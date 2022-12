– Foto: Alex Kölmel

Neuthard mit vier Punkten Vorsprung Herbstmeister Verfolgertrio Mingolsheim, TSV und FV Wiesental +++ Aufsteiger gut im Rennen +++ drei Teams noch unter zehn Punkten

Im letzten Spiel der Vorrunde teilte der bereits feststehende Herbstmeister FV Neuthard beim FC Forst erstmals die Punkte. Mit vier Punkten Abstand liegt hinter dem FVN ein Trio innerhalb von zwei Punkten, welches der TuS Mingolsheim anführt. Im engen Tabellenkeller belegen der TSV Stettfeld, der TSV Rheinhausen und der FC Odenheim die letzten drei Plätze.

FuPa dankt allen Trainern und sonstigen Vereinsverantwortlichen für deren regelmäßigen Beiträge, die es uns erst ermöglichen, über die Spielklassen im Fußballkreis Bruchsal berichten zu können. Vielen Dank für den stets netten Kontakt und interessanten Austausch und auch für das Lob! Wir wünschen allen Spielern, Trainern, Betreuern und ihren Fans eine erholsame Winterpause. Auf ein Neues im Jahr 2023!

Ein starkes Jahr endete für den TSV Wiesental mit einer Niederlage. „Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, bei dem wir allerdings die besseren Chancen hatten. Leider bekommen wir keine Chance verwertet und Mingolsheim macht mit einem abgefälschten Schuss das 0:1. Nichtsdestotrotz konnten wir zeigen, dass wir mit einem selbsternannten Aufstiegsfavorit mithalten können, was uns auch für die Rückrunde positiv stimmt“, kommentierte Tim Ronecker das 0:2 gegen Mingolsheim.

Diese Niederlage trübt seinen allgemeinen Rückblick aber nicht: „Wir haben eine unglaubliche Serie hingelegt und zwischenzeitlich ganz, ganz vorne mitgemischt. Wir sind absolut im Soll und können somit ganz entspannt in die Rückrunde gehen.“ Einen Blick nach vorne wirft der TSV-Spielertrainer auch: „Trotzdem wollen wir den maximalen Erfolg, um wieder an der Landesliga schnuppern zu können. Leider hatten wir gegen Ende der Vorrunde mit Aksu, Lösch, Hemmelgarn, Federolf, Stassen, Blüm und Schweikert mehrere Langzeitverletzte. Wir hoffen, dass die Jungs schnell wieder gesund und fit werden, denn wir brauchen alle, um den maximalen Erfolg zu erreichen.“ Zuletzt schließt Ronecker mit Grüßen: „Genießt die fußballfreie Zeit und habt schöne Tage mit euren Liebsten.“ Glücklich über den 2:0-Erfolg in Wiesental zeigte sich Moritz Neuburger: „Wir sind natürlich glücklich, dass wir das letzte Spiel vor der Pause gewinnen und uns somit wieder auf den zweiten Platz vorschieben konnten. Das Spiel hatte sicherlich nicht das beste Niveau, was durch die vielen Ausfälle auf beiden Seite bedingt wurde. Wir kamen nicht ganz so gut ins Spiel und hatten Glück, dass Wiesental in den ersten Minuten nur den Innenpfosten traf und wir anschließend aus dem Gewühle irgendwie klären konnten. Anschließend fanden wir jedoch immer besser ins Spiel und hatten mit einem Schuss ans Lattenkreuz ebenfalls eine dicke Chance zum Führungstreffer. In der Folge plätscherte das Spiel so vor sich hin, mit einem Tick mehr Spielanteile auf unserer Seite. Das Unentschieden zur Halbzeit war in Ordnung, auch wenn wir die ein oder andere Chance mehr als Wiesental hatten. In der zweiten Halbzeit war das Spiel eher durch Zweikämpfe, Unterbrechungen sowie den daraus resultierenden Standards geprägt. Wirkliche Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware, weshalb das Führungstor auf diese Art und Weise fallen musste. Ein abgefälschter Schuss landet im Netz und brachte uns die Führung. In der letzten Minuten konnten wir noch einen Konter zu Ende spielen und das Ergebnis auf ein beruhigendes 2:0 erhöhen. Aufgrund der Spielanteile ist der Sieg nicht ganz unverdient, obwohl ein Remis vermutlich auch ins Bild gepasst hätte.“

