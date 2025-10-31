Neuwerker Mädchen treffen Nationalspielerinnen

Bei den Sportfreunden Neuwerk ist es inzwischen üblich, dass die Frauen-Abteilung mit einigen Nachwuchsmannschaften die Länderspiele der deutschen Frauen-Nationalmannschaft besucht, wenn diese in der Nähe stattfinden. Mittlerweile bekommt Neuwerk sogar Einladungen vom Management der Frauen-Nationalmannschaft, wie beispielsweise vergangene Woche Donnerstag. Da fand in der Düsseldorfer Arena das Abschlusstraining der deutschen Frauen vor dem Nations-League-Halbfinale gegen Frankreich statt. Als Beobachter im Stadion: die Delegation aus Neuwerk.

Abteilungsleiterin Heike Scheibe reiste mit Spielerinnen aus der U11 und U13 sowie deren Eltern nach Düsseldorf. „Insbesondere für die U11-Mädels war es das erste Mal, so nah bei ihren Vorbildern zu sein, sie waren entsprechend aufgeregt“, sagt Scheibe. Das rund einstündige Abschlusstraining beobachtete die Spielerinnen von der Tribüne aus.

Anschließend hatte der Ausflug für den Neuwerker Nachwuchs noch einen besonderen Höhepunkt parat: Von der Tribüne aus ging es in die Katakomben der Düsseldorfer Arena, wo sich die Nationalspielerinnen auf dem Weg zum Mannschaftsbus Zeit für Autogramme, Fotos und das ein oder andere kurze Gespräch mit den Nachwuchsspielerinnen nahmen.

„Das war natürlich überwältigend für die Mädels. Das Strahlen in den Augen sagte alles über dieses Ereignis und ihre Begeisterung aus, dass sie die Nationalspielerinnen hautnah kennenlernen durften“, sagt Scheibe.