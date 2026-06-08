Neuwerk gewinnt Titel – Viersen muss in die Relegation

Sportfreunde Neuwerk machen den Aufstieg klar – Foto: Markus Verwimp

Die Sportfreunde Neuwerk haben am letzten Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 3, nichts mehr anbrennen lassen. Sie gewannen beim 1. FC Viersen, der dadurch in die Abstiegsrelegation muss – allerdings muss auf den Gegner noch gewartet werden, weil Berghausen und Hackenberg noch zweimal gegeneinander spielen müssen – mit 2:0 und schoben sich am OSV Meerbusch auf Aufstiegsplatz eins vor. Michael Gordon Hermes und Berkan Dursun stellten schon in der ersten Hälfte die Weichen. Nur noch Formsache war wegen der Viersener Niederlage der Dreier der Zweitvertretung des SC Union Nettetal gegen Türkiyemspor Mönchengladbach. Allerdings machte es sich das Sfarzetta-Team nach klarer 3:0-Führung von Dustin Herrmann und Nico Zitzen (2) am Ende noch unnötig schwer (3:2).