Tabellarisch steht der TuS gut da, rundum zufrieden ist Neuburger indes nicht: „Mit der Vorrunde bin ich nur bedingt zufrieden, weil wir, speziell gegen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte, einfach zu viele Punkte verschenkt haben. Unterm Strich bin ich dann aber doch mit der Platzierung und dem zweiten Tabellenplatz zufrieden, wenn ich mir die Personalsituation der letzten Wochen anschaue. Uns haben dauerhaft fünf oder sechs Stammspieler gefehlt, weshalb wir oftmals nicht mehr als zwei Mann auf der Auswechselbank hatten.“ Dementsprechend gestaltet sich auch sein Wunsch für die Rückserie: „Für die Rückrunde hoffe ich, dass wieder alles Jungs (abgesehen von Fabian Gerich, der sich leider das Kreuzband gerissen hat) mit an Bord sind und wir weiterhin unser Ziel verfolgen können.“

Von einer unglücklichen Niederlage gegen den FV Wiesental berichtete Elvis Karam: „Das letzte Spiel möchte man am liebsten schnell vergessen. Wir waren gut im Spiel und lange ebenbürtig. Leider mussten wir zweimal verletzungsbedingt auf wichtigen Positionen wechseln. Den Rückstand haben wir dennoch aufgeholt und hatten selbst die große Chance in Führung zu gehen, scheiterten aber mit einem Lattenknaller. Kurz darauf kassieren wir den 1:2 und danach waren wir irgendwie gebrochen. Die Zwölfer spielten sich in einen Rausch und gewannen verdient das Spiel.“

Für TSV-Coach Karam war das letzte Ligaspiel in gewisser Weise auch symptomatisch für den Vorrundenverlauf: „So liefen viele Spiele in der Vorrunde. Wenn man sich die Anzahl der Punkte anschaut und die Spiele sieht sind es zwei verschiedene Welten. Es zählen aber die Punkte und davon haben wir viel zu wenig. Dafür gibt es auch einige Gründe, die wir in der Rückrunde in den Griff bekommen müssen.“ Dabei sollen auch zwei Spieler helfen: „Mit Ivanilson Teca Feijo bekommen wir für die Offensive nochmal eine Top-Verstärkung und mit der Rückkehr von Dominik Wassmer (Auslandssemester in den USA) erhoffen wir uns wieder mehr Stabilität in der Defensive.“ Zuletzt kommt Karam nochmals auf die abgelaufene Halbserie zurück: „Ich spreche von ‚wir‘, weil auch ich als Verantwortlicher nicht fehlerfrei war in der Vorrunde. Insbesondere bei dem einen oder anderen Schiedsrichter muss ich mich auch an dieser Stelle entschuldigen. Die Situation war nicht einfach und manchmal haben es die falschen abbekommen.“ Im Pokal war der FV Wiesental gegen Stettfeld noch unterlegen, zum Abschluss der Vorrunde gewann der FVW dann beim TSV. „Der langersehnte Sieg in Stettfeld ging in dieser Höhe völlig in Ordnung. Es hat Spaß gemacht, der Mannschaft an diesem Sonntag zuzuschauen, jeder wollte die Niederlage vom Pokalspiel eine Woche zuvor wieder gut machen“, freute sich Tino Heiler über den erfolgreichen Abschluss und ging gleich zur gesamten Rückschau über: „Mit der Vorrunde sind wir größtenteils zufrieden. Klar denkt man im Nachhinein, dass der ein oder andere Punkt mehr hätte herausspringen können, aber mit sechs Punkten Rückstand auf Platz eins können wir leben. Vor der Saison wollten wir den Kader etwas breiter gestalten, was auch dem Trainingsbetrieb richtig gut getan hat. Mit durchschnittlich 16 Spielern macht das Training einfach noch mehr Spaß. Die Breite des Kaders hat dann sonntags dazu geführt, dass immer wieder Spieler zur zweiten Mannschaft dazustoßen konnten.“ Die Rückrunde geht der FV Wiesental derweil mit einem neuen Trainer an. Heiler dazu: „Mit Abschluss der Vorrunde haben wir uns dazu entschieden uns von Resul Polat zu trennen. Ich möchte mich hiermit bei Resul nochmals für sein Traineramt beim FV Wiesental recht herzlich bedanken und wünsche ihm für seine weiteren Trainerweg alles Gute. Neuer Trainer zur Rückrunde wird Dominik Feuerstein, der zuletzt in Rheinhausen tätig war.“

