Neuwerk mit langen Atem weiter oben, Odenkrichen beeindruckt

Die Sportfreunde Neuwerk wackeln, fallen aber nicht als Tabellenführer. Dank eines späten Ausgleichstreffers gegen den SC St. Tönis II bleibt immerhin noch ein hauchzarter Vorsprung auf das Verfolgerduo. Dazu gehört weiterhin die SpVg Odenkirchen, die mit dem VfL Tönisberg kurzen Prozess machte. TuRa Brüggen muss nach dem 2:2 gegen den TSV Krefeld-Bockum nach oben etwas abreißen lassen. Der TuS Wickrath ist zunächst etwas außen vor im Spitzenkampf, nachdem sich der OSV Meerbusch am Freitag knapp durchsetzte.

Der OSV zeigte sich hellwach. Am Ende einer Umschaltsituation vollendete Marc Rommel zum frühen Führungstreffer (3.). In der Folge machten es die Gäste gut und versuchten Wickrath nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Der nächste Nackenschlag für den TuS folgte schließlich kurz vor Halbzeitpfiff, als Niek Mäder mit einem roten Karton frühzeitig zum Duschen geschickt wurde (41.). Aus der Überzahl schlugen die Osterather schließlich kurz nach dem Seitenwechsel Kapital. Nach Vorarbeit von Timo Kaufmann vollendete Philipp Schmelzer zum 2:0 (53.). Doch ganz ohne Sorgenfalten konnte der OSV die Partie nicht beenden. Quinton Washington verkürzte noch einmal in Folge eines Einwurfes der Wickrather (78.). Doch viel mehr ließ der OSV dann auch nicht mehr zu und behauptet sich damit auch im zweiten Topspiel in Folge und bleibt Neuwerk mindestens auf den Fersen. TuS Wickrath – OSV Meerbusch 1:2

TuS Wickrath: Juel Maurice Lescher, Moritz Virkus, Tom Baulig (90. Sem Mabela Samba), Romel Seena Anyomi (45. Moritz Lambertz), Luis Erkelentz, Niklas Clemens (72. Jermaine Isaiah Zerai), Nils Höffges (64. Jason Rütten), Petar Popovic, Quinton Washington, Blessing Agyapong, Niek Gabriel Mäder - Trainer: Gianluca Nurra

OSV Meerbusch: Theodor Domenico Pollino, Benjamin Appel, Luis Mick Heich, Marvin Höffges (77. Luca Oliver Handke), Angelo Recker (44. Junior Rainer Dos Santos Steuer), Frederic Klausner, Marcel Schmelzer (81. Kennet Kaminski), Timo Fabian Kaufmann (62. Tim Tetzlaff), Philip Schmelzer, Marc Rommel, Ben Israil (71. Saba Khargelia) - Trainer: Dominik Voigt

Schiedsrichter: k.A.

Tore: 0:1 Marc Rommel (3.), 0:2 Philip Schmelzer (53.), 1:2 Quinton Washington (78.)

Rot: Niek Gabriel Mäder (42./TuS Wickrath/Tätigkeit)

Am Ende einer wilden Schlussphase, inklusive dem ersten Senioren-Treffer vom 18-jährigen Luk Zechlin führte Dilkrath mit 2:1. Diesem Rückstand musste der Aufsteiger über den weiteren Saisonverlauf hinterherlaufen, ehe Dominique Strathe per Strafstoß wieder für den Gleichstand sorgte (71.). Es ging in die Schlussminuten, wo Kempen noch einen Pfeil im Köcher hatte, Eric Scheuren sorgte für den späten Siegtreffer der Gäste, wodurch sich das Team von Pascal Tepaß zunächst aus der roten Zone befreit. DJK Fortuna Dilkrath – Thomasstadt Kempen 2:3

DJK Fortuna Dilkrath: Elias Randerath, Louis Claser, Torben Esser, Daniel Felipe Karpf-Luque, Niklas Mülders, Simon Viethen, Ole Zechlin, Tacettin Muslubas (89. Maximilian Grafen), Luk Zechlin (70. Simon Joereßen), Moritz Münten, Danny Thönes (76. Jade Liam Diane) - Trainer: Björn Feldberg

Thomasstadt Kempen: Niclas Roosen, Jonas Struß, Dominique Strathe, Pascal Ulbricht, Paul Schäfer (73. Alya Keita), Dustin Meyer, Denis Gaas, Lukas Inderhees (61. Till Konietz), Simon Elfering, Eric Scheuren, Lucas Matteo Klaaßen (70. Tom Kunze) - Trainer: Andre Meier - Co-Trainer: Pascal Tepaß

