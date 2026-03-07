 2026-03-05T07:49:35.839Z

Vereinsnachrichten

Neuzugänge beim SC Eichstetten

von Thorsten Krausse · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser
Bildunterschrift:v.links: Michael Hagin, Nico Berger, Marvin Reitzel, Erik Hafner, Spielausschuss Martin Hils
Bildunterschrift:v.links: Michael Hagin, Nico Berger, Marvin Reitzel, Erik Hafner, Spielausschuss Martin Hils – Foto: VEREIN

Verlinkte Inhalte

Eichstetten
Eichstetten II

Der SC Eichstetten präsentiert seine ersten Neuzugänge für die Saison 2026/27.

Beginnend mit dem Trainer Michael Hagin und den spielenden Neuzugängen Nico Berger, Marvin Reizel und Erik Hafner wurden die ersten „Eigengewächse“ wieder an Bord des SCE geholt.

Der Sportclub heißt die vielversprechenden Verstärkungen herzlich willkommen