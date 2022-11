Neuzugänge beim SC Waldgirmes? Björn Velten ist skeptisch Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist muss im Kampf um den Klassenerhalt unbedingt punkten. Nun spricht der Sportliche Leiter vor dem Spiel in Walldorf vor den nächsten Aufgaben +++

LAHNAU-WALDGIRMES - Der SC Waldgirmes unternimmt in der Fußball-Hessenliga den nächsten Anlauf, wieder in die Erfolgspur zurückzukehren. Nach drei Niederlagen in Folge treten die Lahnauer am Sonntag (15 Uhr) zum Rückspiel bei RW Walldorf an, gegen die es im Hinspiel zuhause ein 1:3 gab.