Mit einem Punkt musste sich Karlsdorf gegen Aufsteiger Weiher begnügen, Max Löchner nahm diesen aber gerne mit: „Das 0:0 gegen Weiher war ein harter Kampf, in dem wir uns mit einem Punkt belohnt haben. Weiher hat uns alles abverlangt und hätte den Sieg verdient gehabt. Einziger Spieler, der Normalform an diesem Tag hatte, war unser Torwart Sandro. Er hielt uns mit starken Paraden im Spiel und weil das noch nicht genug war, hatten wir auch noch Glück, dass der sehr gute Schiedsrichter an diesem Tag einen Fehler machte und Weiher den fälligen Strafstoß verweigerte. Wir können daher mit dem Punkt sehr gut leben.“

Insgesamt zieht Löchner eine positive Bilanz: „Wir sind mit der Vorrunde sehr zufrieden. Wir stehen auf Platz fünf der Tabelle und sind ins Pokalhalbfinale eingezogen. In den letzten beiden Spielen mussten wir für unseren hohen Aufwand in den Spielen und in den Trainingseinheiten etwas Tribut zollen, da wir nicht mehr ganz so frisch waren. Die Winterpause kam für uns so gesehen genau zum richtigen Zeitpunkt.“ Die guten Ergebnisse will er auch 2023 bestätigen. „Jetzt gilt es Kraft zu tanken und dann im neuen Jahr in der Vorbereitung wieder den Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde zu legen. Ziel ist es, die Vorrunde zu bestätigen und zu zeigen, dass das keine Eintagsfliege war“, so Löchner, der mit Grüßen seinen Ausblick beschließt: „Ich wünsche allen Spielern, Trainern, Betreuern und Fans eine schöne Weihnachtszeit und alles Gute für das neue Jahr.“ Einen Zähler sammelte der FC Weiher in Karlsdorf ein. Laut Matthias Örum war für den Aufsteiger sogar mehr drin: „Das Spiel in Karlsdorf war unser bestes bis dato. Wir hätten das Spiel in der ersten Halbzeit entscheiden müssen, hatten einige gute Gelegenheiten, blieben aber leider ohne Torerfolg. In der zweiten Halbzeit waren wir auch das bessere Team, leider verweigerte uns der Schiedsrichter einen hundertprozentigen Elfmeter, was auch der Gegner danach sagte. Karlsdorf hatte keine einzige Chance im Spiel und war mit dem 0:0 sehr gut bedient.“

Als Elfter geht der FC Weiher in die Winterpause – Zeit auch für Örum, Bilanz zu ziehen: „Unsere Vorrunde ist eigentlich ganz in Ordnung gewesen, nur sind einige Punkte zu wenig auf dem Konto, die wir uns eigentlich redlich verdient haben, aber durch individuelle Fehler nicht dazugekommen sind. Uns fehlen mindestens sechs Punkte, aber dies ist auch unserer Unerfahrenheit geschuldet. Was die Vorrunde über gut war: Wir haben uns nie abschlachten lassen und uns nie aufgegeben, darüber hinaus haben sich die jungen Spieler weiterentwickelt und wir sind als Einheit zusammengewachsen. Was weniger gut war: Wir haben uns durch viele individuelle Fehler oftmals ins Hintertreffen gebracht und so viele Punkte verschenkt. Darüber hinaus muss man sagen, dass unser Kader in der Breite viel zu klein gewesen ist.“ Den restlichen 13 Spielen blickt er positiv entgegen: „Ich bin für die Rückrunde guten Mutes, dass wir die nötigen Punkte für den Klassenerhalt holen.“

Mit einem 3:1-Erfolg gegen Odenheim ging der SV Philippsburg in die spielfreie Zeit. „Mit dem Spiel gegen Odenheim bin ich sehr zufrieden, da wir nochmal alles reingehauen haben zum letzten Spiel“, zeigte sich Taylan Kurt zufrieden mit der Partie. Nicht ganz so positiv fällt sein Gesamtfazit aus: „Mit der Vorrunde sind wir als Team nicht ganz zufrieden. Mit Ismail Akdag und Ibo Akdag haben wir zwei Langzeitverletzte, was uns sehr wehtut.“ Den letzten einstelligen Tabellenplatz belegt der Aufsteiger und den will Spielertrainer Kurt auch mindestens halten: „Vor der Saison haben wir uns einen einstelligen Tabellenplatz als Ziel gesetzt, da stehen wir momentan. Wir wollen aber schnellstmöglich in der Rückrunde punkten, damit wir uns da auch einen sicheren Platz holen.“ Mit einer weiteren Niederlage kehrte der FC Odenheim aus Philippsburg zurück. „Im letzten Hinrundenspiel gegen Philippsburg hatten wir uns einiges vorgenommen, da wir mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause gehen wollten. Dies ist uns leider nicht gelungen. Defensiv haben wir zu viele Torchancen für den Gegner zugelassen und in der Offensive waren wir vor dem Tor nicht zielstrebig genug. Somit muss man sagen, dass der Sieg für den SVP in Ordnung geht“, kommentierte Luca Hodecker das 1:3.

