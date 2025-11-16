Neuwerk will Tabellenspitze behaupten, harte Aufgabe für Odenkirchen

Der TuS Wickrath ist zunächst einmal außen vor im Spitzenkampf. Gegen den OSV Meerbusch setzte es eine 1:2-Pleite, gleichzeitig gelang Aufsteiger Thomasstadt Kempen ein Befreiungsschlag gegen die DJK Fortuna Dilkrath.
Tabellenführer Sportfreunde Neuwerk ist am Sonntag gegen den SC St. Tönis II an der Reihe, ebenso wie die SpVg Odenkirchen, die die komplizierte Auswärtsfahrt zum VfL Tönisberg vor sich hat. TuRa Brüggen hofft nach der Enttäuschung vom vergangenen Spieltag auf ein erneutes Erfolgserlebnis gegen den TSV Krefeld-Bockum. Nach dem Derbysieg in der Vorwoche steht nun ein Kellerduell für Türkiyemspor Mönchengladbach auf der Agenda. Das bislang abgeschlagenen Schlusslicht SV Lürrip hofft dabei auf die ersten Punkte.
Der OSV zeigte sich hellwach. Am Ende einer Umschaltsituation vollendete Marc Rommel zum frühen Führungstreffer (3.). In der Folge machten es die Gäste gut und versuchten Wickrath nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Der nächste Nackenschlag für den TuS folgte schließlich kurz vor Halbzeitpfiff, als Niek Mäder mit einem roten Karton frühzeitig zum Duschen geschickt wurde (41.). Aus der Überzahl schlugen die Osterather schließlich kurz nach dem Seitenwechsel Kapital. Nach Vorarbeit von Timo Kaufmann vollendete Philipp Schmelzer zum 2:0 (53.).
Doch ganz ohne Sorgenfalten konnte der OSV die Partie nicht beenden. Quinton Washington verkürzte noch einmal in Folge eines Einwurfes der Wickrather (78.). Doch viel mehr ließ der OSV dann auch nicht mehr zu und behauptet sich damit auch im zweiten Topspiel in Folge und bleibt Neuwerk mindestens auf den Fersen.
TuS Wickrath – OSV Meerbusch 1:2
TuS Wickrath: Juel Maurice Lescher, Moritz Virkus, Tom Baulig (90. Sem Mabela Samba), Romel Seena Anyomi (45. Moritz Lambertz), Luis Erkelentz, Niklas Clemens (72. Jermaine Isaiah Zerai), Nils Höffges (64. Jason Rütten), Petar Popovic, Quinton Washington, Blessing Agyapong, Niek Gabriel Mäder - Trainer: Gianluca Nurra
OSV Meerbusch: Theodor Domenico Pollino, Benjamin Appel, Luis Mick Heich, Marvin Höffges (77. Luca Oliver Handke), Angelo Recker (44. Junior Rainer Dos Santos Steuer), Frederic Klausner, Marcel Schmelzer (81. Kennet Kaminski), Timo Fabian Kaufmann (62. Tim Tetzlaff), Philip Schmelzer, Marc Rommel, Ben Israil (71. Saba Khargelia) - Trainer: Dominik Voigt
Schiedsrichter: k.A.
Tore: 0:1 Marc Rommel (3.), 0:2 Philip Schmelzer (53.), 1:2 Quinton Washington (78.)
Rot: Niek Gabriel Mäder (42./TuS Wickrath/Tätigkeit)
Am Ende einer wilden Schlussphase, inklusive dem ersten Senioren-Treffer vom 18-Jährigen Luk Zechlin führte Dilkrath mit 2:1. Diesem Rückstand musste der Aufsteiger über den weiteren Saisonverlauf hinterherlaufen, ehe Dominique Strathe per Strafstoß wieder für den Gleichstand sorgte (71.). Es ging in die Schlussminuten, wo Kempen noch einen Pfeil im Köcher hatte, Eric Scheuren sorgte für den späten Siegtreffer der Gäste, wodurch sich das Team von Pascal Tepaß zunächst aus der roten Zone befreit.
