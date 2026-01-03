Neuzugänge beim FV Biberach und beim TSV Berg

Der 24 jährige Stürmer Jan Geis wechselt vom Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm zum Ligakonkurrenten FV Biberach (Platz 13). In der bisherigen Saison erzielte Geis sechs Tore in 14 Spielen und geht nun für den FV auf Torejagd.



Dieses Statement gab der Sportliche Leiter des FV Biberach, Salvatore Moscatello ab:

"Mit Jan Geis wechselt ein vielversprechender Stürmer in unsere Reihen. Jan wird uns sofort zur Rückrunde unterstützen und bringt genau die Qualität mit, die wir gesucht haben. Ich kenne Jan schon seit seiner Jugendzeit in Ulm. Er hat sich stark entwickelt, bringt Qualität und Mentalität mit – wir sind überzeugt, dass er uns sofort verstärken wird. Ein großes Dankeschön geht an Salva Marino, den sportlichen Leiter von Türk Spor Neu Ulm, für die schnelle und unkomplizierte Abwicklung der Verhandlungen. Bereits ab dem 19. Januar startet unsere Mannschaft in die Vorbereitung auf die Rückrunde – mit frischem Wind, neuen Gesichtern und einer klaren Marschroute. Wir heißen alle Neuverpflichtungen herzlich willkommen und freuen uns auf eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte!"

TSV Berg



Der Mittelfeldspieler Marcel Klein (21) verstärkt ab sofort den Tabellendritten Verbandsliga Württemberg, SV Berg. Klein kommt vom 1. FC Rielasingen-Arlen (Verbandsliga Südbaden) und absolvierte in dieser Saison bisher 11 Partien.



Dieses Statement gab der Trainer des TSV Berg, Oliver Ofentausek ab:

"Marcel Klein wollten wir letztes Jahr schon haben, hat aber leider noch nicht geklappt. Waren aber in der Zeit immer im Austasuch. Der Fahraufwand war dann Marcel doch zu hoch, fast täglich von FN nach Rielasingen zu fahren. Marcel, ist ein guter aggressiver Defensivspieler, der seine Stärken gegen den Ball hat und flexibel auf Spielpositionen ist. Für uns ist es wichtig, in der Rückrunde zu unserem sehr guten Offensivspiel, stärker in der Rückwärtsbewegung und gegen den Ball zu werden und da brauchen wir Spieler die sich über Zweikämpfe definieren und große Leidenschaft haben in der Rückwärtsbewegung. Das bringt Marcel mit und daher wollten wir Ihn letztes Jahr schon."