So geht der Kreisliga-Dino Odenheim als Letzter in die Pause (Wertung des Neudorf-Spiels steht noch aus), was Hodecker alles andere als zufrieden stellt: „Was soll ich zu unserer Hinserie nur sagen!? Natürlich bin ich überhaupt nicht zufrieden damit. Dass uns im Sommer enorme Qualität (vor allem im Offensivbereich) so unerwartet und trotz Zusage verlassen hat, ist klar. Wir haben die Situation dahingehend auch sehr realistisch eingeschätzt. Das darf aber alles keine Ausrede für den letzten Tabellenplatz sein, da wir trotz der Abgänge eine gute Mannschaft mit genügend Kreisligaerfahrung haben. In vielen Spielen waren wir sowohl im Verteidigen als auch im Spiel nach vorne viel zu inkonsequent. Wir haben die Hinrunde klar analysiert und sind zum Entschluss gekommen, dass dies nicht der Anspruch von jedem Einzelnen sein darf.“ In der Rückrunde müssen sich die Odenheimer aus der misslichen Lage herauskämpfen. Darauf schwört Hodecker sein Team schon einmal ein: „Für die Wintervorbereitung und die Rückrunde haben wir uns einiges vorgenommen, da nehme ich die Mannschaft und mich in die Pflicht ein anderes Gesicht zu zeigen. Insbesondere möchte ich, dass wir mehr Mentalität, vor allem wieder Siegermentalität an dem Tag legen!“

Mit einem 2:0 gegen Neudorf beschloss der SV Menzingen die Vorrunde – sehr zur Freude von Daniel Kaiser: „Im letzten Spiel der Vorrunde wollten wir unbedingt etwas Zählbares einfahren. In den vorherigen Spielen waren wir dem Sieg immer relativ nah, leider hat oft die letzte Genauigkeit gefehlt. Diese Genauigkeit konnten wir gegen Neudorf umsetzen und dadurch das Spiel unter dem Strich souverän gewinnen. Ein wichtiger Sieg für uns, nicht nur tabellarisch, sondern auch für die Moral.“

Nicht unzufrieden ist er mit der ersten Halbserie, wie Kaiser ausführt: „In der Vorrunde mussten wir lange Zeit auf Leistungsträger verzichten, die wir einfach nicht exakt ersetzen konnten. Dadurch mussten wir immer in unterschiedlichen Formationen auflaufen und deshalb fehlten die Automatismen gerade in engen Spielen. Trotzdem bin ich beeindruckt, wie wir die Situationen Sonntag für Sonntag gelöst haben und dadurch uns in eine ordentliche Ausgangssituation für die Rückrunde gebracht haben. Natürlich hätten wir uns mehr Punkte gewünscht, aber unter den genannten Umständen haben wir ordentliche Ergebnisse erzielt.“ Daran will der Trainer des Ligazehnten anknüpfen: „Wir werden in der Rückrunde unseren Weg weitergehen und unser Spiel weiterhin spielerisch gestalten, auch wenn die Platzverhältnisse das manchmal nicht zulassen. Wir werden in der Vorbereitung wieder Vollgas geben, damit wir von Anfang an topfit sind und für die ein oder andere Überraschung sorgen können.“ Auch Kaiser schließt mit Grüßen: „Ich wünsche allen frohe Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr.“ Eine verdiente Niederlage in Menzingen räumte Arif Saglam ein: „Zum Spiel gegen Menzingen muss ich klar sagen, dass wir nicht in bester Form waren und die Menzinger natürlich dagegen gehalten haben. Da sie auch die bessere Chancen hatten, war es ein klarer Sieg für Menzingen.“

