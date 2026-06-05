Neuwerk stellt zwei weitere Zugänge vor

Bezirksliga, Gruppe 3: Die Sportfreunde Neuwerk stellten Transfer drei und vier vor. Tom Schlesiger und Fabian Trzensisko verstärken den Landesliga-Anwärter ab der kommenden Spielzeit.
Trzensisko kommt vom Landesligisten ASV Süchteln, bei dem er in der aktuellen Spielzeit auf auf zwölf Einsätze kommt. Zuvor war er auch bei DJK Dilkrath in der sechsthöchsten Spielklasse Deutschlands aktiv. In der Jugend agierte er derweil für den KFC Uerdingen.
"Fabian ist ein defensiver Allrounder, der mehrere Positionen abdecken kann. Er ist robust, taktisch diszipliniert und hat den Willen, sich hier durchzusetzen. Solche Typen brauchen wir", sagte Cheftrainer Dony Karaca auf der offiziellen Instagram-Seite des Vereins.
Auch der Zugang äußerte sich zu seinem Transfer: "Ich freue mich auf den Wechsel nach Neuwerk und auf diese neue Herausforderung. Sowohl im Training als auch im Spiel will ich von Anfang an Vollgas geben, um die Mannschaft auf dem Platz voranzubringen und gemeinsam den höchstmöglichen Erfolg zu holen."
Während Trzensisko schon auf 67 Landesliga-Einsätze in seiner Karriere kommt, ist der weitere Transfer ein unbeschriebenes Blatt im Seniorenbereich. Tom Schlesiger kommt aus der Jugend von B-Ligist Fortuna Mönchengladbach. In Neuwerk kennt sich der junge Akteur aus, denn er agierte bereits vor einigen Jahren bei den Sportfreunden.
"Tom ist ein spannender junger Mann. Er hat eine gute Ausbildung genossen und bringt genau die Qualitäten mit, die wir im offensiven Bereich gesucht haben. Schön ist auch, dass Tom bereits in der Neuwerker Jugend gespielt hat und den Verein kennt", äußerte Peter Surujun, sportlicher Leiter Neuwerks, über Schlesiger.
Der Zugang kann es derweil kaum abwarten für die Blau-Weißen aufzulaufen. "Neuwerk ist ein professioneller Verein, bei dem ich mich in der Jugend schon sehr wohlgefühlt habe. Mit der ersten Mannschaft haben sie eine sehr gute, qualitative Mannschaft, die auf sehr gutem Niveau spielt. Ich freue mich auf die Herausforderung und bin bereit 100% zu geben", verriet er.
In welcher Liga beide Spieler ab der kommenden Saison agieren werden, wird sich am kommenden Spieltag zeigen, denn dann treffen die Sportfreunde auf den 1. FC Viersen und können mit einem Sieg den Einzug in die Landesliga klar machen.