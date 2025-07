Neustart: Viktoria Berlin holt Rocco Teichmann zurück

Der Umbruch beim FC Viktoria 1889 Berlin ist in vollem Gange. Nachdem gestern der neue Trainer vorgestellt wurde, hat der Verein heute die Rückkehr von Rocco Teichmann bekanntgegeben.

Der sportliche Höhenflug des FC Viktoria Berlin ist maßgeblich mit ihm in Verbindung zu bringen. Rocco Teichmann war von 2016 bis 2023 als sportlicher Leiter bei Klub aus Lichterfelde tätig. Als Kaderplaner hatte der 39-Jährige großen Anteil an der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Gekrönt wurde diese mit dem Aufstieg in die 3. Liga, als Corona 2020/21 zu einem vorzeitigen Saisonende führte.

Von 2023 an bis August 2024 übernahm Teichmann den Posten des Geschäftsführers Sport, verließ den Verein dann auf eigenen Wunsch und nahm sich eine Auszeit. Nun kehrt er zurück. Die Himmelblauen gaben am Donnerstagmittag bekannt, dass Teichmann ab sofort wieder als sportlicher Leiter fungiert.