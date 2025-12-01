Neuwerk gelingt Überraschung, Wickrathhahn beendet Negativtrend

Am Freitagabend gab es gleich zwei Spiele für die Fußball-Liebhaber im Kreis Mönchengladbach/Viersen. In einem der Duelle traf der SC Rheindahlen auf die SpVg Odenkirchen II. Tobias Kamper traf gleich dreimal auf Seiten der Odenkirchener (36., 55., 82.), allerdings reichten diese Tore nicht für einen Punktgewinn seiner Mannschaft, denn die Tore von Hassan El Hage (54.) und Nils Rupietta (70.), sowie ein Eigentor (67.) und ein später Doppelpack von Marius Esser (88., 90.) sorgten schlussendlich für den 5:3-Heimerfolg des SC. Rheindahlen kletterte durch den Erfolg auf Rang Fünf während Odenkirchen auf dem zehnten Platz verblieb.

Im zweiten Freitagabend-Spiel trafen der Rheydter SV und die Sportfreunde Neuwerk II aufeinander. Durch sechs Liga-Dreier in Serie verschaffte sich der Liga-Primus einen Vorsprung von acht Zählern auf Tabellenplatz Zwei. Diese Siegesserie wurde allerdings von den Blau-Weißen am 15. Spieltag beendet. In einem bis zum Ende umkämpften Duell war es der späte Treffer vom eingewechselten Anton Müller, der den Unterschied machte (90.). Der SV blieb zudem das erste Mal torlos in dieser Saison. Zeitgleich schrumpfte der Abstand auf Platz Zwei auf sieben Punkte. Die Neuwerker kletterten durch den Überraschungs-Dreier auf Rang Acht.

Für die Red Stars Mönchengladbach war es ein weiterer rabenschwarzer Spieltag. Mit 1:5 gingen die Gladbacher beim SV Schelsen unter und somit verblieben die Red Stars am Tabellenende. Durch Treffer von Vasilios Anthitsis (4.) und Sebastian Gerhard Selke (12.) führten die Hausherren früh mit 2:0. Zwar kamen die Gäste durch Leon Pfeiffer in der 34. Minute auf 1:2 ran, jedoch stellte Marius Sentis noch vor dem Halbzeitpfiff den alten Abstand her (40.). In der zweiten Hälfte sorgten dann Luka Tanaskovic (61.) und Artem Skriahin (76.) für die Entscheidung. Schelsen verschaffte sich durch den wichtigen Sieg Luft im Tabellenkeller.

Der SV Otzenrath sicherte sich durch einen späten Doppelschlag einen wichtigen Punkt beim TuS Liedberg. Lange fielen keine Treffer in diesem Duell, bis die letzten 15 Minuten eingeleitet wurden. Zunächst stellten Marcel Bock (75.) und Henri Cremer (80.) auf 2:0 für die Hausherren. Trotz der zwei Gegentreffer blieben die Gäste weiterhin dran und kamen durch Jan-Niklas Alexander Jaspers per Elfmeter zum 1:2 (82.). Damit war die Partie allerdings noch nicht durch, denn in der 88. Minute netzte Dominik Strauch zum 2:2-Ausgleich und dem gleichzeitigen Endstand ein. Der TuS blieb im Tabellenmittelfeld, während Otzenrath den Sprung auf Platz Zwei verpasste.

Die Sportfreunde Neersbroich verringerten den Abstand auf den Tabellenführer aus Rheydt um einen Punkt. Im Duell mit dem VfB Korschenbroich gingen die Gäaste durch Anastasios

Koutras (29.) zunächst in Führung, ehe Albin Zejnaj (47.) kurz nach Wiederanpfiff auf 2:0 erhöhte. Doch nur fünf Minuten später antwortete Felix Klomp mit dem 1:2-Anschlusstreffer (52.). Wieder nur kurze Zeit später war es dann Jonas Hintsches der den 2:2-Ausgleich markierte (58.). Das war zeitgleich auch das letzte Tor des Spiels und somit verpassten es die Sportfreunde den Patzer des Rheydter SV voll und ganz auszunutzen. Der VfB verspielte gleichzeitig drei wichtige Punkte.