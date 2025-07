Neuzugänge bei drei Kreisligisten und einem Bezirksligisten

Neuzugang nummer neun heißt Ole Uhlig. Ole trainiert bereits seit der vergangenen Rückrunde bei uns. In der Jugend spielte er beim TSV Riederich und nach langer Fußballpause will er bei uns wieder einsteigen. Sein Debüt gab er bereits am vergangenen Wochenende beim Aach-Alb Pokal. Ole selber sagt zum Wechsel: „Ich freue mich, nach ein paar Jahren ohne Verein wieder richtig anzugreifen. Fußball hat mir in der Zeit echt gefehlt. Vor allem das Teamgefühl und die Wettkämpfe am Wochenende. Der SV Lautertal bietet dafür das perfekte Umfeld: eine motivierte Mannschaft und einfach richtig gute Voraussetzungen um wieder voll Gas zu geben.“

+++