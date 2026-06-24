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Neustart zum Anfassen: Die Wölfe bitten wieder auf den Platz
Mit vielen neuen Gesichtern, einem abwechslungsreichen Fanprogramm und der ersten Einheit unter Tobias Strobl startet der VfL Wolfsburg in die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027
Die Sommerpause ist endgültig vorbei. Nach den obligatorischen Leistungstests am Montag und Dienstag fällt am Mittwoch der offizielle Startschuss für die Vorbereitung des VfL Wolfsburg auf die neue Zweitliga-Saison. Rund um die Volkswagen Arena erwartet die Fans dabei nicht nur die erste öffentliche Trainingseinheit, sondern auch ein umfangreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie.
Im Mittelpunkt steht die erste Einheit der Profis unter ihrem neuen Cheftrainer Tobias Strobl. Ab 15.30 Uhr wird die Mannschaft für rund eine Stunde auf dem B-Platz trainieren und sich erstmals in ihrer neuen Konstellation den Anhängern präsentieren.
Besonders spannend: Neben dem neuen Trainerteam werden auch zahlreiche Neuzugänge erstmals im Wolfsburger Trikot auf dem Trainingsplatz stehen. Darüber hinaus erhalten mehrere Talente aus der VfL-Akademie die Möglichkeit, sich im Rahmen der Sommervorbereitung zu zeigen und auf sich aufmerksam zu machen.
Nicht alle Spieler werden jedoch bereits dabei sein. Einige Profis befinden sich aufgrund von Länderspieleinsätzen und WM-Verpflichtungen noch im Urlaub, andere arbeiten nach Verletzungen individuell an ihrem Comeback.
Fanprogramm rund um die Arena
Bereits ab 15 Uhr beginnt das Rahmenprogramm rund um das VfL-Center. Verschiedene Mitmachaktionen und Angebote für Fans aller Altersklassen sorgen für Unterhaltung, ehe die Profis den Trainingsplatz betreten.
Direkt nach der Einheit haben die Anhänger zudem die Gelegenheit, ihren Mannschaft ganz nah zu kommen. Von 16.30 bis 17.30 Uhr findet eine Autogrammstunde statt, bei der sich die Spieler Zeit für Gespräche, Fotos und Unterschriften nehmen werden.
Nach dem Abstieg aus der Bundesliga beginnt für den VfL Wolfsburg eine neue Phase der Vereinsgeschichte. Mit einem neuen Trainerteam, zahlreichen personellen Veränderungen und viel frischem Gesicht startet der Klub nun in die Vorbereitung auf die Mission Wiederaufstieg.
Der Trainingsauftakt bietet dabei die erste Gelegenheit, den neuen VfL hautnah zu erleben – und gemeinsam mit den Fans die ersten Schritte in Richtung Zukunft zu gehen.