Neustift und Sandbach machen gemeinsame Sache - scheinbar erfolgreich DJK-FC Neustift und DJK-FC Sandbach bilden Spielgemeinschaft +++ Vielversprechende Testspiel-Ergebnisse +++ von Helmut Weigerstorfer · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Die Chemie zwischen Vertretern beider Vereine stimmt, wie auf diesem Bild zu sehen ist. – Foto: SG Neustift/Sandbach

3:2 gegen die Zweitvertretung des TSV Waldkirchen, 4:1 gegen Gottsdorf, 0:0 gegen Kreisklassisten Büchlberg - die vergangenen (Testspiel-)Ergebnisse der neugegründeten Spielgemeinschaft zwischen der DJK-FC Neustift und der DJK-SC Sandbach sind vielversprechend. Sowohl, was das Sportlich betrifft, als auch in Sachen Zusammenhalt zwischen beiden Vereinen. Der Schritt, sich zusammen zu tun und somit die fußballerische Zukunft zu sichern, scheint der richtige gewesen zu sein.

"Die beiden Vereine haben sich dazu entschlossen, eine Spielgemeinschaft zu gründen und künftig mit einer 1. und 2. Mannschaft unter dem Namen SG Neustift/Sandbach am Spielbetrieb teilzunehmen", informierten beide Clubs im Rahmen einer Pressemitteilung. Darin lässt sich Neustifts Abteilungsleiter wie folgt zitieren: "Der DJK-SC Sandbach ist Anfang des Jahres auf uns zugekommen und hat wegen einer möglichen Spielgemeinschaft angefragt". In den darauffolgenden Monaten hätten zahlreiche konstruktive Gespräche zwischen den Verantwortlichen beider Vereine stattgefunden. Dabei stellte sich schnell heraus, dass die Vorstellungen und Ziele beider Seiten sehr gut zusammenpassen. Durch die offene und vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre sowie die von Beginn an spürbare gegenseitige Sympathie war man sich schließlich schnell einig, diesen gemeinsamen Weg einzuschlagen.

Mit der Gründung der SG Neustift/Sandbach wollen beide Vereine der Medieninformation zufolge die Zukunft des Herrenfußballs in ihren Orten nachhaltig sichern und weiterentwickeln. Ein großer Vorteil der neuen Spielgemeinschaft ist, dass künftig wieder eine 2. Mannschaft gemeldet werden kann. Dadurch erhalten alle Spieler aus Neustift und Sandbach die Möglichkeit, aktiv am Spielbetrieb teilzunehmen und ihrer Leidenschaft für den Fußball nachzugehen. Der Großteil des Trainings- und Spielbetriebs wird künftig am Sportplatz in Neustift stattfinden. Doch nicht nur organisatorisch wachsen die beiden Vereine zusammen – auch auf persönlicher Ebene wurden bereits erste wichtige Schritte gemacht. So fand bereits ein gemeinsamer Mannschaftsabend im legenädren "Wirtshaus Neustifter Berg" statt, bei dem sich Spieler, Trainer und Verantwortliche besser kennenlernen konnten. Zudem wurden bereits die ersten gemeinsamen Trainingseinheiten absolviert, die von allen Beteiligten sehr positiv aufgenommen wurden.