Neustrelitz im Topspiel beim SV Lichtenberg 47, Croatia unter Druck

– Foto: Paul Brandes/Artur Kraus

Der 26. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord trägt den Geruch einer Vorentscheidung in sich. An der Spitze liefern sich SV Tasmania Berlin und SV Lichtenberg 47 ein packendes Rennen, dahinter lauert die TSG Neustrelitz. Im Tabellenkeller kämpft vor allem FC Viktoria 1889 Berlin ums sportliche Überleben, doch auch für S.D. Croatia Berlin, SG Dynamo Schwerin, Tennis Borussia Berlin und den Berliner AK wird die Luft dünner. Es ist ein Spieltag, an dem jeder Fehler schmerzt und jeder Punkt die Saison verändern kann.

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Fr., 24.04.2026, 19:30 Uhr SV Tasmania Berlin Tasmania FC Anker Wismar Anker Wismar 19:30 PUSH

SV Tasmania Berlin geht als Tabellenführer mit 55 Punkten und dem Rückenwind eines eindrucksvollen 3:0 bei FC Viktoria 1889 Berlin in diese Partie. FC Anker Wismar reist nach dem bitteren 0:1 gegen die TSG Neustrelitz mit 34 Punkten als Tabellenneunter an. Für die Gastgeber zählt im Titelrennen nur der nächste Sieg, zumal SV Lichtenberg 47 direkt dahinter lauert. Das Hinspiel gewann Tasmania klar mit 3:0 in Wismar. Auch diesmal spricht die Tabelle für die Berliner, doch Anker Wismar braucht Zähler, um nicht doch noch tiefer in unruhige Regionen zu geraten. Für Tasmania ist es eines dieser Spiele, die gewonnen werden müssen, wenn aus Hoffnung am Ende Aufstieg werden soll.

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FSV Optik Rathenow hat mit dem 2:1 beim Berliner AK ein wichtiges Ausrufezeichen gesetzt und sich auf 30 Punkte verbessert. SG Dynamo Schwerin dagegen musste beim 0:1 gegen BSV Eintracht Mahlsdorf den nächsten Rückschlag hinnehmen und steht mit 27 Punkten nur knapp vor der gefährlichen Zone. Dieses Duell trägt damit spürbar den Charakter eines Nervenspiels. Das Hinspiel entschied Rathenow auswärts mit 1:0 für sich. Nun bietet sich die Chance, den Abstand auf Dynamo Schwerin weiter auszubauen. Für die Gäste ist es zugleich eine Partie mit erheblichem Druck, weil eine weitere Niederlage die Lage im Tabellenkeller verschärfen würde. Viel mehr Abstiegskampf geht auf diesem Niveau kaum. ---

SV Siedenbollentin hat sich beim 1:1 gegen Tennis Borussia Berlin einen weiteren Punkt gesichert und steht mit 37 Zählern im gesicherten Mittelfeld. Genau dort rangiert auch TuS Makkabi Berlin, das durch das 1:0 gegen SV Sparta Lichtenberg ebenfalls auf 37 Punkte kam. Beide Teams bewegen sich derzeit auf Augenhöhe, was dieser Partie zusätzliche Schärfe verleiht. Schon das Hinspiel endete torlos, und auch diesmal ist ein enges Spiel zu erwarten. Siedenbollentin kann mit einem Heimsieg den Vorsprung auf die untere Tabellenhälfte vergrößern, Makkabi will nach dem Erfolg zuletzt nachlegen und sich weiter stabilisieren. Es ist ein Duell ohne großen Glanz, aber mit spürbarer Bedeutung. ---

SV Lichtenberg 47 bleibt Tasmania dicht auf den Fersen. Das 3:1 gegen S.D. Croatia Berlin war die nächste überzeugende Vorstellung, 54 Punkte bedeuten Platz zwei. Nun wartet mit der TSG Neustrelitz der Tabellendritte, der durch das späte 1:0 gegen FC Anker Wismar auf 46 Punkte kam. Mehr Spitzenspiel geht in dieser Liga kaum. Das Hinspiel gewann Lichtenberg 47 deutlich mit 3:0. Doch gerade deshalb ist Vorsicht geboten: Neustrelitz weiß, dass ein Auswärtssieg den Abstand zur Spitze verkürzen würde. Für Lichtenberg wiederum ist es die Chance, direkten Boden gutzumachen oder wenigstens den Druck auf Tasmania hochzuhalten. Es ist ein Abend für Nerven, Wucht und große Bedeutung. ---

