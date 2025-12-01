Neuwerk gelingt Überraschung, Wickrathhahn beendet Negativtrend

Kreisliga A Mönchengladbach/Viersen: Der 15. Spieltag stand vor der Tür und es gab wieder einmal spannende Duelle. Die Sportfreunde Neuwerk II siegten knapp mit 1:0 beim Rheydter SV und beendeten somit den Lauf des Tabellenführers. Zudem sammelten der FC Blau-Weiß Wickrathhahn und der SV Schelsen wichtige Siege im Tabellenkeller. Das war der 15. Spieltag:
Am Freitagabend gab es gleich zwei Spiele für die Fußball-Liebhaber im Kreis Mönchengladbach/Viersen. In einem der Duelle traf der SC Rheindahlen auf die SpVg Odenkirchen II. Tobias Kamper traf gleich dreimal auf Seiten der Odenkirchener (36., 55., 82.), allerdings reichten diese Tore nicht für einen Punktgewinn seiner Mannschaft, denn die Tore von Hassan El Hage (54.) und Nils Rupietta (70.), sowie ein Eigentor (67.) und ein später Doppelpack von Marius Esser (88., 90.) sorgten schlussendlich für den 5:3-Heimerfolg des SC. Rheindahlen kletterte durch den Erfolg auf Rang Fünf während Odenkirchen auf dem zehnten Platz verblieb.
Im zweiten Freitagabend-Spiel trafen der Rheydter SV und die Sportfreunde Neuwerk II aufeinander. Durch sechs Liga-Dreier in Serie verschaffte sich der Liga-Primus einen Vorsprung von acht Zählern auf Tabellenplatz Zwei. Diese Siegesserie wurde allerdings von den Blau-Weißen am 15. Spieltag beendet. In einem bis zum Ende umkämpften Duell war es der späte Treffer vom eingewechselten Anton Müller, der den Unterschied machte (90.). Der SV blieb zudem das erste Mal torlos in dieser Saison. Zeitgleich schrumpfte der Abstand auf Platz Zwei auf sieben Punkte. Die Neuwerker kletterten durch den Überraschungs-Dreier auf Rang Acht.
Für die Red Stars Mönchengladbach war es ein weiterer rabenschwarzer Spieltag. Mit 1:5 gingen die Gladbacher beim SV Schelsen unter und somit verblieben die Red Stars am Tabellenende. Durch Treffer von Vasilios Anthitsis (4.) und Sebastian Gerhard Selke (12.) führten die Hausherren früh mit 2:0. Zwar kamen die Gäste durch Leon Pfeiffer in der 34. Minute auf 1:2 ran, jedoch stellte Marius Sentis noch vor dem Halbzeitpfiff den alten Abstand her (40.). In der zweiten Hälfte sorgten dann Luka Tanaskovic (61.) und Artem Skriahin (76.) für die Entscheidung. Schelsen verschaffte sich durch den wichtigen Sieg Luft im Tabellenkeller.
Der SV Otzenrath sicherte sich durch einen späten Doppelschlag einen wichtigen Punkt beim TuS Liedberg. Lange fielen keine Treffer in diesem Duell, bis die letzten 15 Minuten eingeleitet wurden. Zunächst stellten Marcel Bock (75.) und Henri Cremer (80.) auf 2:0 für die Hausherren. Trotz der zwei Gegentreffer blieben die Gäste weiterhin dran und kamen durch Jan-Niklas Alexander Jaspers per Elfmeter zum 1:2 (82.). Damit war die Partie allerdings noch nicht durch, denn in der 88. Minute netzte Dominik Strauch zum 2:2-Ausgleich und dem gleichzeitigen Endstand ein. Der TuS blieb im Tabellenmittelfeld, während Otzenrath den Sprung auf Platz Zwei verpasste.
Die Sportfreunde Neersbroich verringerten den Abstand auf den Tabellenführer aus Rheydt um einen Punkt. Im Duell mit dem VfB Korschenbroich gingen die Gäaste durch Anastasios
Koutras (29.) zunächst in Führung, ehe Albin Zejnaj (47.) kurz nach Wiederanpfiff auf 2:0 erhöhte. Doch nur fünf Minuten später antwortete Felix Klomp mit dem 1:2-Anschlusstreffer (52.). Wieder nur kurze Zeit später war es dann Jonas Hintsches der den 2:2-Ausgleich markierte (58.). Das war zeitgleich auch das letzte Tor des Spiels und somit verpassten es die Sportfreunde den Patzer des Rheydter SV voll und ganz auszunutzen. Der VfB verspielte gleichzeitig drei wichtige Punkte.
