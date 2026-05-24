Neuzugänge beim SC Eichstetten

Bildunterschrift: v.links. Spielausschuss Martin Hils, Trainer Michael Hagin, Tugay Coban, Ruben Wiesler, Serdar Güclü, Luca Öschger, Alexander Textor – Foto: Verein

Mit Tugay Coban kehrt ein bekanntes Gesicht vom FV Nimburg zurück nach Eichstetten. Außerdem verstärkt Serdar Güclü von Türkgücü Freiburg unser Team (er spielte bereits von 2020-2022 für den SCE). Mit Alexander Textor (pausierte)konnten wir zudem einen erfahrenen Spieler für uns reaktivieren.

Besonders freut uns aber, dass mit Luca Öschger und Ruben Wiesler auch zwei Spieler aus unserer eigenen A-Jugend den Schritt in den Herrenbereich machen. Wir heißen alle Neuzugänge herzlich willkommen und wünschen ihnen eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison im Trikot des SC Eichstetten!