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg SV Sparta FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria 14:00 PUSH

SV Sparta Lichtenberg musste zuletzt beim 0:1 gegen TuS Makkabi Berlin einen Dämpfer hinnehmen und steht mit 33 Punkten im unteren Mittelfeld. FC Viktoria 1889 Berlin ist nach dem 0:3 gegen SV Tasmania Berlin weiter Tabellenletzter, zwölf Punkte sprechen eine brutale Sprache. Für die Gäste wird jeder verbleibende Spieltag mehr und mehr zur letzten Chance. Das Hinspiel gewann Viktoria noch mit 4:1, doch die Voraussetzungen haben sich seitdem deutlich verschoben. Sparta kann mit einem Sieg entscheidend Abstand nach unten schaffen. Viktoria dagegen braucht dringend ein Zeichen des Lebens, sonst wird die ohnehin düstere Lage noch bedrückender. Dieses Spiel ist vor allem für die Gäste ein Kampf gegen das Abrutschen ins Unvermeidliche. ---

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin 14:00 PUSH

BSV Eintracht Mahlsdorf hat sich mit dem 1:0 bei SG Dynamo Schwerin auf 42 Punkte geschoben und ist mitten im Verfolgerfeld angekommen. Tennis Borussia Berlin holte zuletzt ein 1:1 bei SV Siedenbollentin und steht mit 28 Punkten auf Rang 13. Die Berliner Gäste brauchen Zähler, weil die Abstiegszone gefährlich nahe bleibt. Das Hinspiel gewann Mahlsdorf knapp mit 1:0. Auch diesmal spricht die Form eher für die Gastgeber. Mahlsdorf kann mit einem weiteren Sieg seine starke Ausgangslage festigen, während TeBe im Kampf um Sicherheit dringend Widerstand leisten muss. Für beide Klubs ist dieses Stadtduell kein Nebenschauplatz, sondern eine Partie mit klarer Tragweite. ---

F.C. Hansa Rostock II präsentierte sich beim 3:1 in Klosterfelde stabil und effizient und steht nun mit 42 Punkten auf Rang sechs. Berliner AK kassierte beim 1:2 gegen FSV Optik Rathenow dagegen den nächsten Rückschlag und bleibt mit 29 Punkten tief in der unteren Tabellenhälfte. Die Rollen sind vor diesem Duell klar verteilt. Im Hinspiel überrollte Hansa II den Berliner AK mit 5:1. Die Gäste wissen also, was sie erwartet. Für die Rostocker Reserve geht es darum, den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten. Der Berliner AK dagegen braucht Punkte, um nicht weiter in den Abstiegsstrudel zu geraten. Die Ausgangslage ist eindeutig, der Druck aber ebenso. ---

S.D. Croatia Berlin hat beim 1:3 gegen SV Lichtenberg 47 die nächste Niederlage kassiert und bleibt mit 19 Punkten auf Rang 15. Die Lage ist ernst. SG Union 1919 Klosterfelde verlor zwar 1:3 gegen F.C. Hansa Rostock II, steht mit 42 Punkten aber weiterhin stark da und gehört als Aufsteiger noch immer zu den positiven Überraschungen der Saison. Das Hinspiel gewann Klosterfelde mit 3:1. Für Croatia ist dieses Heimspiel nun von besonderem Gewicht, weil die Punkte im Kampf gegen den Absturz zwingend werden. Klosterfelde kann mit einem Auswärtssieg sofort wieder Ruhe herstellen und seinen Platz im oberen Tabellenbereich absichern. Für die Gastgeber geht es um Hoffnung, für die Gäste um Bestätigung.