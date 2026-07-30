Neuwerk hat kurzfristigen Ersatz im Trainerteam gefunden

Die Sportfreunde Neuwerk haben ihre Suche nach einem neuen Co-Trainer innerhalb weniger Tage erfolgreich abgeschlossen. Nachdem die Trennung von Roland Garnschröder und der zweiten Mannschaft des SC Schiefbahn öffentlich bekannt geworden war, ging es ganz schnell. Der Aufsteiger in die Landesliga nahm Kontakt zu dem erfahrenen Trainer auf und konnte ihn für die vakante Position gewinnen.
Notwendig wurde die Verpflichtung, nachdem Co-Trainer Timo Rheindorf sein Amt aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig niedergelegt hatte. Sportlicher Leiter Peter-Surujun sieht in der Verpflichtung einen großen Gewinn für den Verein.
„Die Nachricht von Timo war natürlich überraschend. Wir haben für seine Entscheidung aber absolutes Verständnis. Dadurch mussten wir kurzfristig handeln und freuen uns umso mehr, dass wir Roland für diese Aufgabe gewinnen konnten. Mit Florian Wittkopf haben wir bereits einen sehr guten Co-Trainer. Die Anforderungen in der Landesliga sind jedoch hoch, deshalb wollen wir uns bestmöglich aufstellen. Roland bringt aus seinen bisherigen Stationen ein enormes taktisches Wissen mit“, sagt Peter-Surujun. Wittkopf war ebenfalls für die kommende Saison neu zum Trainerteam gestoßen. Zuvor war er Cheftrainer beim 1. FC Mönchengladbach.
Garnschröder bringt reichlich Erfahrung mit. Unter anderem war er im Trainerteam des SC Union Nettetal in der Oberliga tätig und sammelte darüber hinaus bei weiteren Stationen umfangreiche Erfahrungen im Seniorenfußball.
„Schon das erste Telefonat war offen und wertschätzend. In den weiteren Gesprächen wurde mir ein klarer Plan aufgezeigt. Das hat mir sofort ein gutes Gefühl gegeben“, sagt Garnschröder. Anschließend absolvierte er eine Testwoche beim Landesliga-Aufsteiger und fühlte sich sofort wohl.
„Ich wurde vom Trainerteam und der Mannschaft hervorragend aufgenommen. Dony Karaca, Florian Wittkopf und Torwarttrainer Marcel Faulstich haben mich von Beginn an eingebunden. Auch in der Kabine habe ich sofort einen starken Zusammenhalt und eine positive Stimmung gespürt.“
Seine Rolle sieht Garnschröder darin, seine Erfahrung einzubringen und gemeinsam mit dem Trainerteam an der Weiterentwicklung der Mannschaft zu arbeiten. „Ich möchte meine Erfahrungen einbringen und gemeinsam mit dem Trainerteam die richtigen Impulse setzen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit der Mannschaft und auf die neue Saison.“
Mit der Verpflichtung des erfahrenen Coaches haben die Sportfreunde Neuwerk ihr Trainerteam rechtzeitig vor dem Start in ihre erste Landesliga-Saison komplettiert.