So ist die FVgg Neudorf (vorbehaltlich der Wertung des Odenheim-Spiels) auf Rang sieben in das Zwischenziel gekommen. „Die Vorrunde lief meiner Ansicht nach sehr gut. Wir werden uns jetzt auf die Rückrunde vorbereiten. Jeder ist wieder am Bord. Ich hoffe, dass es auch so bleibt, wir in der Rückrunde richtig gut Gas geben und auch oben wieder Anschluss bekommen“, so ein insgesamt zufriedener Saglam, der auch die Konkurrenz grüßt: „Natürlich wünsche ich auch den anderen Vereinen eine verletzungsfreie Vorbereitung.“

Mit einem fulminanten Ergebnis stürmte der FV Ubstadt in die Winterpause. Doch beim 5:0 gegen Rheinhausen war beileibe nicht alles Gold, was danach so glänzte. Das merkte Hartmut Kaufmann an: „Das Ergebnis täuscht über Spielverlauf sehr. Wir hatten viel Glück, dass wir nicht in Rückstand zur Pause waren. Wir führten zwar durch einen Elfmeter früh, aber dann haben wir Rheinhausen einfach machen lassen. Die Umschaltbewegung war schlecht. Die Krönung war eine Situation, als nach einer Flanke zwei TSV-Spieler völlig frei in unserem Strafraum standen, aber sich gegenseitig behinderten. Dass unser Torwart zudem noch dreimal im Eins-gegen-Eins präsent sein musste, ist einfach zu viel. Vielleicht war da ein Stück Nervosität da, nach den Punkten davor gegen ein Team aus dem Tabellenkeller zu spielen. Vielleicht hat es da auch noch ein Stück einen Reifeprozess gebraucht. Jedenfalls habe ich angesprochen, dass das so nicht geht, und die Spieler haben das akzeptiert. In der zweiten Halbzeit haben wir uns an das Fußballspielen erinnert und uns mit Toren belohnt. So gehen wir letztlich mit einem guten Gefühl in die Pause.“

In den Wochen vor der Winterpause hat sich der FVU vom Tabellenende absetzen und sich auf Rang acht vorarbeiten können. „Meine Spieler haben gut gearbeitet und gut mittrainiert. In den Spielen haben wir Selbstbewusstsein und Willen gehabt, zu gewinnen. Wir haben uns jetzt auf Rang acht stabilisiert und einen gewissen Abstand nach unten. Das ist nicht unerheblich, es kann ja eine ganze Reihe an Mannschaften absteigen. Wir haben uns etwas Luft verschafft und man sieht, wie wichtig die Erfolgsserie war“, so Kaufmann, der auch den Blick nach vorne wagt: „Nach der langen Winterpause wollen wir dranbleiben und Leistung bestätigen. Ich hoffe, dass niemand verletzt ist. Die Jungs machen einiges für sich und trainieren auch zusammen. Wir wollen vernünftig in die Vorbereitung starten. In der Rückrunde wollen und müssen wir weiterhin die Gegner ernst nehmen und respektieren. Das hat man ja auch bei der WM gesehen: Mannschaften, die etwas respektlos umgegangen sind oder Ernsthaftigkeit vermissen ließen, sind früh nach Hause gefahren. Das ist ein mahnendes Beispiel, wie man es nicht machen darf.“ Eine herbe Niederlage kassierte der TSV Rheinhausen zum Abschluss der Vorrunde. Dazu hätte es laut Keven Becker allerdings gar nicht kommen müssen: „Das 0:5 in Ubstadt war komplett unnötig. Wir bekommen nach drei Minuten schon einen Elfmeter gegen uns der zum Tor geführt hat. Danach haben wir die komplette Halbzeit sehr gute Chancen für uns erspielt und leider keine genutzt. In der zweiten Halbzeit hat man nach dem 2:0 für Ubstadt gemerkt, dass unser Selbstvertrauen komplett verloren ging und wir nur noch hinterher gelaufen sind.“

Becker kürzt die Rückschau ob seiner erst kurzen Amtszeit zusammen und schaut stattdessen schon voraus: „Zum Rest der Vorrunde möchte ich nichts sagen, da ich ja erst die letzten zwei Spiele verantwortlich für die Mannschaft war. Ich bin mir 100 Prozent sicher, dass wir in der Rückrunde es schaffen, unsere Leistung über 90 Minuten auf den Platz zu bringen und auch Punkte zu sammeln. Hierzu ist aber ganz klar die Mannschaft gefordert, in der Vorbereitung gut mitzuziehen. Ich kann nur eins sagen: Wir sind jetzt schon sehr heiß sind und freuen uns auf die kommenden Aufgaben im Abstiegskampf und das Halbfinale gegen Karlsdorf.“