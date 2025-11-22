– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Neustrelitz fegt Sparta Lichtenberg weg, Tasmania siegt im Topspiel NOFV-Oberliga Nord: Die Übersicht über die Partien des 14. Spieltags Verlinkte Inhalte NOFV-Oberliga Nord FC Viktoria Klosterfelde F.C. Hansa II Tasmania + 12 weitere

In der NOFV-Oberliga Nord wurde heute der 14. Spieltag mit zwei Partien fortgesetzt, die unterschiedlicher kaum sein konnten: Neustrelitz überrollt Sparta Lichtenberg, während Tasmania in einem hochintensiven Duell in Siedenbollentin seine Tabellenführung festigt.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Zunächst setzte der Tabellenletzte aus Berlin das erste Ausrufezeichen: In der 24. Minute traf Tim Schüßler zur 1:0-Führung für den FC Viktoria 1889 Berlin und belohnte die Gäste für ihren mutigen Auftritt in der Anfangsphase. Rathenow brauchte Zeit, um sich von diesem Rückschlag zu erholen, kam dann aber mit sichtbar mehr Entschlossenheit aus der Kabine. Der Ausgleich fiel in der 65. Minute, als Luka Zdep zum 1:1 traf und damit den Glauben der Gastgeber an die Wende zurückbrachte.

Die Partie kippte nun spürbar zugunsten des FSV Optik Rathenow, der den Druck erhöhte und erneut jubelnte: In der 78. Minute erzielte Christiantus Nnanna Onu das 2:1 und drehte das Spiel endgültig zugunsten der Brandenburger. In der Schlussphase verteidigte Rathenow das Ergebnis mit viel Einsatz und brachte den wichtigen Sieg über die Zeit. ---

Das Spiel wurde abgesagt. Der SV Lichtenberg 47 teilt das dazu mit: "Leider fällt unser Spiel am Samstag gegen die SG Dynamo Schwerin aufgrund der Platzverhältnisse aus." ---

Vor 156 Zuschauern verwandelte die TSG Neustrelitz ihr Heimspiel in eine Demonstration von Entschlossenheit und Tempo. Die Gastgeber belohnten sich in der 22. Minute: Manuel Härtel traf zum 1:0. Doch Sparta fand eine schnelle Antwort. Bereits sechs Minuten später stellte Daniel Hänsch mit seinem Tor zum 1:1 wieder Gleichstand her. Neustrelitz aber blieb unerschütterlich und riss das Spiel noch vor der Pause wieder an sich. In der 41. Minute traf Remmy Kruse zum 2:1 – ein Treffer, der den Ton für die zweite Halbzeit vorgab. Nur Sekunden nach dem Wiederanpfiff erhöhte Nick Höfer in der 46. Minute auf 3:1, und direkt im Anschluss – nur eine Minute später – legte Remmy Kruse seinen zweiten Treffer zum 4:1 nach. Die Gäste aus Lichtenberg hatten in dieser Phase kaum Zugriff. Der Strafstoß in der 66. Minute brachte Remmy Kruse seinen dritten Treffer ein und die Gastgeber endgültig auf die Siegerstraße. Den 6:1-Endstand besorgte Kevin Akogo in der 69. Minute. ---

Vor 145 Zuschauern entwickelte sich in Siedenbollentin eine emotionale und zeitweise wilde Partie, in der die Gastgeber zunächst den Ton angaben. Schon in der 6. Minute erzielte Leon Gehrt das 1:0 und versetzte den Aufsteiger in einen Traumstart. Doch Tasmania, als Tabellenführer angereist, blieb geduldig – und brauchte bis zur 69. Minute, um ins Spiel zurückzufinden. Dann aber kippte die Partie innerhalb weniger Augenblicke: Zunächst traf Pedro Vitor Cruz Magalhaes in der 69. Minute zum 1:1, gefolgt von Jean Paul Ajala-Alexis, der nur eine Minute später das 2:1 markierte. Noch bevor die Zuschauer realisieren konnten, was geschah, erhöhte Fatih-Mert Sentürk in der 71. Minute auf 3:1. Siedenbollentin kämpfte weiter, musste aber in der 90. Minute das 4:1 durch Kenan Söyler hinnehmen. Der späte Treffer von Tom Kliefoth in der 90.+4 Minute zum 2:4 blieb Ergebniskosmetik. ---

Morgen, 13:30 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde Berliner AK Berliner AK 13:30 PUSH

In Klosterfelde geht es um wichtige Zähler zwischen zwei Teams, die sich im unteren Mittelfeld etabliert haben, aber nach oben schielen. Aufsteiger SG Union Klosterfelde verlor zuletzt mit 0:2 beim SV Lichtenberg 47, als Sebastian Reiniger in der 60. Minute und John Gruber in der 61. Minute die Partie entschieden. Mit 20:18 Toren und 14 Punkten steht Klosterfelde ordsolid da, aber der Abstand zur Abstiegszone ist noch zu klein, um beruhigt zu sein. Der Berliner AK hat ebenfalls 14 Punkte, aber ein leicht schlechteres Torverhältnis von 20:24 und dazu zuletzt ein emotionales Spiel hinter sich. Beim 1:1 beim S.D. Croatia Berlin sorgte Mehmet Uzuner in der 43. Minute zunächst für die Führung der Gastgeber, bevor Ali Ihsan Keles bereits in der 47. Minute ausglich. Nur eine Minute später sah Oskar Wardau Gelb-Rot in der 48. Minute, sodass der BAK lange in Unterzahl agieren musste. Das Remis unter diesen Umständen zeigt Moral, doch in Klosterfelde wird die Mannschaft daran gemessen, ob sie auswärts auch dreifach punkten kann. Beide Teams stehen in der Tabelle eng beieinander, was diesem Duell zusätzliche Brisanz verleiht. ---

Am Sonntag empfängt der S.D. Croatia Berlin das Team von Tennis Borussia Berlin. Die Gastgeber kämpfen mit nur acht Punkten und einem Torverhältnis von 14:33 gegen den Abstieg. Das 1:1 zuletzt gegen den Berliner AK war ein Punkt mit gemischten Gefühlen: Nach der Führung durch Mehmet Uzuner in der 43. Minute kassierte man schon in der 47. Minute den Ausgleich durch Ali Ihsan Keles, und obwohl der Gegner ab der 48. Minute nach der Gelb-Roten Karte gegen Oskar Wardau in Unterzahl war, sprang kein Sieg heraus. Tennis Borussia Berlin tritt dagegen mit breiter Brust an. Das klare 4:0 gestern Abend gegen FC Hansa Rostock II unter Flutlicht war ein starkes Signal: Anton Pourfard traf in der 32. und 63. Minute doppelt, ehe Ebrima Jobe in der 77. Minute und Muhammad Sey in der 90.+1 Minute nachlegten. Mit nun 21:20 Toren und 20 Punkten hat sich TeBe in die obere Tabellenhälfte geschoben. Bei Croatia wird Tennis Borussia auf seine spielerische Qualität setzen, während die Gastgeber über Kampf und Kompaktheit dagegenhalten müssen, um wichtige Punkte im Abstiegskampf zu holen. ---

Morgen, 13:30 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf FC Anker Wismar Anker Wismar 13:30 PUSH