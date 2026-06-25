Neustart zwischen den Pfosten Ruwen Albrecht wechselt nach Verden, Emil Strauch kommt neu dazu und Bennet Ruf verlängert seinen Vertrag von red · Heute, 09:18 Uhr · 0 Leser

Beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder schreiten die Personalplanungen für die neue Saison weiter voran. Während Offensivspieler Ruwen Albrecht den Verein nach nur einem Jahr verlässt, setzt die Germania mit der Verpflichtung von Torhüter Emil Strauch und der Vertragsverlängerung von Bennet Ruf auf Kontinuität und Entwicklung zwischen den Pfosten.

Die Wege von Germania Egestorf-Langreder und Ruwen Albrecht trennen sich nach einer Spielzeit wieder. Der Offensivspieler verlässt den Vizemeister der vergangenen Oberliga-Saison und schließt sich Ligakonkurrent FC Verden 04 an. Auch wenn sein Engagement an der Ammerke nur von kurzer Dauer war, gehörte Albrecht in der Saison 2025/26 zum Kader einer Mannschaft, die bis in die Aufstiegsrelegation zur Regionalliga Nord vorstieß. Mit seinem Wechsel beginnt für den Angreifer nun ein neues Kapitel innerhalb der Oberliga Niedersachsen.

Germania setzt auf ein starkes Torhüter-Duo Gleichzeitig treibt der Verein die Kaderplanung für die kommende Saison voran. Mit Emil Strauch präsentiert die Germania einen weiteren Neuzugang. Der 1,93 Meter große Torhüter wurde in den Nachwuchsleistungszentren von Hannover 96 und Eintracht Braunschweig ausgebildet und stand zuletzt zwei Jahre bei der U23 der Braunschweiger unter Vertrag. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und darauf, jetzt Teil dieser Mannschaft zu sein. Mir gefällt die attraktive Spielweise des Teams. Das Umfeld und die sportliche Ausrichtung haben mich überzeugt“, sagt Strauch über seinen Wechsel an die Ammerke.