Ein weiteres wichtiges Kellerduell bestritten die DJK Hehn und der FC Blau-Weiß Wickrathhahn. Nach elf sieglosen Liga-Partien in Serie gelang den Gästen der so ersehnte Befreiungsschlag. Dominik Pascal Stephany (60.) und Christian Engels (73.) sorgten mit ihren Treffern für den wichtigen 2:0-Auswärtsdreier des FC. Es war erst der zweite Sieg Wickrathhahns nach dem Erfolg am ersten Spieltag gegen die Red Stars. Somit verkürzten die Gäste den Abstand auf die Hehner um drei Punkte - der Rückstand auf die DJK beträgt nun ebenfalls drei Zähler.
Spieldaten:
SC Rheindahlen – SpVg Odenkirchen II 5:3
SC Rheindahlen: Maurice Philip Debock, Kay Hübner (31. Mesut Özegen), Hasan Er, Ousmane Thiao, Florian Torrens, Fabian Lenz, Marius Esser, Manuel Gottuso, Lucas Scelza, Nils Rupietta (92. Sayed Ahmad Alhaj Abo), Hassan El Hage (91. Naye Kante) - Trainer: Michael von Amelen
SpVg Odenkirchen II: Yannik Topüth, Tobias Kamper - Trainer: Markus Anders
Tore: 0:1 Tobias Kamper (36.), 1:1 Hassan El Hage (54. Foulelfmeter), 1:2 Tobias Kamper (55.), 2:2 Yannik Topüth (67. Eigentor), 3:2 Nils Rupietta (70.), 3:3 Tobias Kamper (82.), 4:3 Marius Esser (88.), 5:3 Marius Esser (90.)
Rheydter SV – Sportfreunde Neuwerk II 0:1
Rheydter SV: Onur Altuntac, Vitali Kwitko, Baris Han Karaman, Joel Bernards, Kevin Adrovic, Aleksandar Milenovic, Durukan Celik, Mats Schleszies, Danyal Öviç (88. Karsten Waniek), Mohamedyasine Belhamri (60. Mohammed Abd Erraouf Achouri) - Co-Trainer: Karsten Waniek - Trainer: Arian Gerguri
Sportfreunde Neuwerk II: Lars Benedikt Weidmann, Patrick Kevin Scheulen, Janik Richter, Marcel Bosbach, Marc Nickels (82. Jan Spürkmann), Lucas Lingen, Fabian Krah, Thierno Oumar Balde, Tom Jonas Jakobs, Mohammed Amraoui, Oualid Ouahabi (55. Anton Müller) - Trainer: Holger Rütten - Co-Trainer: Patrick Kevin Scheulen
Schiedsrichter: Resul Karakus - Zuschauer: 85
Tore: 0:1 Anton Müller (90.)
TuS Liedberg – SV 1909 Otzenrath 2:2
TuS Liedberg: Tim Vonderbank, Dominik Jansen Chavez, Tobias Claßen, Kubilay Serin (53. Thomas Gründig), Sinan Kleine, David Maaßen, Jannik Hanfland, Muhamet Azirovic, Jan Alexander Luig (82. Tom Fuhrmann), Marcel Bock (75. Henri Cremer), Marc Neues (64. Jens Onkelbach) - Trainer: Fabian Vitz
SV 1909 Otzenrath: Niklas Meier (29. Gerardo César Marrero Suárez), Jonas Klann, Dominik Strauch, Karl Hamacher (81. Nils Ceglarek), Simon Schrey, Andre Jakuszeit, Jan-Niklas Alexander Jaspers, Henrik Wirtz (74. Merlin Padberg), Ilker Özkan, Max Siebmanns (64. Raul Jimenez Ubeda), Tim Offermanns (74. Arian Tolaj) - Co-Trainer: Claudio Pezzino-Mayer - Trainer: Dominik Reinartz
Schiedsrichter: Lasaros Savvidis (Viersen) - Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Marcel Bock (75.), 2:0 Henri Cremer (80.), 2:1 Jan-Niklas Alexander Jaspers (82. Foulelfmeter), 2:2 Dominik Strauch (88.)
