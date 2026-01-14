Neuverpflichtung für den Sturm: Mason Toye wird ein Schanzer

Ausgebildet unter anderem bei den New York Red Bulls wurde Toye 2018 vom Minnesota United FC gedraftet, für den er anschließend in 50 Pflichtspielen (zehn Treffer) zum Einsatz kam. Im Oktober 2020 schloss sich der Stürmer schließlich CF Montreal an. In seinen knapp vier Jahren bei den Kanadiern absolvierte der aus New Jersey stammende Offensivakteur neben 63 Partien (13 Tore) in der Major League Soccer auch eine Begegnung im CONCACAF Champions Cup und gewann zudem den kanadischen Pokal. Nach anschließenden Stationen bei den Portland Timbers und zuletzt bei Sporting Kansas City führt der Weg des 1,91 m großen Angreifers, in dessen Vita insgesamt 130 MLS-Begegnungen stehen, nun über den großen Teich zum FC Ingolstadt 04.

„Zunächst möchte ich mich für das Vertrauen bedanken. Nach den durchweg positiven Gesprächen mit den Verantwortlichen fühlt es sich für mich nach dem richtigen Klub für meine erste Profi-Station außerhalb meiner Heimat-Liga an. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und werde alles dafür geben, meine Stärken bestmöglich einzubringen“, so der ehemalige U23-Nationalspieler der USA. Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer über die Neuverpflichtung: „Mason bringt als beidfüßiger Stürmer ein spannendes Profil mit: Er ist athletisch stark, arbeitet auch gegen den Ball sehr intensiv und sucht mit seinem hohen Tempo immer wieder konsequent den Weg in die Tiefe. Dadurch entwickelt er einen starken Zug zum Tor. Wir sind überzeugt, dass er nicht nur charakterlich gut zu uns passt, sondern uns auch sportlich weiterhelfen wird.“