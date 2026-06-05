Neuwerk stellt zwei weitere Zugänge vor Bezirksliga, Gruppe 3: Die Sportfreunde Neuwerk kämpfen aktuell um den Aufstieg in die Landesliga. Zeitgleich läuft die Kaderplanung beim Verein auf Hochtouren. von red · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Trzensisko ist einer der Transfers – Foto: Tom Ostermann

Bezirksliga, Gruppe 3: Die Sportfreunde Neuwerk stellten Transfer drei und vier vor. Tom Schlesiger und Fabian Trzensisko verstärken den Landesliga-Anwärter ab der kommenden Spielzeit.

Landesliga-Erfahrung Trzensisko kommt vom Landesligisten ASV Süchteln, bei dem er in der aktuellen Spielzeit auf auf zwölf Einsätze kommt. Zuvor war er auch bei DJK Dilkrath in der sechsthöchsten Spielklasse Deutschlands aktiv. In der Jugend agierte er derweil für den KFC Uerdingen. "Fabian ist ein defensiver Allrounder, der mehrere Positionen abdecken kann. Er ist robust, taktisch diszipliniert und hat den Willen, sich hier durchzusetzen. Solche Typen brauchen wir", sagte Cheftrainer Dony Karaca auf der offiziellen Instagram-Seite des Vereins.

Auch der Zugang äußerte sich zu seinem Transfer: "Ich freue mich auf den Wechsel nach Neuwerk und auf diese neue Herausforderung. Sowohl im Training als auch im Spiel will ich von Anfang an Vollgas geben, um die Mannschaft auf dem Platz voranzubringen und gemeinsam den höchstmöglichen Erfolg zu holen." Schlesiger kennt den Verein Während Trzensisko schon auf 67 Landesliga-Einsätze in seiner Karriere kommt, ist der weitere Transfer ein unbeschriebenes Blatt im Seniorenbereich. Tom Schlesiger kommt aus der Jugend von B-Ligist Fortuna Mönchengladbach. In Neuwerk kennt sich der junge Akteur aus, denn er agierte bereits vor einigen Jahren bei den Sportfreunden.