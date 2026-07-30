Neuwerk hat kurzfristigen Ersatz im Trainerteam gefunden

„Schon das erste Telefonat war offen und wertschätzend. In den weiteren Gesprächen wurde mir ein klarer Plan aufgezeigt. Das hat mir sofort ein gutes Gefühl gegeben“, sagt Garnschröder. Anschließend absolvierte er eine Testwoche beim Landesliga-Aufsteiger und fühlte sich sofort wohl.

Neue Impulse für den Aufsteiger

„Ich wurde vom Trainerteam und der Mannschaft hervorragend aufgenommen. Dony Karaca, Florian Wittkopf und Torwarttrainer Marcel Faulstich haben mich von Beginn an eingebunden. Auch in der Kabine habe ich sofort einen starken Zusammenhalt und eine positive Stimmung gespürt.“

Seine Rolle sieht Garnschröder darin, seine Erfahrung einzubringen und gemeinsam mit dem Trainerteam an der Weiterentwicklung der Mannschaft zu arbeiten. „Ich möchte meine Erfahrungen einbringen und gemeinsam mit dem Trainerteam die richtigen Impulse setzen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit der Mannschaft und auf die neue Saison.“