Neuzugänge beim Post SV: Yusuf verpflichtet namhafte Spieler



Unser sportlicher Leiter, Yusuf, sorgt für frischen Wind im Team des Post SV! Mit großer Freude dürfen wir die ersten Neuzugänge verkünden, die unser Team verstärken werden.



Zunächst ist da Damiano Schirru, der von Buschhausen 1912 zu uns wechselt. Damiano spielte zuletzt in der Kreisliga A und konnte mit seinem Team den beeindruckenden zweiten Tabellenplatz in seiner Gruppe erreichen. Seine Erfahrung und Fähigkeiten werden eine wertvolle Bereicherung für unser Team darstellen und uns auf unserem Weg nach oben unterstützen.



Ein weiterer Kracher, den Yusuf verpflichtet hat, ist Emre Öztürk, ein talentierter Abwehrspieler von Fatihspor Mülheim. Auch er spielte zuletzt in der Kreisliga A und wird mit seiner robusten Spielweise dazu beitragen, unsere Defensive zu stabilisieren.



Im Sturm dürfen wir Ali Karagöz begrüßen, welcher frischen Wind in unsere Offensive bringt. Zudem kommt mit Alican Caliskan ein weiterer Mittelfeldmotor zu uns, der unsere Spielanlage bereichern wird.



Herzlich willkommen bei Post, Jungs!



Yusuf betont, dass dies erst der Anfang ist. In naher Zukunft sind weitere Verstärkungen auf allen Positionen geplant. „Wir setzen auf junge, hungrige Spieler, die gut ins Team passen“, erklärt er. Während wir bereits erfahrene Spieler mit hervorragenden Qualitäten im Kader haben, streben wir eine ausgewogene Mischung an. „Wir sind noch lange nicht fertig und werden weitere dynamische und hungrige Talente nach Post holen“, so Yusuf.



Wir freuen uns auf eine spannende Saison und sind gespannt, was die neuen Spieler bei uns bewirken werden!