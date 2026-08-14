Neuwerk spielt zum Start gegen Amern

Neuwerk startet gegen Amern – Foto: Bryan Razzeto

Die Sommerpause ist vorbei: Am Freitag startet die Landesliga in die neue Saison, am Sonntag greifen dann auch die hiesigen Teams ins Geschehen ein. Aus regionaler Sicht richtet sich der Blick dabei vor allem auf das Duell zwischen Aufsteiger Sportfreunde Neuwerk und den VSF Amern (Sonntag, 15 Uhr). Während die Gastgeber nach dem Aufstieg mit viel Euphorie in ihre erste Landesliga-Spielzeit gehen, wollen die Amerner ihre gute Vorbereitung mit einem Auswärtssieg krönen. Zudem sind der SC Union Nettetal, der ASV Süchteln und der SC Victoria Mennrath gefordert.

Entsprechend groß ist die Vorfreude auf den Ligastart. „Die Vorfreude ist riesig. Wir sind gut vorbereitet und gut gerüstet“, sagt Karaca. Auch mit der gesamten Vorbereitung zeigte sich der Trainer zufrieden, Vorbereitung und Testspielergebnisse seien positiv gewesen.

Das größte Interesse dürfte dem Aufeinandertreffen in Neuwerk gelten. Der Aufsteiger hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass er auch gegen höherklassige Gegner mithalten kann. Zwar endete die Generalprobe im Niederrheinpokal mit einer 0:3-Niederlage gegen Oberligist Sportfreunde Baumberg, das Ergebnis spiegelte den Spielverlauf allerdings nur bedingt wider. Neuwerk verteidigte über weite Strecken kompakt, ließ nur wenige klare Chancen zu und hielt die Begegnung bis in die Schlussphase offen. Trainer Dony Karaca zeigte sich deshalb trotz des Ausscheidens zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft.

Mit den VSF Amern wartet allerdings direkt ein echter Gradmesser. Die Mannschaft von Trainer Willi Kehrberg und Dennis Homann präsentierte sich in den vergangenen Wochen in guter Form. Beim Brüggener Burgpokal belegte Amern einen starken zweiten Platz und setzte sich anschließend in der ersten Runde des Niederrheinpokals mit 3:2 beim Landesliga-Konkurrenten VfB Speldorf durch. Vor allem die Art und Weise, wie die Mannschaft die Partie nach einem frühen Rückstand drehte, dürfte zusätzliches Selbstvertrauen gegeben haben.

Kehrberg sieht sein Team bestens gerüstet. „Die letzten drei Wochen haben sicherlich dafür gesorgt, dass wir gut vorbereitet sind“, sagt der Amerner Coach. Gleichzeitig erwartet er einen schwierigen Auftakt: „Das erste Spiel in Neuwerk ist sehr anspruchsvoll. Sie haben eine sehr starke Defensive und gehen mit viel Euphorie in die Saison. Aber ich sehe uns sehr gut vorbereitet.“

Schmalenberg steht vor dem Pflichtspieldebüt

So., 16.08.2026, 17:00 Uhr VfB Homberg VfB Homberg SC Union Nettetal Nettetal 17:00 live PUSH

Auch der SC Union Nettetal startet mit Rückenwind in die neue Spielzeit. Die Mannschaft von Trainer Kemal Kuc überzeugte in der Vorbereitung mit mehreren ordentlichen Auftritten und sorgte zuletzt mit einem ungefährdeten 9:0-Erfolg beim Büdericher SV in der ersten Runde des Niederrheinpokals für ein deutliches Ausrufezeichen. Der Landesligist reist nun allerdings zum Oberliga-Absteiger VfB Homberg, der als einer der Topfavoriten auf die vorderen Tabellenplätze gehandelt wird. Für Nettetal wird es gleich zum Auftakt ein erster Gradmesser sein.

Der ASV Süchteln steht ebenfalls vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Die Mannschaft gastiert beim 1. FC Lintfort und möchte unbedingt an die starke Vorsaison anknüpfen. Da überzeugte das Team mit der Abschlussplatzierung drei sowie mit reifem Fußball, Leidenschaft und einer variablen Offensive. Nun gilt es zu beweisen, dass diese Entwicklung keine Eintagsfliege war.

So., 16.08.2026, 15:15 Uhr SV Biemenhorst Biemenhorst Victoria Mennrath Mennrath 15:15 PUSH

Mit Spannung wird zudem das Pflichtspieldebüt von Mike Schmalenberg als Trainer des SC Victoria Mennrath erwartet. Der Landesligist reist zum SV Biemenhorst, ebenfalls ein Oberliga-Absteiger. Die Voraussetzungen stimmen: Der Kern der Mannschaft konnte gehalten werden, größere Veränderungen gab es im Kader nicht. Verstärkt wurde das Team lediglich punktuell. Zudem verlief die Generalprobe erfolgreich. Mit einem 2:0-Sieg bei den Sportfreunden Uevekoven sammelte Mennrath kurz vor dem Saisonstart zusätzliches Selbstvertrauen.

Die neue Landesliga hat wohl noch mal ein gutes Stück an Qualität und Spannung gewonnen, die regionalen Vereine sind dementsprechend angehalten, früh mit Punkten für eine positive Standortbestimmung in dieser Liga zu sorgen.