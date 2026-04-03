Neuwerk bleibt an Meerbusch dran – Gipfeltreffen am kommenden Spieltag

Nach vier Niederlagen in Folge brachte der VfR Fischeln aus Dilkrath immerhin ein 1:1 mit. Das kann in der Endabrechnung noch sehr wichtig werden. Da spielt es keine Rolle, dass der Ausgleich aus einem Eigentor resultierte. Gerade im Saisonendspurt ist es am besten, dies gilt aktuell in erster Linie für Bockum, Tönisberg und dem dieses Mal spielfreien SV Kempen, wenn man diese Region frühzeitig verlässt. Viele Blicke richten sich deshalb nächsten Sonntag nach Kempen, wenn der TSV Bockum zu Gast sein wird.