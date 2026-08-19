Neustrukturierter FC Remscheid: Das sind die Ziele in der Bezirksliga

Erdal Demir über die Saisonziele des FC Remscheid. – Foto: Peter Teinovic

Nachdem der FC Remscheid nach vielen Jahren in der Landesliga am Ende der vergangenen Saison den Gang in die Bezirksliga antreten musste, heißt es für den Klub nun, sich in einem neuen Umfeld zu strukturieren. Das Auftaktspiel beim ASV Mettmann ist zwar missglückt, doch Cheftrainer Erdal Demir sieht die Situation vorerst noch gelassen.

Der Bezirksliga-Auftakt am 1. Spieltag lief für den FC Remscheid mit Sicherheit nicht so, wie man es sich vorgestellt hatte. Beim ASV Mettmann, der aus der Bezirksliga-Gruppe 1 in die Gruppe 2 gewechselt ist, musste die Mannschaft von Erdal Demir eine 0:3-Niederlage hinnehmen. Der neue Trainer resümiert: „Wenn du das ganze Spiel siehst, dann denke ich schon, dass die Niederlage in Ordnung geht.“

Zugegeben: Der langjährige Landesligist steht vor einem echten Umbruch – da ist eine Niederlage gegen einen der Top-Favoriten auf das obere Tabellendrittel kein Beinbruch. Genau deshalb nimmt Demir auch Positives aus der Partie mit: „Aber das wird uns jetzt nicht zurückwerfen. Von daher bin ich eigentlich optimistisch, was die nächsten Wochen angeht“, so der 49-Jährige.

Ein Etappenziel kleines Etappenziel ist formuliert – kein Saisonziel

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr FC Remscheid FC Remscheid SG Hackenberg Hackenberg 15:00 live PUSH

Am kommenden Sonntag (23. August, 15 Uhr) ist die benachbarte SG Hackenberg zum Derby zu Gast im Stadion Reinshagen. Wenn man bedenkt, dass sich die Hackenberger in der vergangenen Saison erst über die Relegation knapp vor dem Abstieg in die Kreisliga A gerettet haben, geht der FC Remscheid trotz des Umbruchs als Favorit in die Partie. Allzu weit will sich der Übungsleiter vor dem Duell allerdings nicht aus dem Fenster lehnen: „Hackenberg sehe ich gerade auf Augenhöhe mit uns. Wir freuen uns alle aufs Derby. Und ja, Derbys haben bekanntlich ihre eigenen Regeln“, warnt Demir vor der SG Hackenberg.

Auch wenn der FC Remscheid als einer der größten Vereine der Region gilt und historisch eigentlich nicht in die Bezirksliga gehört, hat Erdal Demir gehörigen Respekt vor der neuen Spielklasse: „Wir wollen in dieser Saison erst einmal in der Bezirksliga ankommen, reinschnuppern und uns etablieren. Wir sind komplett neu aufgebaut und komplett neu strukturiert“, erklärt er. Der direkte Wiederaufstieg ist im Klub vorerst nicht das primäre Ziel – das Ankommen in der Liga gilt als wichtigstes Etappenziel. Frühzeitige Prognosen über den Saisonausgang möchte beim FCR daher noch niemand abgeben.

Gegen die SG Hackenberg, die zum Auftakt einen Zähler gegen einen direkten Konkurrenten aus dem Vorjahr verbuchen konnte, soll für den FC Remscheid nun der erste Saisonsieg her – oder zumindest der erste Punktgewinn der neuen Spielzeit.

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