Schiedsrichter: Michael Marcinek - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Ole Zechlin (4.), 1:1 Eric Scheuren (8.), 2:1 Luk Zechlin (20.), 2:2 Dominique Strathe (71. Foulelfmeter), 2:3 Eric Scheuren (90.+1) Abgesagt:

Am Ende einer wilden Schlussphase mit drei Platzverweisen behauptete sich der VfR Krefeld-Fischeln gegen die Mönchengladbacher Hausherren. Die Fischelner verschaffen sich somit etwas Luft nach unten, während der 1. FC in der roten Zone stecken bleibt. 1. FC Mönchengladbach – VfR Krefeld-Fischeln 1:2

1. FC Mönchengladbach: Fabian Hermann, Adam Mesrour, Timo Weber (87. Berkan Türkyilmaz), Batuhan Türkyilmaz, Taylan Özdemir (65. Jasin Al-Zaben), Marko Ilic, Abel Calenus, Jovanche Angelovski, Deniz Can Salk, Brandon Mafimbu Mazanga (70. Abdulrahman Hanifa), Aron Nasufi - Co-Trainer: Christian Schiffers

VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Florian Leisten, Marc Jean Lacroix (64. Ben Schubert), Hendrik Rouland, Fynn Ziemes, Andoni Sanchez Valverde Erice, Carlo Honoré Heinrich (46. Abdulhadi Alamad), Safer Erdogan (74. Victor Lopez Martin), Niklas Geraets (84. Denis Shabani), Ndrin Maloku (89. Simon Nicklas Brocker), Maximilian Kuznik - Trainer: Jakob Scheller

Schiedsrichter: Dennis Klösters (Goch) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Safer Erdogan (54.), 1:1 Batuhan Türkyilmaz (58.), 1:2 Niklas Geraets (81.)

Gelb-Rot: Abel Calenus (77./1. FC Mönchengladbach/Foulspiel)

Rot: Abdulhadi Alamad (92./VfR Krefeld-Fischeln/grobes Foulspiel)

Gelb-Rot: Batuhan Türkyilmaz (97./1. FC Mönchengladbach/Foulspiel)

Nach einer torlosen ersten Hälfte gelang den Hausherren ein echtes Highlight. Luis Becker nahm die Kugel nach einer Flanke auf den zweiten Pfosten runter, ließ seinen Gegenspieler in einer flüssigen Bewegung alt aussehen und vollendete aus kurzer Distanz zur Führung (51.). Lange Zeit konnte der Sportclub die Führung behaupten, hatte somit den Coup gegen den Tabellenführer vor Augen, doch dieser hatte das letzte Wort. Nach einem langen Ball in den Sechzehner wurde per Kopf vors Tor verlängert, wo Özgür Sezgin die Kugel aus kurzer Distanz über die Linie drückte. Neuwerk hat damit die Nasenspitze knapp vor den beiden Verfolgern Meerbusch und Odenkirchen.

SC St. Tönis 1911/20 II – Sportfreunde Neuwerk 1:1

SC St. Tönis 1911/20 II: Gian-Luca Mariano, Tom Berner, Leonard Stiels, Luis Becker, Niklas Hannappel, Philipp Horster (66. Dieumerci Kyanga), Fabio Mariano, Connor Michaelis (75. Patrick Bowski), Luke Hamers, Lucas Noczenski (80. Philipp Kösters), Nick Armbrüster - Trainer: Florian Verhaag

Sportfreunde Neuwerk: Phillip Beckers, Özgür Sezgin, Tristan Yannick Benten, Gian-Luca Mermann, Leon Troschka, Lasse Buschmann, Leon Jansen, Marius Meffert (77. Sven Bjarne Witt), Marwan El Khoulati Haroun, Emmanuel Adu (61. Berkan Dursun), Dominik Klouth (61. Christian Schultz) - Trainer: Erdogan Karaca

Schiedsrichter: Mustafa Güney - Zuschauer: 61

Tore: 1:0 Luis Becker (51.), 1:1 Özgür Sezgin (90.+3)

Grefrath hält sich im erweiterten Feld der Top-Teams. Durch den späten Treffer von Gerrit Larsen (80.) fährt der SSV neun Punkte aus den vergangenen vier Partien ein und hält Nettetal gleichzeitig weiter unten im Kampf um den Klassenerhalt.

