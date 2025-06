Neuzugänge aus Schwaig und Hallbergmoos treffen sofort für SE Freising

Dabei wäre das Ergebnis für die Lerchenfelder Bezirksliga-Männer eigentlich zweitrangig gewesen, vielmehr werkelten sie an Taktik und Kader. Vieles funktionierte bereits gut. „Das Ergebnis geht mehr als in Ordnung. Die Jungs waren von der ersten Minute an griffig“, lobte Trainer Alex Schmidbauer. Sie spielten sich so viele Chancen heraus, dass noch mehr Treffer hätten fallen können.

Viele Neuzugänge in der Startelf