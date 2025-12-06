Neuwerks „gelungener Donnerstag“ hat zwei Wermutstropfen

Die Sportfreunde Neuwerk sind zumindest vorübergehend zurück an der Tabellenspitze der Bezirksliga. Im vorgezogenen Derby des 16. Spieltages besiegten die Sportfreunde am Donnerstagabend TuS Wickrath mit 3:0 und haben somit vorerst den OSV Meerbusch in der Tabelle wieder überholt.
Bereits in der 4. Minute ging Neuwerk durch Lasse Buschmann auf der Anlage in Wickrath mit 1:0 in Führung. Ein Doppelpack von Berkan Dursun in der 12. und 19. Minute bescherte den Gästen frühzeitig den 3:0-Endstand. „Leider haben wir den Start komplett verschlafen und wurden früh dafür bestraft“, sagte TuS-Trainer Gianluca Nurra hinterher. Ihm fehlten verletzungsbedingt unter anderem Stammkräfte wie Ruben Bruß und Jan Meuser – Ausfälle, die die Mannschaft derzeit nicht kompensieren kann. Mit einem Sieg hätte Wickrath bis auf vier Zähler an Neuwerk herankommen und sich im Aufstiegskampf zurückmelden können. Doch mit der Niederlage trennen beide Teams inzwischen zehn Zähler in der Tabelle.
Neuwerks Trainer Dony Karaca war hingegen sehr angetan vom Auftritt seines Teams in der ersten Halbzeit. „Wir haben richtig guten Fußball gespielt, waren aggressiv gegen den Ball, haben hoch gepresst und den Gegner zu Fehlern gezwungen. Das 3:0 zur Halbzeit war verdient.“
Mit dem Seitenwechsel zog sich Neuwerk etwas zurück und überließ Wickrath mehr den Ball. Ohnehin hatte Nurra sein Team in der Pause versucht, noch einmal wachzurütteln. „In der Halbzeit habe ich an unsere Ehre appelliert – und die Mannschaft hat in der zweiten Hälfte Charakter gezeigt“, so der TuS-Trainer. Zwar dominierte Wickrath in der zweiten Halbzeit von den Spielanteilen her die Begegnung, doch gegen eine gute Neuwerker Defensive sprangen kaum Torchancen heraus. Selbst in Unterzahl hielten die Sportfreunde die Gastgeber größtenteils vom Tor fern – in der 76. Minute hatte Marwan El Khoulati Haroun die Rote Karte gesehen.
Karaca sprach daher später von einem „gelungenen Donnerstag“ für sein Team – allerdings mit einem Wermutstropfen. Der Linksverteidiger Leon Troschka musste in der Halbzeit mit Verdacht auf einen Schlüsselbeinbruch ausgewechselt werden. „Wir verlieren dadurch einen wichtigen Spieler“, sagte Karaca mit Blick auf die kommenden Aufgaben.
Bis zur Winterpause steht für Neuwerk allerdings nur noch ein Ligaspiel am 14. Dezember gegen den 1. FC Viersen an. Ob es zur inoffiziellen Herbstmeisterschaft reicht, hängt von Konkurrent OSV Meerbusch ab. Nach dem Neuwerker Remis am vergangenen Wochenende gegen TuRa Brüggen (2:2) hatte sich Meerbusch an die Tabellenspitze geschoben. Durch den Neuwerker Sieg in Wickrath muss der OSV nun am Sonntag beim 1. FC Mönchengladbach nachziehen.