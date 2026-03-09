Neuwerk meldet sich mit Schützenfest gegen Nettetal zurück

In der Vorwoche dürften die Gesichter bei den Sportfreunden Neuwerk relativ lang gewesen sein. Denn beim SSV Grefrath reichte es für die Sportfreunde nur zu einem 3:3-Remis. Im Kampf um den Aufstieg bedeutete das zwei verschenkte Punkte – wobei Neuwerk am Ende sogar über den Punktgewinn noch froh sein konnte. Schließlich lag Neuwerk bis zur 80. Minute noch 1:3 zurück, in der Nachspielzeit traf Özgür Sezgin zum Ausgleich.
Eine Woche später sieht es in Neuwerk wieder deutlich besser aus: Gegen die Reserve von Union Nettetal feierte die Mannschaft von Dony Karaca einen 6:0-Sieg. Der erste Treffer fiel allerdings erst in der 45. Minute durch Lasse Buschmann, der in der 47. Minute bereits das 2:0 nachlegte. In der Folge erzielten Gian-Luca Mermann (56.), Marius Meffert (68.), Christian Schultz (82.) und Anton Müller (83.) die weiteren Treffer. Zwischenzeitlich verschoss Nettetal zudem einen Elfmeter.
„Ich denke, der Sieg geht auch in der Höhe vollkommen in Ordnung. Wir haben das Spiel kontrolliert. Der Gegner hat sehr defensiv agiert und die Räume eng gemacht. Der Dosenöffner war das 1:0 und dann fielen die Tore. Wir haben geduldig gespielt, keine Hektik ins Spiel gebracht und waren sehr fokussiert“, sagte Trainer Karaca hinterher.
In der Tabelle springt Neuwerk auf Platz, liegt aber weiterhin sechs Punkte hinter Spitzenreiter OSV Meerbusch, dem ein 2:0-Erfolg gegen Türkiyemspor gelang. Allerdings hat Neuwerk noch eine Partie weniger bestritten als Meerbusch. Einen Sieg verbuchte ebenfalls die SpVg Odenkirchen, die den TSV Bockum mit 2:1 besiegte. Pascal Moseler und Konstantine Jamarishvili drehten die Partie in der zweiten Halbzeit.
Im Abstiegskampf kassierte der 1. FC Mönchengladbach eine weitere Niederlage. Gegen den TuS Wickrath unterlag der 1. FC am Samstag mit 2:5. Zwar lagen die Westender durch zwei Tore von Deniz Salk früh mit 2:0 in Führung, allerdings glich Wickrath noch vor der Halbzeit zum 2:2 aus. Im zweiten Abschnitt zog Wickrath entscheidend davon – insgesamt drei Treffer gingen auf das Konto von Petar Popovic. Für den 1. FC Mönchengladbach ist es die elfte Niederlage in Folge.
In der Tabelle zog der 1. FC Viersen dank eines 2:2-Remis gegen Thomasstadt am 1. FC Mönchengladbach vorbei. Peter Okafor erzielte beide Tore für den 1. FC Viersen, der nun bei zwölf Punkten steht – und damit einen Zähler mehr hat als der 1. FC. Mit dem zweiten Sieg in Serie dürfte sich Fortuna Dilkrath hingegen aus allen Abstiegssorgen entfernt haben. Gegen den SSV Grefrath trafen Moritz Münten sowie Ole Zechlin, der in der zweiten Halbzeit einen Doppelpack schnürte, für die Fortuna. In der Tabelle hat sich Dilkrath mit 15 Punkten von einem potenziellen Abstiegsplatz abgesetzt.