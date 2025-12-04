Neuwerk-Wickrath schon am Donnerstagabend, Tabellenführung winkt

Das Spitzentrio hält sich weiterhin in Schlagdistanz. Sowohl die Sportfreunde Neuwerk als auch die SpVg Odenkirchen könnte schon nach dem kommenden Spieltag an Tabellenführer OSV Meerbusch vorbeiziehen. Neuwerk ist dafür schon am Donnerstagabend im Topspiel gegen den TuS Wickrath im Einsatz. Die übrigen Teilnehmer der heißesten Aufstiegsanwärter folgen dann am Sonntag. Osterath gastiert beim 1. FC Mönchengladbach, ein Duell, welches der 1. FC bislang noch nicht für sich entscheiden konnte. Dazu fährt Odenkirchen zum derzeit besten Aufsteiger, dem SC Union Nettetal II. TuRa Brüggen kann unterdessen die persönliche Durststrecke gegen die DJK Fortuna Dilkrath beenden.
17. Spieltag
12.12.25 OSV Meerbusch - SV Lürrip
12.12.25 TSV Krefeld-Bockum - 1. FC Mönchengladbach
12.12.25 VfR Krefeld-Fischeln - SSV Grefrath 1910/24
13.12.25 SpVg Odenkirchen - Thomasstadt Kempen
13.12.25 SC St. Tönis 1911/20 II - TuRa Brüggen
14.12.25 Sportfreunde Neuwerk - 1. FC Viersen
14.12.25 CSV Marathon Krefeld - VfL Tönisberg
14.12.25 Türkiyemspor Mönchengladbach - SC Union Nettetal II
14.12.25 DJK Fortuna Dilkrath - TuS Wickrath