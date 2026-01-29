Neuwerk vor der Rückrunde – „Klar, wir wollen aufsteigen“

Für die Rückrunde bleiben alle Spieler an Bord. Mit Vadim Shkolnik kommt zudem ein Spieler vom SV Lürrip dazu. „Er kommt aus einer schwierigen Situation, aber er macht sehr gute Schritte“, sagt Karaca über seinen neuen Mittelfeldmann. Die ohnehin schon außerordentlich kurze Vorbereitung wurde durch die Wetterverhältnisse für Neuwerk weiter eingeschränkt. „Wir haben dann nur in der Halle trainieren können. Im Athletik- und Kraftbereich, aber wenig auf dem Platz“, moniert Karaca.

Insgesamt drei Testspiele standen im Januar auf dem Programm. Gegen die Landesligisten Union Nettetal (0:2) und Sportfreunde Uevekoven (2:4) verkaufte sich der Bezirksliga-Zweite ordentlich. Gegen A-Ligist Polizei SV Mönchengladbach setzte sich Neuwerk klar mit 4:0 durch. Unabhängig davon hält Karaca vor dem Start in die zweite Saisonhälfte mit einem klaren Saisonziel nicht hinter dem Berg. „Der Aufstieg ist immer ein Thema und wir sagen es immer wieder bewusst: Klar, wir wollen aufsteigen“, betont der Cheftrainer. Am Freitag (20 Uhr) beginnt gegen den 1. FC Mönchengladbach die Jagd auf den Landesliga-Aufstieg.

