Neuwerk erst dominant, dann nachlässig

Ein wankelmütiger Mitfavorit und ein Geheimkandidat für die Endrunde? Nach einer mäßigen Vorrunde, in dem es nur zu Platz zwei hinter dem Rheydter SV reichte, haben die Sportfreunde Neuwerk über den Umweg Zwischenrunde die Endrunde als Gruppenerster erreicht. Der Mitfavorit und Vorjahresfinalist dominierte die Zwischenrunde über weite Strecken und wurde Gruppenerster, das zweite Finalticket sicherte sich ein starker Polizei SV. Der Überraschungsfinalist könnte auch bei der Endrunde am Sonntag für Furore sorgen.

Gegen den 1. FC agierte Neuwerk aus einer gewohnt stabilen Defensive heraus und setzte mehr auf offensive Nadelstiche, als auf die totale Dominanz. Gezielt nutzte es Fehler des 1. FC aus und konterte ihn, wie beim 3:0 durch Dominik Klouth, aus. Gegen einen technisch limitierten 1. FC reichte es dann zu einem beruhigenden 5:2. Und B-Ligist Venn wurde nach Belieben hergespielt, der Klassenunterschied wurde hier ganz deutlich: Das 6:1 wurde für Neuwerk zum lockeren Trainingsspiel.

Die Neuwerker, die in der Vorrunde noch die klare Nummer zwei ihrer Gruppe waren, zeigten sich in der Zwischenrunde als das erwartete Spitzenteam. Gegen die Hallenspezialisten von Furious reichte zunächst ein 3:1-Arbeitssieg, in dem man nicht mehr investieren musste als nötig. Die Leistungen steigerten sich in den folgenden Spielen gegen den 1. FC Mönchengladbach und Rot-Weiss Venn.

Der Kampf um Platz zwei war dann, wie schon so oft, der deutlich offenere. Denn der Polizei SV spielte eine tolle Zwischenrunde und unterstrich seine gute Hallenform aus der Vorrunde. Er gewann seine „Pflichtsiege“ gegen Venn (4:2) und gegen SC Broich-Peel (3:1) und konnte mit einem Erfolg gegen den 1. FC dann bereits einen Angriff auf Platz eins starten oder zumindest die frühe Vorherrschaft über Platz zwei einfordern.

Doch der 1. FC zeigte sich mit einem anderen Gesicht, trat plötzlich mit Leidenschaft auf und ging mit 2:0 gegen den PSV in Führung. Doch den vermeintlich beruhigenden Vorsprung glich der PSV per Doppelschlag innerhalb von einer Minute aus. Und dann stürmte der PSV an, es wurde eine hitzige Schlussphase mit Fouls auf beiden Seiten und emotionalen Ausbrüchen. Marvin Küsters sorgte 40 Sekunden vor Schluss für den „Lucky Punch“ mit dem 3:2 für den Polizei SV.

Furious Futsal, ebenfalls Anwärter auf das zweite Finalticket, erwies sich nicht als das Team der Stunde. Einem erwartbaren 1:3 gegen Neuwerk folgte ein deutlicher 5:0-Sieg gegen Underdog Venn. Doch verpasste Furious gegen Broich-Peel nachzulegen. Ein 1:0 der Futsaler drehte Broich-Peel rund eine Minute vor Spielende noch in ein 2:1 – die erste Überraschung des Abends. Gegen den 1. FC reicht es für „FF07“ immerhin noch zu einem weiteren Sieg, nach dem es einen 0:1-Rückstand in ein 5:4 gedreht hatte.

Broich-Peel zeigte als einer der klaren „Underdogs“ eine solide Zwischenrunde und zeigte mit zwei Siegen im Rahmen seiner Möglichkeiten gute Leistungen. Venn war hingegen in vier seiner fünf Spiele chancenlos, gegen den zwei Klassen höher spielenden 1. FC gelang ein überraschend starker 5:3-Sieg.

Die fünftletzte Partie des Abends mutierte dann zum Spitzenspiel des Abends. Die bis dahin jeweils mit drei Siegen beglückten Polizei SV undSportfreunde Neuwerk trafen aufeinander. Konnte der PSV das große Neuwerk doch noch als Gruppensieger angreifen? Das nicht, aber er ärgerte den Favoriten zumindest ein wenig. Gian-Luca Mermann sorgte nach vier Minuten für die frühe Führung, Berkan Dursun legte nach acht Minuten das 2:0 für Neuwerk nach. Anderthalb Minuten vor Schluss schafft der überragende Marvin Küsters per Freistoß noch den verdienten Anschluss für den kämpferischen PSV.

So war Neuwerk im letzten Spiel der Endrunden-Einzug nicht mehr zu nehmen, mit einem Remis gegen Broich-Peel hätten die Sportfreunde den Gruppensieg eingetütet gehabt. Platz zwei und damit ebenfalls den Final-Einzug hätten sie auch bei einer Niederlage sicher gehabt. Sie gingen es entspannt an und ließen den Gegner kommen – das sollte sich rächen. Lange stand es 0:0, doch nach halber Spielzeit lag Broich-Peel plötzlich vorne. Und legte noch das zweite Tor in der 14. Minute nach, nachdem Neuwerk durch eine Rote Karte gegen Mermann die letzten fünf Minuten in Unterzahl gespielt hatte. Neuwerk lief an, doch konnte das Spiel nicht mehr drehen, eine weitere Überraschung. Broich-Peel siegte und war doch aus dem Turnier – mit erhobenem Haupt.

Es kam dann noch zum Duell um Platz zwei im letzten Spiel des Abends, nachdem sich der 1. FC durch die Venn-Niederlage aus dem Rennen um Platz zwei verabscheidet hatte. Furious hätte mit einem Sieg den PSV noch von Platz zwei verdrängen können, PSV hatte nach der Neuwerker Niederlage sogar noch die Chance auf Platz eins. In einem offenen Schlagabtausch konnten sich weder Polizei noch Furious einen nennenswerten Vorteil erarbeiten. Auch klare Torchancen blieben bei den bereits ermüdeten und das Risiko meidenden Hallenkickern meist Mangelware. Kurz vor Schluss rettete PSV-Torwart Sergen Er sein Team per Glanzparade vor dem Rückstand. Furious drückte auf die Führung, doch es blieb beim 0:0 und PSV war als Zweiter durch. Samstag geht es ab 16 Uhr in derEndrunde um den Titel.