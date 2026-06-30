Neuzugänge beim FV Sasbach für die Saison 2026/2027

Auf dem Bild sind die Neuzugänge von links nach rechts zu sehen: Xavier Baumgart, Lenny Lehmann und Emanuel Ernst.

Der FV Sasbach freut sich, für die Saison 2026/2027 gleich mehrere neue Spieler in seinen

Reihen begrüßen zu dürfen. Auf dem Bild sind die Neuzugänge von links nach rechts zu

sehen: Xavier Baumgart, Lenny Lehmann und Emanuel Ernst. Alle drei stammen aus

Frankreich und bringen frischen Wind in die Mannschaft.

Emanuel Ernst und Xavier Baumgart wechseln vom SV Burkheim nach Sasbach, während

Lenny Lehmann zuvor bei einem Verein im Elsass aktiv war. Mit Emanuel gewinnt der FVS

einen erfahrenen Offensivspieler, während Xavier und Lenny als junge, hungrige Talente das

Team zusätzlich verstärken sollen.

Darüber hinaus konnte der Verein Marvin Schneider aus Wyhl verpflichten. Nach einer

Fußballpause greift er wieder aktiv ins Geschehen ein und wird die Mannschaft mit seiner

Erfahrung bereichern.

Weitere Verstärkungen für den Kader sind Jannik Mießmer, Konstantin Hussong und

Christian Holzapfel. Allesamt Spieler aus der Region, die sowohl menschlich als auch

sportlich hervorragend ins Team passen.

Aus der eigenen A-Jugend darf der FV Sasbach zudem Marvin Springer bei den Aktiven

begrüßen. Er bringt großes Potenzial mit und soll sich Schritt für Schritt im Herrenbereich

etablieren.

Auch auf der Torhüterposition gibt es Verstärkung: Mit Marvin Wagner stößt ein weiterer

Torhüter zum Torwartteam. Sein Bruder Luca Wagner ergänzt den Kader und soll als junger

Spieler erste Erfahrungen im Herrenbereich sammeln.

Ein Gruppenbild mit allen Neuzugängen wird in Kürze folgen.

Der FV Sasbach freut sich darauf, die neuen Spieler in das bestehende Team zu integrieren,

und blickt der Saison 2026/2027 mit großer Zuversicht entgegen. Ziel ist es, auch in der

kommenden Spielzeit wieder eine schlagkräftige Mannschaft ins Rennen zu schicken.