Neuwerk macht den Sack zu – Aufstieg in die Landesliga

Die Sportfreunde Neuwerk sind am Ziel. – Foto: Markus Verwimp

Die Sportfreunde Neuwerk haben es geschafft: Mit dem siebten Sieg in Serie fangen die Sportfreunde in der Tabelle den OSV Meerbusch noch ab und springen zum Saisonabschluss auf Platz eins, der zum Aufstieg in die Landesliga berechtigt. Zuletzt spielte der Verein 2004 in dieser Spielklasse.

In der Endtabelle liegt Neuwerk einen Punkt vor Meerbusch, das vor dem letzten Spieltag schon all seine Begegnungen absolviert hatte - und tatenlos ansehen musste, wie Neuwerk die Meisterschaft feierte.

2:0 reicht zum Titelgewinn

Beim 1. FC Viersen reichte dem Team von Trainer Dony Karaca dazu am Sonntag einen 2:0-Sieg. Michael Hermes brachte die Neuwerker in der 25. Minute mit dem 1:0 in Führung, Berkan Dursun erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auf 2:0 (45.+1). Mit dem Schlusspfiff kannte der Jubel über die Meisterschaft keine Grenzen. Der Verein hatte angesichts der Aufstiegschance eine Fanaktion organisiert und Anhänger mit zwei Bussen zum Auswärtsspiel nach Viersen gebracht. Rund 600 Leute verfolgten schließlich die Partie.

Für den 1. FC Viersen bedeutet die Niederlage hingegen, dass die Mannschaft von Stephan Houben in die Relegation muss. Die Chancen auf den vorzeitigen Klassenverbleib waren allerdings ohnehin gering. Denn dafür hätte Viersen gewinnen müssen, und Union Nettetal II hätte gleichzeitig nicht ebenfalls einen Dreier holen dürfen. Doch Nettetals Reserve spielte bei Türkiyemspor, das bereits abgestiegen war, und löste diese Aufgabe letztlich mit 3:2. Bereits zur Halbzeit führte Union durch zwei Tore von Nico Zitzen und einen weiteren Treffer von Dustin Herrmann mit 3:0. Der Aufsteiger hält damit direkt die Klasse in der Bezirksliga.

Zwölf Tore in Brüggen

Torreich ging es am letzten Spieltag bei TuRa Brüggen zu, das 5:7 gegen die Reserve des SC St. Tönis verlor. Der 1. FC Mönchengladbach verabschiedete sich mit einer 0:2-Niederlage gegen Krefeld-Bockum aus der Liga. Außerdem siegte am Samstag Fortuna Dilkrath mit 3:2 beim TuS Wickrath, und die SpVg Odenkirchen feierte zum Saisonausklang ein 3:1 gegen Thomasstadt Kempen.