Neuwerk hat den Aufstieg in der eigenen Hand

Die Unionisten, die seit dem Dienstantritt von Trainer David Sarzetta am 1. März kein Heimspiel mehr verloren haben, stehen nämlich mit der Partie gegen Absteiger Türkiyemspor Mönchengladbach eine Aufgabe ins Haus – der weist aktuell eine Bilanz von vier Siegen, vier Remis und 23 Niederlagen, bei einem Torverhältnis von 39:83, auf, die allemal zu schaffen sein müsste. „Ich habe alles an Bord. Wir sind Favorit und wollen unsere Serie fortsetzen“, gibt der 38-Jährige diesbezüglich zu Protokoll.

Übrigens: Wenn die Viersener in die Abstiegsrelegation müssen, käme der Kontrahent aus der Gruppe 2 – nach Lage der Dinge könnten es der SSV Berghausen, DV Solingen II oder SG Hackenburg sein –, geht es für sie am 10. Juni mit einer Auswärtsbegegnung weiter, ehe am 14. das Rückspiel folgt.