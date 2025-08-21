Neuverpflichtung für den KSV

Der KSV Hessen Kassel hat mit Elsamed Ramaj einen erfahrenen Offensivspieler verpflichtet. Der 29-jährige Linksaußen, geboren in Albanien, erhält bei den Löwen einen Vertrag bis zum Saisonende.

„Mit Eli, wie er genannt wird, gewinnen wir einen offensiv variabel einsetzbaren Spieler, der durch seine hohe Geschwindigkeit und Intensität besticht“, erklärte KSV-Geschäftsführer Sören Gonther. Ramaj könne dem Kasseler Angriffsspiel mit seiner Erfahrung aus Drittliga- und Regionalligapartien neue Impulse geben und zusätzliche Tiefe verleihen.

Ramaj blickt auf 132 Einsätze in der Regionalliga und 27 Spiele in der 3. Liga zurück. Stationen seiner Karriere waren unter anderem der VfB Oldenburg, Alemannia Aachen, Kickers Offenbach, VfB Lübeck und Hansa Rostock. Zuletzt stand er beim 1. FC Düren unter Vertrag. Seine fußballerische Ausbildung erhielt der Offensivmann in Iserlohn und beim Wuppertaler SV, wo er auch sein Debüt im Seniorenbereich feierte.