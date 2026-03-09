Neuwerk meldet sich mit Schützenfest gegen Nettetal zurück

Im Abstiegskampf kassierte der 1. FC Mönchengladbach eine weitere Niederlage. Gegen den TuS Wickrath unterlag der 1. FC am Samstag mit 2:5. Zwar lagen die Westender durch zwei Tore von Deniz Salk früh mit 2:0 in Führung, allerdings glich Wickrath noch vor der Halbzeit zum 2:2 aus. Im zweiten Abschnitt zog Wickrath entscheidend davon – insgesamt drei Treffer gingen auf das Konto von Petar Popovic. Für den 1. FC Mönchengladbach ist es die elfte Niederlage in Folge.

In der Tabelle zog der 1. FC Viersen dank eines 2:2-Remis gegen Thomasstadt am 1. FC Mönchengladbach vorbei. Peter Okafor erzielte beide Tore für den 1. FC Viersen, der nun bei zwölf Punkten steht – und damit einen Zähler mehr hat als der 1. FC. Mit dem zweiten Sieg in Serie dürfte sich Fortuna Dilkrath hingegen aus allen Abstiegssorgen entfernt haben. Gegen den SSV Grefrath trafen Moritz Münten sowie Ole Zechlin, der in der zweiten Halbzeit einen Doppelpack schnürte, für die Fortuna. In der Tabelle hat sich Dilkrath mit 15 Punkten von einem potenziellen Abstiegsplatz abgesetzt.