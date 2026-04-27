Neuwerk macht Boden auf OSV Meerbusch gut

Die Sportfreunde Neuwerk sind noch nicht raus aus dem Meisterrennen. – Foto: Markus Verwimp

Die grandiose Saison der Sportfreunde Neuwerk hat ein weiteres Kapitel: Beim 6:1-Sieg gegen Thomasstadt Kempen machten die Neuwerker mit dem Gegner kurzen Prozess. Da Tabellenführer OSV Meerbusch zum zweiten Mal in Folge Remis spielte, robbt sich Neuwerk auf Platz zwei nach Punkten etwas heran: Zwar hat Neuwerk noch fünf Punkte Rückstand, hat aber auch ein Spiel weniger absolviert.

Früh ging Neuwerk durch Marius Meffert (8. Minute in Führung). Wenige Minuten vor der Pause verschoss Kempen einen Foulelfmeter. Kurz darauf erhöhte wiederum Christian Schultz (40.) nach Foulelfmeter für Neuwerk. Aus der Pause kamen die Sportfreunde hellwach: Christian Schultz schoss das 3:0 (46. Minute), Marwan El Khoulati (52.) erhöhte auf 4:0. Erneut Schultz schoss das 5:0 (58.) und Lasse Buschmann stellte nach dem Kempener Ehrentreffer in der 76. Minute den Endstand her. „Das war ein klares Spiel, wir haben kaum Chancen des Gegners zugelassen. Ich bin zufrieden, wir sind gut unterwegs“, resümierte Neuwerk-Trainer Dony Karaca.

Bei sich selbst bleiben

Auf die Situation beim Konkurrenten Meerbusch schaue Neuwerk bewusst nicht so sehr: „Wir haben es nicht in der eigenen Hand. Dementsprechend schauen wir, dass wir Platz zwei verteidigen, das ist entscheidend. Die restlichen Spiele müssen wir erst mal gewinnen“, sagt Karaca. Doch sicher sei auch die Lage beim Konkurrenten durchaus interessant, räumt er ein: „Ich denke, dass sie nach zwei Unentschieden unter Druck geraten. Natürlich haben sie mit Marc Rommel (Toptorschütze, Anm. d. Red.) mit der Roten Karte eine Verstärkung verloren.“

Großer Schritt für 1. FC Viersen

Aufatmen unterdessen in Viersen: Im direkten Duell im Tabellenkeller setzte sich der 1. FC Viersen gegen Türkiyemspor durch und verschaffte sich damit wichtige Zähler im Abstiegskampf. Die Gäste gingen früh mit 2:0 in Führung (6., 8.), ehe Thomas Tümmers für Türkiyemspor zunächst verkürzte (43.) und nach der Pause ausglich (51.). Die Entscheidung fiel durch Leonard Lekaj, der zum 3:2 traf (66.). Viersen verbessert sich damit im Rennen um Rang Relegationsrang 15 auf 24 Punkte, während Türkiyemspor (16) und der 1. FC Mönchengladbach (13) nun weit abgeschlagen sind.

Der 1. FC Mönchengladbach musste bei einer effizienten SpVg Odenkirchen eine 1:2-Niederlage hinnehmen. Zwei Tore durch Vincent Schleifer (20. und 59.) reichten Odenkirchen, da Deniz Salk (87.) nur noch der Anschlusstreffer gelang. Odenkirchen festigt Platz vier (56 Punkte), konnte aber auch keinen Druck auf den Tabellendritten (58) TuRa Brüggen ausüben, der seinerseits Marathon Krefeld mit 6:2 schlug. Nils Bonsels ragte mit vier Treffern heraus (1., 34., 55., 82.) und war maßgeblich am klaren Erfolg beteiligt. Nach dem zwischenzeitlichen Krefelder Ausgleich sorgten Robin Hürckmans (47.) und Erdem Yildiray Eroglu (52.) für die Vorentscheidung. Marathon verkürzte noch mal (64.), doch Brüggen blieb souverän.

TuS Wickrath hat seinen fünften Tabellenplatz verloren, nach einem ausgeglichenen Spiel reichte es nur zu einem 2:2-Remis gegen den VfR Fischeln. Niklas Geraets brachte den VfR zweimal in Führung (20., 58.), doch Quinton Washington (55.) und Romel Seena Anyomi (60.) glichen jeweils für TuS Wickrath aus.

In einem weiteren Spiel unterlag Fortuna Dilkrath dem TSV Bockum mit 1:2, Union Nettetal II war am Wochenende nicht im Einsatz.