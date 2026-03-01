Neustift-Coup: Graf wird Spielertrainer, Knödlseder kommt als Keeper

Neustifter Hoffnungsträger: Fabian Graf (zweiter von links) und Martin Knödlseder (dritter von rechts) – Foto: Verein

Angreifer Graf verbrachte den Großteil seiner Laufbahn beim SV Gottsdorf. Den größten Erfolg in seiner Laufbahn feierte der 34-Jährige mit dem FC Obernzell-Erlau, mit dem er 2023 den Sprung in die Bezirksliga schaffte und seinerzeit immerhin neun Treffer zum Aufstieg beisteuerte. "Ich freue mich sehr, in Neustift zusammen mit Flo die Geschicke leiten zu dürfen. Meine eigene Trainerkarriere ist noch jung, daher hoffe ich, mir von ihm noch etwas abschauen zu können. In der Mannschaft sind viele junge Spieler und ich bin mir sicher, dass wir zusammen etwas erreichen können", sagt Graf. Eine wichtige Rolle bei diesem Transfer spielte Neustifts Sportlicher Leiter Stefan Wohlstreicher, der mit dem künftigen Spielercoach gemeinsam in der Jugendabteilung des FC Obernzell-Erlau dem runder Leder hinterher jagte.



Knödlseder, in dessen fußballerischer Vita 196 Bezirksliga-Einsätze stehen, hat es aus privaten Gründen in die Nähe von Neustift verschlagen. "Ich habe mich trotz höherklassiger Anfragen bewusst für Neustift entschieden. Mein Schwiegervater hat schon die Schuhe für den Verein geschnürt und ich habe für mich beschlossen, diese Familientradition fortzuführen. Auf die neue Herausforderung freue ich mich sehr, auch wenn ich mich wohl erst mal an den Spielklassenunterschied gewöhnen muss", lässt der 33-Jährige wissen.



