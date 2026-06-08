Neuwerk gewinnt Titel – Viersen muss in die Relegation

Die Sportfreunde Neuwerk haben am letzten Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 3, nichts mehr anbrennen lassen. Sie gewannen beim 1. FC Viersen, der dadurch in die Abstiegsrelegation muss – allerdings muss auf den Gegner noch gewartet werden, weil Berghausen und Hackenberg noch zweimal gegeneinander spielen müssen – mit 2:0 und schoben sich am OSV Meerbusch auf Aufstiegsplatz eins vor. Michael Gordon Hermes und Berkan Dursun stellten schon in der ersten Hälfte die Weichen. Nur noch Formsache war wegen der Viersener Niederlage der Dreier der Zweitvertretung des SC Union Nettetal gegen Türkiyemspor Mönchengladbach. Allerdings machte es sich das Sfarzetta-Team nach klarer 3:0-Führung von Dustin Herrmann und Nico Zitzen (2) am Ende noch unnötig schwer (3:2).
Alle Erwartungen übertroffen, und das nahtlos bis zum letzten Spieltag, hat die Reserve des SC St. Tönis. Sie gewann im torreichsten Spiel des Tages bei der Brüggener TuRa mit 7:5 und behauptete ihren fünften Platz. Hätte das vor der Saison jemand nur ansatzweise gesagt, wäre diese Einschätzung ins Reich der Fabel verwiesen worden. Ein schöner Erfolg auch für den aus dem Nachwuchs des KFC Uerdingen an die Gelderner Straße gekommenen Trainer Florian Verhaag. Sensationell die Trefferquote des Brüggener Nils Bonsels: Von den 102 Toren seiner Mannschaft erzielte er sage und schreibe 43.
Mit drei Siegen in Folge beendete der VfL Tönisberg eine Saison mit großen personellen Leiden. Aber das Ende war gut und Trainer Justin Müller warf einige Talente ins kalte Wasser, die erstaunlich gut schwammen. Dies dürfte an der Schaephuysener Straße gerne gesehen werden. Der in Tönisberg mit 2:4 unterlegene CSV Marathon Krefeld hatte, was das spielende Personal betrifft, über die gesamte Spielzeit ähnlich Sorgen wie die Tönisberger. Platz neun ist deshalb durchaus in Ordnung, wobei der 35-mal erfolgreiche Dennis Lerche, der ja bekanntlich in die B-Klasse wechselt (FC Traar), aktuell nicht mehr dabei war.
Das Kontrastprogramm zu den Tönisbergern ist der SV Thomasstadt Kempen. Er verlor seine letzten drei Partien – dieses Mal gegen Odenkirchen (1:3). Aber den Klassenerhalt hatte der Neuling ja schon länger eingetütet, weshalb alles, was danach kam, nur noch Makulatur ist. Die Odenkirchener wurden Dritter, peilten allerdings im vergangenen Sommer schon mindestens einen Platz weiter vorne an.
Der SSV Grefrath verabschiedete sich mit einem Erfolg gegen den VfR Fischeln, der unter dem Strich auf eine enttäuschende Saison zurückblickt. Umjubelter 2:1-Siegtorschütze war Goalgetter Lukas Hanssen (89.), der in der neuen Spielzeit zu seinem Stammverein SC Rhenania Hinsbeck zurückkehrt. Die Hinsbecker haben in der Kreisliga A durch ein 0:0 gegen Fischeln II auf dem letzten Drücker noch die Klasse gehalten. Unglücksrabe beim VfR war Maximilian Kuznik: Erst sorgte er für die Führung und in der Endphase unterlief ihm ein Eigentor.
Einen positiven Eindruck hinterließ auch der TSV Bockum, wobei ein Sieg beim bereits abgestiegenen 1. FC Mönchengladbach auch der Anspruch von Trainer Karl-Heinz Himmelmann war. Aber wie es auch sei: Der Coach hat am Prozessionsweg nach seiner Amtsübernahme gleich seine Duftmarke hinterlassen.