Sportfreunde Neersbroich – VfB Korschenbroich 2:2
Sportfreunde Neersbroich: Christian Lodes, Tim Grümmer, Felix Klomp (80. Alexander Lodes), Fabian Spancken, Nicolas Puhe, Tim Glogau, Leon Garche (69. Jeff Kamgaing Ezo), Marco Glogau, Jan Pascal Kucklinski, Christopher Link, Jonas Hintsches (88. Jan Hüsges) - Trainer: Oliver Glogau
VfB Korschenbroich: Leonit Nuraj, Kacper Kosciuk, Kolja Wirtz (85. Philip Schmitz), Alvis Zejnaj, Florim Redzepi, Simon Lierz, Anastasios Koutras, Luan Kurhasku (72. Anastasios Koutras), Elias Amani, Noumouke Diabatè, Albin Zejnaj - Trainer: Boubacar Coulibaly - Trainer: Hasan Kamps
Schiedsrichter: Darius Lukossek - Zuschauer: 93
Tore: 0:1 Anastasios Koutras (29.), 0:2 Albin Zejnaj (47.), 1:2 Felix Klomp (52.), 2:2 Jonas Hintsches (58.)
DJK Hehn – FC Blau-Weiß Wickrathhahn 0:2
DJK Hehn: Henry Bradler, Janusz Kersting, Julian Brockmann, Gabriel Herrmann, Fabian Hentrup, Felix Peter Olbrich (77. Dennis Can Horn), Noah Wilms, Patrick Theveßen, Riad Ainouz (58. Patrick Müller), Karim Alazzeh (58. Walid Chehaida), Sandi Qais Khider (77. Nico Klerx) - Trainer: Torsten Müller
FC Blau-Weiß Wickrathhahn: Timucin Sayar, Kevin Kürsten, Kevin Schwiers, Dominik Pascal Stephany, Christoph Wolters (77. Tim Sturm), Albion Hajra, Jonas Peltzer, Pasqual König, Luca Schmidt, Christian Engels (95. Marco Kroll), Fabio Meaggia (6. Sven Kansy)
Schiedsrichter: Kevin Zitzen (Mönchengladbach) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Dominik Pascal Stephany (60.), 0:2 Christian Engels (73.)
SV Schelsen – Red Stars Mönchengladbach 5:1
SV Schelsen: Tim Noever, Michael Prigge, David Ringel, Linus Bien, Lucas Jansen (63. Lars Lüdtke), Vasilios Anthitsis (79. Marco Henrix), Sebastian Gerhard Selke (58. Artem Skriahin), Tayler Helm, Luka Tanaskovic, Marius Sentis (79. Sebastian Ionut Ilie), Gian-Luca Jordans (58. Yehor Kachan) - Co-Trainer: Dominic Schiffer - Co-Trainer: Maximilian Linke - Trainer: Marc Gülzow
Red Stars Mönchengladbach: Till Siebenmorgen, Sergej Hofmann, Alexander Chilko, Dennis Beidniz, Robin Aslanaj, Oleh Mykytyshyn, Leon Pfeiffer, Daniel Schljanik, Alexander Beidniz (60. Gehad Jerdo), Micheal Erhunmwunosere - Spielertrainer: Serhii Tsoi - Spielertrainer: Ilja Lichtenwald
Schiedsrichter: Jason Lee Jendges - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Vasilios Anthitsis (4.), 2:0 Sebastian Gerhard Selke (12.), 2:1 Leon Pfeiffer (34.), 3:1 Marius Sentis (40.), 4:1 Luka Tanaskovic (61.), 5:1 Artem Skriahin (76.)
Der kommende Spieltag:
16. Spieltag
Fr., 05.12.25 20:00 Uhr Rheindahlen - SV Otzenrath
Sa., 06.12.25 16:00 Uhr Neersbroich - ASV Süchteln II
Sa., 06.12.25 18:00 Uhr Red Stars MG - Wickrathhahn
So., 07.12.25 15:00 Uhr Liedberg - Korschenbr.
So., 07.12.25 15:15 Uhr SV Schelsen - Odenkirchen II
So., 07.12.25 15:30 Uhr Rheydter SV - Polizei SV