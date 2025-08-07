Neuzugänge aus Südamerika für den SV Rot-Weiß Kemberg

Kemberg. Der SV Rot-Weiß Kemberg startet mit internationalen Akzenten in die neue Landesliga-Saison: Erstmals in der Vereinsgeschichte stoßen zwei brasilianische Spieler zum Team.

Zunächst präsentierte der Verein im Juli vier Neuzugänge über seine Social-Media-Kanäle: Felix Carius (SV Germania Wartenburg), Anas Al Fadel Al Mahamid (SV Blau-Rot Pratau), Joel Schulze (SV Golpa) und Lukas Kuhne (SV Golpa, Torschützenkönig der Landesklasse 4). „Allesamt vielversprechende Talente aus der Region. Eigentlich war die Kaderplanung damit abgeschlossen“, sagt Hannes Peeck, Sportlicher Leiter der Rot-Weißen. Zu den Spielerprofilen:

>> Lukas Kuhne

Doch dann kam überraschend Bewegung in die Planungen: Ein internationaler Spielerberater stellte dem Verein zwei weitere Kandidaten vor. Zwar ist die Vermittlung ausländischer Spieler im Amateurfußball kein Novum, doch Brasilianer hatte man in Kemberg bislang noch nicht im Kader. In der Vergangenheit liefen bereits Akteure aus Ländern wie Tschechien, der Ukraine, Bosnien-Herzegowina, Niger, Marokko und sogar Australien für den Verein auf.

Aus Südamerika nach Kemberg: "Haben sofort ins Team gepasst"

Mit Caio Kleber Castro Moura da Silva (19), der seine fußballerische Ausbildung beim brasilianischen Klub Associação Atlética Teixeira de Freitas absolvierte, und Felipe De Jesus Cerqueira (26), zuletzt aktiv bei América FC Morrinhos, erhält das Team nun südamerikanische Verstärkung. Zu den Spielerprofilen:

>> Caio Kleber Castro Moura da Silva

>> Felipe De Jesus Cerqueira

Nach mehreren Probetrainings und Testspielen fiel die Entscheidung leicht. Vorstand, Trainerteam und Mannschaft zeigten sich überzeugt – sportlich wie menschlich. „Beide haben sofort ins Team gepasst. Sie bringen Qualität auf dem Platz und sind auch persönlich eine absolute Bereicherung“, betont Peeck. Im Testspiel gegen den VfB Herzberg haben Beide bereits getroffen.

Brasilianer sollen schon in der ersten Pokalrunde auflaufen

Die Spielgenehmigung des Fußballverbands Sachsen-Anhalt liegt schon vor. Derzeit wartet man in Kemberg noch auf die finale Freigabe durch den brasilianischen Verband. Ziel ist es, beide Neuzugänge rechtzeitig für die erste Runde des Landespokals gegen den MSV Eisleben einsetzen zu können.

Caio und Felipe wollen sich langfristig in Deutschland eine neue Perspektive aufbauen. Beide sprechen bereits gut Deutsch, sind offen, lernwillig und kommunikativ. „Nur die Fußball-WM 2014 sollte man lieber nicht erwähnen", ergänzt Peeck.

