun beim FCP gefunden.