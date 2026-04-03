Neuwerk bleibt an Meerbusch dran – Gipfeltreffen am kommenden Spieltag

Nicht abschütteln lassen sich im Meisterschaftsrennen der Bezirksliga, Gruppe 3, die Sportfreunde Neuwerk. Sie führten gegen den CSV Marathon Krefeld nach einer Viertelstunde bereits mit 3:0, der 4:2-Erfolg am Ende war daher nie in Gefahr. Sechs Punkte beträgt weiter der Rückstand auf Tabellenführer OSV Meerbusch, der sich beim TSV Bockum ohne Torjäger Marc Rommel schwertat, um am Ende die Nase vorn zu haben (3:2). Aber die Neuwerker haben ein Spiel weniger absolviert, weshalb der Vorsprung des OSV, der kommenden Freitag die Neuwerker zum Gipfeltreffen erwartet, etwas trügerisch ist.
Der CSV Marathon, der zuletzt durch interessante Neuzugänge von sich reden machte, hatte neben Zweitkeeper Lukas Wiebus, der in der Schlussphase sogar noch als Feldspieler zum Zuge kam, nur noch zwei Mann aus der Auswechselbank sitzen. Die Bockumer ihrerseits konnten für sich eine starke Vorstellung gegen den OSV in Anspruch nehmen, standen aber mit leeren Händen da und rutschen bei der Entwicklung in Sachen Relegationsplatz diesem immer näher.
Abstiegskandidat 1. FC Viersen überrollte in der ersten Hälfte den SSV Grefrath förmlich (4:1), der nur nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Niklas Schmitz etwas Hoffnung schöpfte. Da war die zweite Hälfte für Trainer Stephan Houben und seinem 1. FC, wo es nur noch ein Tor gab, Formsache. Weil auch der Zweiten des SC Union Nettetal in Wickrath noch der Ausgleich gelang, wird es im Tabellenkeller immer enger. Da könnte das Unentschieden des VfL Tönisberg beim Fastabsteiger 1. FC Mönchengladbach fast schon zu wenig sein.
Nach vier Niederlagen in Folge brachte der VfR Fischeln aus Dilkrath immerhin ein 1:1 mit. Das kann in der Endabrechnung noch sehr wichtig werden. Da spielt es keine Rolle, dass der Ausgleich aus einem Eigentor resultierte. Gerade im Saisonendspurt ist es am besten, dies gilt aktuell in erster Linie für Bockum, Tönisberg und dem dieses Mal spielfreien SV Kempen, wenn man diese Region frühzeitig verlässt. Viele Blicke richten sich deshalb nächsten Sonntag nach Kempen, wenn der TSV Bockum zu Gast sein wird.
Eine eher schwächere Vorstellung, vor allem im Vergleich zu dem, was zuletzt abgerufen wurde, lieferte die Reserve des SC St. Tönis ab. Doch spricht es auch dafür, wie die Truppe um Kapitän Leonard Stiels im Laufe der Spielzeit gewachsen ist. Gegen Türkiyemspor Mönchengladbach packte sie in der Nachspielzeit noch zwei Treffer zum späteren 3:1-Sieg drauf, wobei sich die Gäste – man könnte schon sagen wieder einmal –, durch eine gelb-rote Karte früh selbst schwächten (52.).