DJK Fortuna Dilkrath – Thomasstadt Kempen 2:3
DJK Fortuna Dilkrath: Elias Randerath, Louis Claser, Torben Esser, Daniel Felipe Karpf-Luque, Niklas Mülders, Simon Viethen, Ole Zechlin, Tacettin Muslubas (89. Maximilian Grafen), Luk Zechlin (70. Simon Joereßen), Moritz Münten, Danny Thönes (76. Jade Liam Diane) - Trainer: Björn Feldberg
Thomasstadt Kempen: Niclas Roosen, Jonas Struß, Dominique Strathe, Pascal Ulbricht, Paul Schäfer (73. Alya Keita), Dustin Meyer, Denis Gaas, Lukas Inderhees (61. Till Konietz), Simon Elfering, Eric Scheuren, Lucas Matteo Klaaßen (70. Tom Kunze) - Trainer: Andre Meier - Co-Trainer: Pascal Tepaß
Schiedsrichter: Michael Marcinek - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Ole Zechlin (4.), 1:1 Eric Scheuren (8.), 2:1 Luk Zechlin (20.), 2:2 Dominique Strathe (71. Foulelfmeter), 2:3 Eric Scheuren (90.+1)
Am Ende einer wilden Schlussphase mit drei Platzverweisen behauptete sich der VfR Krefeld-Fischeln gegen die Mönchengladbacher Hausherren. Die Fischelner verschaffen sich somit etwas Luft nach unten, während der 1. FC in der roten Zone stecken bleibt.
1. FC Mönchengladbach – VfR Krefeld-Fischeln 1:2
1. FC Mönchengladbach: Fabian Hermann, Adam Mesrour, Timo Weber (87. Berkan Türkyilmaz), Batuhan Türkyilmaz, Taylan Özdemir (65. Jasin Al-Zaben), Marko Ilic, Abel Calenus, Jovanche Angelovski, Deniz Can Salk, Brandon Mafimbu Mazanga (70. Abdulrahman Hanifa), Aron Nasufi - Co-Trainer: Christian Schiffers
VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Florian Leisten, Marc Jean Lacroix (64. Ben Schubert), Hendrik Rouland, Fynn Ziemes, Andoni Sanchez Valverde Erice, Carlo Honoré Heinrich (46. Abdulhadi Alamad), Safer Erdogan (74. Victor Lopez Martin), Niklas Geraets (84. Denis Shabani), Ndrin Maloku (89. Simon Nicklas Brocker), Maximilian Kuznik - Trainer: Jakob Scheller
Schiedsrichter: Dennis Klösters (Goch) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Safer Erdogan (54.), 1:1 Batuhan Türkyilmaz (58.), 1:2 Niklas Geraets (81.)
Gelb-Rot: Abel Calenus (77./1. FC Mönchengladbach/Foulspiel)
Rot: Abdulhadi Alamad (92./VfR Krefeld-Fischeln/grobes Foulspiel)
Gelb-Rot: Batuhan Türkyilmaz (97./1. FC Mönchengladbach/Foulspiel)
15. Spieltag
28.11.25 OSV Meerbusch - 1. FC Viersen
28.11.25 DJK Fortuna Dilkrath - SC St. Tönis 1911/20 II
29.11.25 SpVg Odenkirchen - SSV Grefrath 1910/24
30.11.25 Sportfreunde Neuwerk - TuRa Brüggen
30.11.25 CSV Marathon Krefeld - 1. FC Mönchengladbach
30.11.25 Thomasstadt Kempen - SC Union Nettetal II
30.11.25 Türkiyemspor Mönchengladbach - VfL Tönisberg
30.11.25 TSV Krefeld-Bockum - TuS Wickrath
30.11.25 VfR Krefeld-Fischeln - SV Lürrip