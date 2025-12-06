Neuwerks „gelungener Donnerstag“ hat zwei Wermutstropfen

Karaca sprach daher später von einem „gelungenen Donnerstag“ für sein Team – allerdings mit einem Wermutstropfen. Der Linksverteidiger Leon Troschka musste in der Halbzeit mit Verdacht auf einen Schlüsselbeinbruch ausgewechselt werden. „Wir verlieren dadurch einen wichtigen Spieler“, sagte Karaca mit Blick auf die kommenden Aufgaben.

Bis zur Winterpause steht für Neuwerk allerdings nur noch ein Ligaspiel am 14. Dezember gegen den 1. FC Viersen an. Ob es zur inoffiziellen Herbstmeisterschaft reicht, hängt von Konkurrent OSV Meerbusch ab. Nach dem Neuwerker Remis am vergangenen Wochenende gegen TuRa Brüggen (2:2) hatte sich Meerbusch an die Tabellenspitze geschoben. Durch den Neuwerker Sieg in Wickrath muss der OSV nun am Sonntag beim 1. FC Mönchengladbach nachziehen.