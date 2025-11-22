Neustrelitz fegt Sparta Lichtenberg weg, Tasmania siegt im Topspiel

In der NOFV-Oberliga Nord wurde heute der 14. Spieltag mit zwei Partien fortgesetzt, die unterschiedlicher kaum sein konnten: Neustrelitz überrollt Sparta Lichtenberg, während Tasmania in einem hochintensiven Duell in Siedenbollentin seine Tabellenführung festigt.
Zunächst setzte der Tabellenletzte aus Berlin das erste Ausrufezeichen: In der 24. Minute traf Tim Schüßler zur 1:0-Führung für den FC Viktoria 1889 Berlin und belohnte die Gäste für ihren mutigen Auftritt in der Anfangsphase. Rathenow brauchte Zeit, um sich von diesem Rückschlag zu erholen, kam dann aber mit sichtbar mehr Entschlossenheit aus der Kabine. Der Ausgleich fiel in der 65. Minute, als Luka Zdep zum 1:1 traf und damit den Glauben der Gastgeber an die Wende zurückbrachte.
Die Partie kippte nun spürbar zugunsten des FSV Optik Rathenow, der den Druck erhöhte und erneut jubelnte: In der 78. Minute erzielte Christiantus Nnanna Onu das 2:1 und drehte das Spiel endgültig zugunsten der Brandenburger. In der Schlussphase verteidigte Rathenow das Ergebnis mit viel Einsatz und brachte den wichtigen Sieg über die Zeit.
Das Spiel wurde abgesagt. Der SV Lichtenberg 47 teilt das dazu mit: "Leider fällt unser Spiel am Samstag gegen die SG Dynamo Schwerin aufgrund der Platzverhältnisse aus."
Vor 156 Zuschauern verwandelte die TSG Neustrelitz ihr Heimspiel in eine Demonstration von Entschlossenheit und Tempo. Die Gastgeber belohnten sich in der 22. Minute: Manuel Härtel traf zum 1:0. Doch Sparta fand eine schnelle Antwort. Bereits sechs Minuten später stellte Daniel Hänsch mit seinem Tor zum 1:1 wieder Gleichstand her. Neustrelitz aber blieb unerschütterlich und riss das Spiel noch vor der Pause wieder an sich. In der 41. Minute traf Remmy Kruse zum 2:1 – ein Treffer, der den Ton für die zweite Halbzeit vorgab. Nur Sekunden nach dem Wiederanpfiff erhöhte Nick Höfer in der 46. Minute auf 3:1, und direkt im Anschluss – nur eine Minute später – legte Remmy Kruse seinen zweiten Treffer zum 4:1 nach. Die Gäste aus Lichtenberg hatten in dieser Phase kaum Zugriff. Der Strafstoß in der 66. Minute brachte Remmy Kruse seinen dritten Treffer ein und die Gastgeber endgültig auf die Siegerstraße. Den 6:1-Endstand besorgte Kevin Akogo in der 69. Minute.
Vor 145 Zuschauern entwickelte sich in Siedenbollentin eine emotionale und zeitweise wilde Partie, in der die Gastgeber zunächst den Ton angaben. Schon in der 6. Minute erzielte Leon Gehrt das 1:0 und versetzte den Aufsteiger in einen Traumstart. Doch Tasmania, als Tabellenführer angereist, blieb geduldig – und brauchte bis zur 69. Minute, um ins Spiel zurückzufinden. Dann aber kippte die Partie innerhalb weniger Augenblicke: Zunächst traf Pedro Vitor Cruz Magalhaes in der 69. Minute zum 1:1, gefolgt von Jean Paul Ajala-Alexis, der nur eine Minute später das 2:1 markierte. Noch bevor die Zuschauer realisieren konnten, was geschah, erhöhte Fatih-Mert Sentürk in der 71. Minute auf 3:1. Siedenbollentin kämpfte weiter, musste aber in der 90. Minute das 4:1 durch Kenan Söyler hinnehmen. Der späte Treffer von Tom Kliefoth in der 90.+4 Minute zum 2:4 blieb Ergebniskosmetik.
