 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Wickrath kann Neuwerk ärgern.
Wickrath kann Neuwerk ärgern. – Foto: Markus Verwimp

Neuwerk-Wickrath schon am Donnerstagabend, Tabellenführung winkt

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Nach einem der regelmäßigen Führungswechsel an der Tabellenspitze, grüßt der OSV Meerbusch von ganz oben. Doch schon am Donnerstag können sich die Sportfreunde Neuwerk den Platz an der Sonne zurückholen.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 3
FC Viersen
VfR Fischeln
DJK Dilkrath
FC Mgladbach

Das Spitzentrio hält sich weiterhin in Schlagdistanz. Sowohl die Sportfreunde Neuwerk als auch die SpVg Odenkirchen könnte schon nach dem kommenden Spieltag an Tabellenführer OSV Meerbusch vorbeiziehen. Neuwerk ist dafür schon am Donnerstagabend im Topspiel gegen den TuS Wickrath im Einsatz. Die übrigen Teilnehmer der heißesten Aufstiegsanwärter folgen dann am Sonntag. Osterath gastiert beim 1. FC Mönchengladbach, ein Duell, welches der 1. FC bislang noch nicht für sich entscheiden konnte. Dazu fährt Odenkirchen zum derzeit besten Aufsteiger, dem SC Union Nettetal II. TuRa Brüggen kann unterdessen die persönliche Durststrecke gegen die DJK Fortuna Dilkrath beenden.

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

Heute, 20:00 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
20:00

Sa., 06.12.2025, 16:00 Uhr
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
16:00

Sa., 06.12.2025, 17:30 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
17:30

So., 07.12.2025, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
15:15

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
15:30live

So., 07.12.2025, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
15:15

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
15:30live

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
15:30

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
15:30

____

So geht es weiter

17. Spieltag
12.12.25 OSV Meerbusch - SV Lürrip
12.12.25 TSV Krefeld-Bockum - 1. FC Mönchengladbach
12.12.25 VfR Krefeld-Fischeln - SSV Grefrath 1910/24
13.12.25 SpVg Odenkirchen - Thomasstadt Kempen
13.12.25 SC St. Tönis 1911/20 II - TuRa Brüggen
14.12.25 Sportfreunde Neuwerk - 1. FC Viersen
14.12.25 CSV Marathon Krefeld - VfL Tönisberg
14.12.25 Türkiyemspor Mönchengladbach - SC Union Nettetal II
14.12.25 DJK Fortuna Dilkrath - TuS Wickrath

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

Aufrufe: 04.12.2025, 10:00 Uhr
Markus BeckerAutor