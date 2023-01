Neuwahlen: Freier TuS stellt sich breiter auf „Wir haben ein tolles Team beisammen und sind für die Zukunft gut aufgestellt“

Gerade die weiblichen Kicker verzeichnen beim Freien TuS seit Jahren einen steten Zuwachs. Seit dieser Saison können im Bereich der Juniorinnen eine E-, sogar zwei D-, sowie eine C-Jugend gemeldet werden. Eine weibliche B-Jugend soll zur kommenden Saison dazukommen. Außerdem gibt es im Damenbereich aktuell eine Spielgemeinschaft mit dem FC Jura.



Auch im „männlichen“ Bereich steht der Freie TuS sehr gut da. „In dieser Saison sind etwa zwei B- wie auch zwei C- Jugendteams am Start. Der Zulauf vor allem bei den jüngeren Jahrgängen ist ungebrochen“, freut sich Thomas Maier, der erläutert: „Dennoch hält der Freie TuS händeringend Ausschau nach weiteren Jugendtrainern, sowohl für den Mädchen-, als auch für den Jungenbereich. Wer Lust hat, im Jugendfußball etwas voran zu bringen, kann sich gerne bei den Verantwortlichen melden.“



Gut läuft es aktuell auch im Herrenbereich. Nachdem in der Saison 2021/22 der Liga-Verbleib in der Kreisliga1 nur knapp erreicht werden konnte, mischt die Elf von Trainer Benedikt Lautenschlager in der Spielrunde 2022/23 in der oberen Tabellenhälfte mit. Zur Winterpause rangiert der TuS mit 28 Punkten (8/4/6 bei 33:25 Toren) auf Rang fünf. Somit kann der Regensburger Traditionsverein ohne Druck an die Restrückrunde herangehen. Am 26. März startet man mit einem Spiel beim Vierten in Kareth. Sollte dieses gewonnen werden, würde der TuS sogar auf den vierten Rang vorrutschen.