In Klosterfelde geht es um wichtige Zähler zwischen zwei Teams, die sich im unteren Mittelfeld etabliert haben, aber nach oben schielen. Aufsteiger SG Union Klosterfelde verlor zuletzt mit 0:2 beim SV Lichtenberg 47, als Sebastian Reiniger in der 60. Minute und John Gruber in der 61. Minute die Partie entschieden. Mit 20:18 Toren und 14 Punkten steht Klosterfelde ordsolid da, aber der Abstand zur Abstiegszone ist noch zu klein, um beruhigt zu sein.
Der Berliner AK hat ebenfalls 14 Punkte, aber ein leicht schlechteres Torverhältnis von 20:24 und dazu zuletzt ein emotionales Spiel hinter sich. Beim 1:1 beim S.D. Croatia Berlin sorgte Mehmet Uzuner in der 43. Minute zunächst für die Führung der Gastgeber, bevor Ali Ihsan Keles bereits in der 47. Minute ausglich. Nur eine Minute später sah Oskar Wardau Gelb-Rot in der 48. Minute, sodass der BAK lange in Unterzahl agieren musste. Das Remis unter diesen Umständen zeigt Moral, doch in Klosterfelde wird die Mannschaft daran gemessen, ob sie auswärts auch dreifach punkten kann. Beide Teams stehen in der Tabelle eng beieinander, was diesem Duell zusätzliche Brisanz verleiht.
Am Sonntag empfängt der S.D. Croatia Berlin das Team von Tennis Borussia Berlin. Die Gastgeber kämpfen mit nur acht Punkten und einem Torverhältnis von 14:33 gegen den Abstieg. Das 1:1 zuletzt gegen den Berliner AK war ein Punkt mit gemischten Gefühlen: Nach der Führung durch Mehmet Uzuner in der 43. Minute kassierte man schon in der 47. Minute den Ausgleich durch Ali Ihsan Keles, und obwohl der Gegner ab der 48. Minute nach der Gelb-Roten Karte gegen Oskar Wardau in Unterzahl war, sprang kein Sieg heraus.
Tennis Borussia Berlin tritt dagegen mit breiter Brust an. Das klare 4:0 gestern Abend gegen FC Hansa Rostock II unter Flutlicht war ein starkes Signal: Anton Pourfard traf in der 32. und 63. Minute doppelt, ehe Ebrima Jobe in der 77. Minute und Muhammad Sey in der 90.+1 Minute nachlegten. Mit nun 21:20 Toren und 20 Punkten hat sich TeBe in die obere Tabellenhälfte geschoben. Bei Croatia wird Tennis Borussia auf seine spielerische Qualität setzen, während die Gastgeber über Kampf und Kompaktheit dagegenhalten müssen, um wichtige Punkte im Abstiegskampf zu holen.
In Mahlsdorf treffen zwei Teams aufeinander, die in der Tabelle punktgleich nebeneinander liegen: BSV Eintracht Mahlsdorf und der FC Anker Wismar haben beide 19 Punkte, Mahlsdorf bei 24:20 Toren, Wismar bei 27:24. Für beide Seiten ist es damit ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel um die Zugehörigkeit zur erweiterten Spitzengruppe.
Mahlsdorf hat seine Offensivstärke zuletzt eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Beim 4:2 gegen den TuS Makkabi Berlin traf zunächst Julian Mätzke bereits in der 1. Minute, ehe Julian Bache in der 35. Minute und Teo Matkovic in der 45.+3 Minute die Partie zwischenzeitlich zu Gunsten der Gäste drehten. Doch Mahlsdorf antwortete: Willi Noack glich in der 48. Minute aus, bevor Dzenis Hot in der 59. und 84. Minute das Spiel endgültig drehte. Diese Moral und die Fähigkeit, auch nach Rückschlägen zurückzukommen, sind ein Plus im Heimspiel.
Anker Wismar reist mit einem ebenso klaren Erfolg im Gepäck an. Das 3:0 gegen den SV Siedenbollentin war eine deutliche Reaktion auf die vorherige 1:5-Niederlage bei Sparta Lichtenberg. Schon in der 12. Minute hatte Lares Kodanek getroffen, dann verwandelte Danilo John in der 44. Minute einen Foulelfmeter, und Luis Billep stellte in der 49. Minute früh auf 3:0. Beide Mannschaften bringen viel Offensivkraft mit, und gerade weil sie in der Tabelle gleichauf liegen, könnte hier die Tagesform entscheiden, wer mit einem Polster ins letzte Drittel der Hinrunde geht.
