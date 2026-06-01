Neuwerk bekommt Meister-Chance, Brüggen bleibt an Platz drei dran

Die Sportfreunde Neuwerk können den Aufstieg am letzten Spieltag klar machen – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Die Sportfreunde Neuwerk sind weiter auf Meister- und Aufstiegskurs, nur ein Schritt fehlt noch. Nach dem 3:1-Sieg der Neuwerker gegen TuS Wickrath muss Neuwerk auch das letzte Saisonspiel beim 1. FC Viersen kommenden Sonntag gewinnen, um die Zwei-Punkte-Hypothek auf Spitzenreiter OSV Meerbusch noch aufzuholen.

Indes läuft auch der Kampf um Platz drei zwischen SpVg Odenkirchen und TuRa Brüggen auf ein spannendes Ende am letzten Spieltag hin. Odenkirchen machte schon am Freitag durch ein klares 4:0 gegen Union Nettetal II seine Hausaufgaben. Daniel Pfaffenroth, Samuelson Forestal, Michael Bohnen und Konstantine Jamarishvili trafen für Odenkirchen.

Gegen Wickrath reichte den Sportfreunden eine solide Leistung, um verdient den Matchball um den Aufstieg einzusacken. Leon Troschka hatte Neuwerk in der 26. Minute in Front gebracht, Petar Popovic glich für Wickrath dann erst in der 58. Minute aus. Doch die Zweifel währten nicht lange, denn Emmanuel Adu besorgte in der 76. Minute die erneute Neuwerk-Führung. Für die Entscheidung sorgte Marwan El Khoulati Haround in der 88. Minute. Nach einem Wickrather Fehlpass in der eigenen Hälfte spielte Neuwerk schnell nach vorne. Haroun ging ins Eins-gegen-eins gegen Wickraths Torwart Tim Bekkers und traf zum 3:1. Neuwerk bekommt somit seine Chance auf ein goldenes Saisonende. „Es war ein schweres Spiel und ein wichtiger Sieg Richtung Aufstieg. Aber auch gegen Viersen wird es schwer, aber die Mannschaft ist so fokussiert, um nächste Woche aufzusteigen. Die Jungs hätten sich das verdient und dafür bereiten wir uns die Woche gut vor“, sagte Neuwerk-Coach Dony Karaca.

Und Brüggen schlug Fortuna Dilkrath mit 4:1 und bleibt somit um einen Punkt an Odenkirchen dran. Brüggen-Trainer Markus Müller sprach von einem kräftezehrenden Spiel. „Die Mannschaft hat so viel Mentalität an den Tag gelegt, wie ich es selten bisher in meiner Amtszeit gesehen habe. Da muss ich jedem ein Kompliment machen“, sagte Müller. Warum diese Worte angesichts dieses deutlichen Ergebnisses? Brüggen bestand mit nur einer Elf, die erstmals in dieser Form zusammenspielte, und so gut wie keine Auswechselspieler hatte. „Und dennoch mussten wir in der Halbzeit verletzungsbedingt wechseln, da war uns der Fußballgott nicht hold“, so Müller.

Doch Brüggen erwischte einen effizienten Tag, während Dilkrath mit Chancenwucher haderte. Der Gegner attestierte den Dilkrathern dennoch eine „sehr gute Leistung“. Luca Drießen besorgte die Dilkrather Führung in der 16. Minute, Nils Bonsels (31. Minute) und Philipp Cox (42.) erhöhten noch in der ersten Halbzeit.

Aus dieser kam Dilkrath stark, fuhr eine Angriffswelle nach der anderen und kam zum Anschluss durch Tim Jäger (57.). In der 62. Minute hielt Brüggen-Torwart Steven Salentin dann einen Foulelfmeter von Moritz Münten. „Das war der Knackpunkt, dann war bei Dilkrath der Stecker gezogen. Dann wehrten wir die Angriffe besser ab und kamen dann spät nach einem Konter noch zum 4:1“, berichtet Müller. Das war in der 88. Minute. Nächste Woche kann Brüggen mit einem Sieg gegen St. Tönis II eventuell noch auf Platz drei springen.

Viersen hält direkten Klassenerhalt offen

Der 1. FC Viersen behält die Hoffnung, noch vom Relegationsplatz zu den direkten Nichtabstiegsplatz 14 zu springen bei. Einen 0:2-Rückstand beim TSV Bockum drehte Viersen durch drei sehr späte Tore noch in einen 3:2-Sieg um. Mit dem identischen Torverhältnis ist Viersen punktgleich mit Nettetal II auf Rang 14.

Türkiyemspor, das bereits abgestiegen ist, hielt nur in der Anfangsphase gegen den SSV Grefrath gut mit. Nach einer 1:0-Führung verlor das Team noch mit 2:8. Und bereits am Freitag unterlag der 1. FC Mönchengladbach deutlich mit 0:5 Tabellenführer OSV Meerbusch.