SSV Grefrath 1910/24 – SC Union Nettetal II 1:0

SSV Grefrath 1910/24: Felix Misko, Soner Köse, Jan Nils Klinkenberg, Christofer Feyen (66. Sven Keller), Timo Claßen (76. Jonas Landwehrs), Gerrit Lenssen, Niklas Schmitz (87. Mika Jütten), Fynn Glutting, Luis Neber (53. Moritz Leutgeb), Christopher Claeren, Lukas Hanssen - Trainer: Alexander Thamm - Co-Trainer: Felix Schade

SC Union Nettetal II: Luca Stenzel, Luca Adrians, Milan Günter Helmut Demant, Niklas Beenen, Tugrul Erat, Mohamad Alhamwi, Luca Leon Coppus, Tom Genzen, Hendrik Schmitz (46. Thomas Jan Lepiorz) (63. Jasper van Dijk), Sean Herrmann, Dustin Herrmann - Trainer: Marco Stenzel

Schiedsrichter: Niklas Becker (Viersen) - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Gerrit Lenssen (80.)

Die Partie zeigte schon früh auf die Seite des Favoriten. Jan Pflipsen glänzte zuerst als Vorbereiter für den Führungstreffer von Anton Höpfner (6.), legte wenig später nach Steckpass von Pascal Moseler auch das 2:0 nach (9.). Doch damit nicht genug. Pflipsen brach erneut auf der rechten Seite durch und fand mit seiner Flanke Höfpner, der seinen zweiten Treffer nachlegte (18.). Nach dem Kopfballtreffer von Andrej Ferderer (18.) war der Sack schon zu. Der VfL verkürzte vor Halbzeitpfiff immerhin nachdem Sven Moseler nach einem gegnerischen Freistoß ins eigenen Tor traf (39.). Im großen Kontrast dazu beruhigte sich die Partie im zweiten Durchgang, Tore fielen nicht mehr. Somit hält Odenkirchen den Anschluss nach oben, schiebt sich sogar bis auf einen Punkt an Neuwerk heran.



VfL Tönisberg – SpVg Odenkirchen 1:4

VfL Tönisberg: Fabian Milch, Tobias Kokol, Alex Andreas Schmidt, Akin Erorhan (46. Jawad Ebrahimi), Fabian Kempkens, Janik Dünwald (46. Bertan Josua Yildiz), Tim Couball, Daniel Franken (46. Alexander Siepmann), Manuel Franken (75. Björn Andreas Koths), Brian Dollen, Cihan Mustafa Rüzgar (75. Ronaldo Onuzi) - Trainer: David Machnik - Trainer: Justin Müller

SpVg Odenkirchen: Paul Breitewischer, Marcel Schulz, Ayman Kaibouss, Sven Moseler, Jan Pflipsen, Robin Wolf, Semir Purisevic, Anton Höpfner (81. Yannic Wolf), Pascal Moseler (86. Jonas Nabil Langen), Andrej Ferderer (65. Justin Butterweck), Evgenij Pogorelov (82. Simon Beermann) - Trainer: Simon Sommer - Co-Trainer: Wolfgang Brück

Schiedsrichter: Maikel de Almeida - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Anton Höpfner (6.), 0:2 Jan Pflipsen (9.), 0:3 Anton Höpfner (18.), 0:4 Andrej Ferderer (25.), 1:4 Sven Moseler (39. Eigentor)

Ein Eigentor von Kevin Pflipsen (36.) brachte den CSV auf die Siegerstraße (36.). Dazu gesellten sich in im zweiten Durchgang noch die Treffer von Dario Krezic (62.) und Ryo Kawase (70.), wodurch Marathon einen wichtigen wie großen Sprung aus dem Tabellenkeller machen kann. Der 1. FC hat wiederum weiterhin Schwierigkeiten und beendet den Spieltag auf dem vorletzten Rang.

1. FC Viersen – CSV Marathon Krefeld 0:3

1. FC Viersen: Dominik Weigl, Maximilian Andre Wichelhaus, Adnan Aoudou, Yassine Janah, Nanouk Dünnwald, Kevin Pflipsen, Mahmut Dost, Khalid Omeirat, Ahmed Omeirat (46. Dejan Neuss) (81. Nourlaye Bance), Noah Benjamin Thimm (67. Ivan Jajetic), Marvin Stefan Struckmann - Trainer: Stephan Houben

CSV Marathon Krefeld: Erik Gitner, Marcel Lüft, Almir Arapovic, Emre Özkaya (81. Ilay Baris), Daniel Sperling (88. Stefan Giesen), Semih Cakir, Murat Aslan (88. Marco Grünert), Dario Krezic, Fritz Fiedler (73. Arda Nacioglu), Ryo Kawase (88. Elyesa Terzi), Dennis Lerche - Trainer: Onur Özkaya

Schiedsrichter: Tolga Özdemir (Duisburg) - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Kevin Pflipsen (36. Eigentor), 0:2 Dario Krezic (62.), 0:3 Ryo Kawase (70.)