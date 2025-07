Neuzugänge beim Landesligisten und Bezirksliga-Aufsteiger

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Mit David Seiferling dürfen wir einen weiteren talentierten Neuzugang in unseren Reihen begrüßen. David ist 19 Jahre alt und flexibel im offensiven Mittelfeld sowie auf den Flügelpositionen einsetzbar. Seine fußballerische Laufbahn begann beim FV 08 Rottweil, ehe er ab der D-Jugend die komplette Jugend beim FC 08 Villingen durchlief. Zuletzt war er für den SV Seedorf aktiv. David zu seinem Wechsel: „Ich bin zum BSV gewechselt, weil ich mich hier weiterentwickeln und dem Team bestmöglich helfen möchte. Im Gesamtpaket hat einfach alles gepasst – vom Umfeld bis zur sportlichen Ausrichtung.“ Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit David und wünschen ihm einen erfolgreichen Start. Willkommen beim BSV, David.

VfL Mainhardt (Bezirksliga Rems/Murr/Hall)

Beidfüßiger Offensivspieler mit Bezirksligaerfahrung: Taner Useinov verstärkt unseren VfL-Angriff zur neuen Saison! Nachdem Taner in den Vorjahren unter anderem in Gaildorf, Hessental und Altenmünster auf Torejagd ging, lief er in der vergangenen Rückrunde für Türkspor Ditzingen auf. Dort konnte er als bester Vorlagengeber des Teams glänzen.

SV Sveti Sava Reutlingen (Kreisliga B3 Alb)

Mit großer Freude präsentieren wir unseren Neuzugang: Amar Bedira! Der defensive Mittelfeldspieler wird unser Team im Zentrum verstärken und für noch mehr Stabilität und Struktur sorgen. Willkommen, Amar – auf eine erfolgreiche Runde und viele gemeinsame Erfolge!

