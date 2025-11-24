Neuwerk hat sich eine neue Reife erarbeitet

Ein wenig „klammheimlich“ hatten sich die Sportfreunde Neuwerk nach der nachträglichen 2:0-Wertung am grünen Tisch des abgebrochenen Liga-Spieles beim VfL Tönisberg Ende August an die Tabellenspitze gesetzt. In den Vorwochen war man bereits der „heimliche“ Ligaprimus, lag Neuwerk doch stets nur ein oder zwei Punkte hinter Odenkirchen oder Meerbusch zurück, hatte aber auch ein Spiel weniger in der Wertung – schließlich stand das endgültige Resultat des Tönisberg-Spiels noch aus. Und nach Auswertung des sportgerichtlichen Verfahrens nahmen die Sportfreunde mit drei Punkten mehr Platz eins ein.

Das ist nicht unverdient, denn als einziges Bezirksliga-Team hat Neuwerk nur eine einzige Niederlage kassiert und nach 14 Spielen mit 35 Punkten einen Punkt mehr gesammelt als die ärgsten Verfolger. „Es ist nicht verkehrt, dass wir da oben sind. Erster sein ist eine schöne Sache und eine Bestätigung für die Arbeit mit der Mannschaft“, freut sich der sonst so geerdete Cheftrainer Dony Karaca. Er warnt aber auch direkt: „Ob du Erster oder Dritter bist, ist ein Unterschied. Egal, wo man hinfährt, jeder will den Tabellenführer schlagen.“ Auch wenn es am Sonntag vor Totensonntag „nur“ ein 1:1-Remis beim SC St. Tönis II gab, ist Neuwerk das formstärkste Team, denn zuvor holte es fünf Liga-Siege in Serie. Und steuert jetzt schon auf eine deutlich bessere Spielzeit als in der Vorsaison zu.

Da schloss man als Fünfter mit 59 Punkten und lediglich 63 erzielten Toren ab. Zu wenig für die eigenen Ansprüche, auch wenn Neuwerk die wenigsten Gegentore kassierte. Eine für Neuwerker Verhältnisse durchwachsene Rückrunde verhinderte eine bessere Platzierung. In dieser Spielzeit sind es bereits 41 erzielte Treffer, dazu fehlen noch drei Spiele, bis überhaupt die erste Hälfte der Saison absolviert ist. Der Wert von 63 sollte also mühelos übertroffen werden.

Die Mischung macht's

Wo Neuwerk erneut Spitze ist: bei den kassierten Toren. Im positiven Sinne. Mit 13 steht man aktuell mit dem Liga-Bestwert da. Hinten stabil stehen ist ohnehin ein Markenzeichen des Spielstils von Karaca. „Wir sind reifer geworden. Spiele, die auf der Kippe stehen, gehen wir durchdachter und mit Reife an. In der Vergangenheit haben wir solche Spiele auch mal mit Euphorie und blindem Anlaufen verloren. Doch wir machen viele Dinge besser als letztes Jahr“, erklärt Karaca. Das Auswärtsspiel beim TSV Bockum war so ein Beispiel. Zwar gewann Neuwerk am Ende mit 3:1, doch musste es den widerspenstigen Gegner niederringen. Und gewann das Spiel als Arbeitssieg im Stile eines Spitzenteams.

Was Neuwerk in diesem Jahr auszeichnet, ist nicht nur die neue Reife, sondern auch eine immer noch junge und hungrige Mannschaft, die wegen starker Neuzugänge noch mal stärker geworden ist. „Wir haben eine gute Breite im Kader, ich kann auch Spieler von der Bank bringen, die mal ein Spiel entscheiden können“, sagt Karaca. Die Mischung mache es derzeit: „Die Jungen müssen wirbeln, die Erfahrenen müssen Stabilität mitbringen“; drückt es der Coach aus.

Mit unter anderem Lasse Buschmann, Dominik Klouth oder Özgür Sezgin hat Karaca mehrere etablierte Spieler, die teils schon lange in der eingespielten Mannschaft sind. Gerade Letzteren lobt Karaca: „Er spielt eine tolle Rolle diese Saison, ist stabiler geworden.“ Auch weitere Spieler hätten einen Leistungssprung in diesem Jahr gemacht. Länger auf ein beständiges Konstrukt zu setzen, gehört ohnehin zur Philosophie Karacas. „Ich bin kein Freund davon, viele Spieler vom Markt zu holen. Ich will mit jungen Spielern eine Entwicklung forcieren“, sagt er.

Und dennoch hat sich Neuwerk im Sommer an einigen Stellen mit Externen verstärkt. Einige, wie Marius Meffert (von SV Glehn), Christian Schultz (von ASV Süchteln) sowie Leon Troschka und Gian-Luca Mermann (beide von VfL WIllich) haben bereits richtig eingeschlagen. Schultz, der als erst 19-Jähriger aus der Süchtelner A-Jugend kam, hat sich bereits mit sieben Treffern zum Neuwerker Topstürmer entwickelt: „Wir fördern ihn, er wird mal ein richtig guter Neuner. Das heißt auch, dass wir Geduld mit ihm haben“, sagt Karaca und betont, dass man Schultz mit entsprechender Spielzeit auch das Vertrauen schenke.

Auch die beiden Zugänge aus Willich, die beide in der Abwehr eingesetzt werden, haben sich direkt als Stammspieler etabliert, spielten beinahe jedes Spiel über die volle Distanz. Und Marius Meffert hat in elf Einsätzen auch schon fünf Tore erzielt. „Er ist ein guter Charakter und klasse Arbeiter“, sagt Karaca.

Ohnehin hat Neuwerk keinen „Starstürmer“, der alleine mehr als 20 oder 30 Tore pro Saison schießt und die Torjägerliste anführt. Vielmehr sind es gleich mehre Offensivstützen, die die Tore besorgen. Gleich sieben Spieler schossen vier Tore oder mehr, darunter auch Emmanuel Adu, Berkan Dursun und Marwan El Khoulati.

Als Tabellenführer muss sich nun auch Neuwerk der „A-Frage“ stellen. Und schiebt die Favoriten-Frage anders als Teile der Konkurrenz nicht weg. Nach den guten vergangenen drei Spielzeiten, in denen immer ein Top-fünf-Platz heraussprang, ist das aber sicher nicht ganz überraschend. „Wir wollen auch mal aufsteigen, das wäre als Trainer noch mal ein Highlight. Wenn die anderen nichts dagegen haben, wollen wir das auf jeden Fall“, so Karaca, warnt aber: „Wir marschieren nicht durch.“ Diese Saison gebe es fünf bis sechs Mannschaften, die sich oben festsetzen können.