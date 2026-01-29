Neuwerk vor der Rückrunde – „Klar, wir wollen aufsteigen“

Die Sportfreunde Neuwerk kennen die Spitzengruppe der Bezirksliga aus den vergangenen Jahren schon ganz gut – in der bisherigen Saison haben Trainer Dony Karaca und seine Mannschaft dieses Kennenlernen weiter intensiviert. Mit nur einem Punkt Rückstand auf Tabellenführer OSV Meerbusch haben sich die Sportfreunde zur Winterpause auf dem zweiten Platz festgesetzt. Der Abstand auf die SpVg Odenkirchen, den Tabellendritten, liegt nach 17 Spielen schon bei vier Punkten. „Ich bin zufrieden mit der Hinrunde. Wir wollten oben mitspielen, mindestens unter den ersten fünf – jetzt ist es Platz zwei. Da gibt es wenig zu meckern“, sagt Trainer Karaca.
Neuwerk erlebte einen Traumstart in die Spielzeit. Die ersten fünf Spiele wurden allesamt gewonnen – inklusive Kantersiegen gegen den 1. FC Mönchengladbach (4:0) und den SSV Grefrath (6:1). Erst im September gab es im Topspiel gegen Odenkirchen (1:2) den ersten kleinen Dämpfer der Saison. Die gute Nachricht für die Sportfreunde: Es sollte bis zum Jahreswechsel die einzige Niederlage bleiben.
Mit Ausnahme von drei Remis marschierte Neuwerk durch die Hinserie und besiegte dabei auch den aktuellen Tabellenführer Meerbusch mit 3:1. Auf der eigenen Anlage überrannte Neuwerk den Spitzenreiter regelrecht, führte nach 30 Minuten bereits mit 3:0 und übernahm zu diesem Zeitpunkt sogar die Tabellenführung. Dass 17 Punkte aus sieben Spielen in der Folge nicht reichten, um die Spitzenposition zu behalten, zeigt, wie hoch das Niveau im Aufstiegsrennen ist.
Die Abwehr ist das klare Prunkstück des Tabellenzweiten. Mit nur 15 Gegentoren stellen die Sportfreunde die klar beste Defensive der Liga. „Wir hatten letztes Jahr schon die beste Abwehr. Wir haben vorgegeben, dass wir das ganz klar verteidigen wollen. Das ist unser Ding – und es ist auch mein Ding, klar zu verteidigen“, betont Karaca. Insbesondere die Neuzugänge Leon Troschka und Gian-Luca Merman erwiesen sich defensiv als echte Verstärkung.
Zudem ist die Mannschaft eingespielt: Elf Spieler absolvierten mindestens 15 der bisherigen 17 Saisonspiele. Wenn es mal eng wurde, behielt der Aufstiegsaspirant zudem die Ruhe. Gegen den SV Lürrip (3:2) und den 1. FC Viersen (1:0) sorgte jeweils Emmanuel Adu für den späten Siegtreffer, gegen den SC St. Tönis II (1:1) glich Özgür Sezgin in der Nachspielzeit aus.
Im Angriff machte Neuwerk im Vergleich zur Vorsaison zwar einen klaren Schritt nach vorne, in der Chancenverwertung liegt aber noch Potenzial. „Gegen Odenkirchen haben wir 1:2 verloren, da waren wir klar besser. Das ist ein kleines bisschen unser Manko, dass wir unsere Tormöglichkeiten in solchen Spielen nicht nutzen“, sagt Karaca und fügt an: „Wir sind Tabellenzweiter, aber haben keinen klaren Torjäger. Wir sind vorne noch nicht kaltschnäuzig genug.“ Bester Torschütze der Sportfreunde ist bislang der junge Christian Schultz mit sieben Toren.
Für die Rückrunde bleiben alle Spieler an Bord. Mit Vadim Shkolnik kommt zudem ein Spieler vom SV Lürrip dazu. „Er kommt aus einer schwierigen Situation, aber er macht sehr gute Schritte“, sagt Karaca über seinen neuen Mittelfeldmann. Die ohnehin schon außerordentlich kurze Vorbereitung wurde durch die Wetterverhältnisse für Neuwerk weiter eingeschränkt. „Wir haben dann nur in der Halle trainieren können. Im Athletik- und Kraftbereich, aber wenig auf dem Platz“, moniert Karaca.
Insgesamt drei Testspiele standen im Januar auf dem Programm. Gegen die Landesligisten Union Nettetal (0:2) und Sportfreunde Uevekoven (2:4) verkaufte sich der Bezirksliga-Zweite ordentlich. Gegen A-Ligist Polizei SV Mönchengladbach setzte sich Neuwerk klar mit 4:0 durch. Unabhängig davon hält Karaca vor dem Start in die zweite Saisonhälfte mit einem klaren Saisonziel nicht hinter dem Berg. „Der Aufstieg ist immer ein Thema und wir sagen es immer wieder bewusst: Klar, wir wollen aufsteigen“, betont der Cheftrainer. Am Freitag (20 Uhr) beginnt gegen den 1. FC Mönchengladbach die Jagd auf den Landesliga-Aufstieg.
