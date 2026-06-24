Neustart zum Anfassen: Die Wölfe bitten wieder auf den Platz

Im Mittelpunkt steht die erste Einheit der Profis unter ihrem neuen Cheftrainer Tobias Strobl. Ab 15.30 Uhr wird die Mannschaft für rund eine Stunde auf dem B-Platz trainieren und sich erstmals in ihrer neuen Konstellation den Anhängern präsentieren. Besonders spannend: Neben dem neuen Trainerteam werden auch zahlreiche Neuzugänge erstmals im Wolfsburger Trikot auf dem Trainingsplatz stehen. Darüber hinaus erhalten mehrere Talente aus der VfL-Akademie die Möglichkeit, sich im Rahmen der Sommervorbereitung zu zeigen und auf sich aufmerksam zu machen.

Nicht alle Spieler werden jedoch bereits dabei sein. Einige Profis befinden sich aufgrund von Länderspieleinsätzen und WM-Verpflichtungen noch im Urlaub, andere arbeiten nach Verletzungen individuell an ihrem Comeback. Fanprogramm rund um die Arena Bereits ab 15 Uhr beginnt das Rahmenprogramm rund um das VfL-Center. Verschiedene Mitmachaktionen und Angebote für Fans aller Altersklassen sorgen für Unterhaltung, ehe die Profis den Trainingsplatz betreten.